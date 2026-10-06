Tempestade sobre a Fifa. Segundo o que escreve o New York Times, os responsáveis jurídicos do órgão que governa o futebol mundial haviam estabelecido, de forma reservada, que a República Democrática do Congo estava escalando um jogador inelegível; isso emerge de documentos internos e correspondências examinados pelo New York Times e das declarações de um alto funcionário diretamente envolvido no caso, que falou sob condição de anonimato por se tratar de questões delicadas. Uma violação semelhante normalmente implica derrota por W.O. para a equipe em todas as partidas em que o jogador inelegível foi utilizado. A República Democrática do Congo precisava vencer uma última partida – a repescagem contra a Jamaica – para se classificar para a Copa do Mundo pela primeira vez em 52 anos. A FIFA permitiu que o jogador e a equipe seguissem seu caminho. O Congo bateu a Jamaica, garantindo assim uma vaga no torneio.
Jogador inelegível para a Fifa, mas a República Democrática do Congo participa da Copa do Mundo: é uma enorme polêmica. Nigéria está furiosa
Recurso da Nigéria
A verificação da FIFA sobre a seleção do Congo surgiu de uma reclamação sobre a elegibilidade do jogador apresentada pela Nigéria, seleção que o Congo havia derrotado para avançar à partida contra a Jamaica. No curso da investigação sobre a reclamação, a FIFA constatou que o Congo nunca havia concluído a documentação necessária para permitir que o goleiro Lionel Mpasi mudasse de filiação após ter atuado nas seleções de base da França; é isso o que consta nos documentos. A FIFA não desmentiu o que emergiu da investigação do Times, limitando-se a declarar que arquivou o caso da Nigéria por uma questão de natureza técnica. Em um e-mail enviado ao Times, a FIFA afirmou que suas comissões são "autônomas e decidem os casos com base nos regulamentos vigentes e nos fatos específicos em exame", acrescentando que Infantino não teve qualquer papel nessas decisões.
NENHUMA AÇÃO TOMADA
No caso do Congo, os dirigentes da FIFA avaliaram várias opções, entre elas atribuir a vitória por W.O. à Nigéria, impor sanções financeiras, substituir o Congo pela Nigéria na repescagem contra a Jamaica ou não tomar nenhuma medida, já que a Nigéria havia apresentado a reclamação com atraso; é o que mostram os documentos. Correspondências adicionais relacionadas à investigação, também analisadas pelo Times, continham detalhes sobre as medidas adotadas pela FIFA em casos anteriores, em linha com informações de domínio público. Um funcionário jurídico da FIFA não envolvido no caso confirmou a autenticidade dos documentos obtidos pelo Times.
Os precedentes de Grécia e Bolívia
Em 2016, depois que a Grécia escalou um jogador inelegível — que havia representado a Austrália nas categorias de base — a Fifa interveio com firmeza, decretando a derrota por W.O. (0 a 3) na partida contra a Turquia. Dois anos depois, a Fifa alterou os resultados de duas partidas da Bolívia válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, após determinar que a seleção boliviana havia escalado um jogador que no passado havia representado o Paraguai.
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