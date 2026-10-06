A verificação da FIFA sobre a seleção do Congo surgiu de uma reclamação sobre a elegibilidade do jogador apresentada pela Nigéria, seleção que o Congo havia derrotado para avançar à partida contra a Jamaica. No curso da investigação sobre a reclamação, a FIFA constatou que o Congo nunca havia concluído a documentação necessária para permitir que o goleiro Lionel Mpasi mudasse de filiação após ter atuado nas seleções de base da França; é isso o que consta nos documentos. A FIFA não desmentiu o que emergiu da investigação do Times, limitando-se a declarar que arquivou o caso da Nigéria por uma questão de natureza técnica. Em um e-mail enviado ao Times, a FIFA afirmou que suas comissões são "autônomas e decidem os casos com base nos regulamentos vigentes e nos fatos específicos em exame", acrescentando que Infantino não teve qualquer papel nessas decisões.



