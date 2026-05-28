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Euro Player of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Jogador Europeu do Ano: Harry Kane, Lamine Yamal e os 50 melhores jogadores de futebol da temporada 2025-26 segundo a GOAL – classificação

Opinion
Liga dos Campeões
H. Kane
M. Olise
L. Diaz
L. Yamal
K. Mbappe
D. Rice
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J. Tah
Raphinha
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J. Garcia
F. Lopez
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Gabriel
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B. Saka
A. Hakimi
N. Mendes
W. Pacho
D. Doue
J. Neves
D. Szoboszlai
M. Rogers
M. Gibbs-White
L. Martinez
F. Dimarco
N. Paz
D. Malen
M. Svilar
A. Semenyo
R. Cherki
N. O'Reilly
E. Lepaul
F. Thauvin
J. Alvarez
Y. Diomande
V. Muriqi
D. Undav
L. Vuskovic
L. Suarez
A. Ueda
V. Osimhen
H. Calhanoglu
I. Thiago
Aston Villa
Nottingham Forest
Brentford
Atlético de Madrid
Galatasaray
Sporting
Roma
Como
Leipzig
Feyenoord
Lens
Rennes
Mallorca
Stuttgart
Hamburgo
Especiais e Opinião

A temporada de futebol europeia está quase no fim. Falta apenas um jogo: a final da Liga dos Campeões, com o Arsenal e o Paris Saint-Germain se preparando para se enfrentarem em Budapeste no sábado. Ambas as equipes chegam à partida após terem conquistado seus respectivos títulos nacionais; o PSG busca defender o título que conquistou pela primeira vez na temporada passada, enquanto os Gunners almejam conquistar sua primeira Taça da Europa.

Ambas as finalistas contam com vários jogadores que tiveram temporadas impressionantes, e alguns dos melhores do continente estão prestes a se enfrentar na Hungria. Mas essas não são as únicas equipes ou jogadores que se destacaram ao longo da temporada 2025-26.

O Bayern de Munique e a Inter conquistaram a dobradinha nacional na Alemanha e na Itália, respectivamente, enquanto o Barcelona superou o desafio do Real Madrid na La Liga. Houve também histórias de conto de fadas, com o Como e o Real Betis, entre outros, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, enquanto o Lens e a Real Sociedad encerraram longos períodos sem títulos ao vencerem competições de copa.

Mas quem foram os jogadores mais destacados em meio a todo esse sucesso coletivo? Os redatores e editores da FootballCo de toda a Europa deram seus votos — aqui está o top 50 com base nesse processo:

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    50Nico O'Reilly (Manchester City)

    Eleito o Jovem Jogador do Ano da Premier League, Nico O'Reilly passou de um jogador pouco conhecido da base do Manchester City a um provável titular da seleção inglesa na Copa do Mundo em apenas 18 meses, depois de ter conquistado a confiança de Pep Guardiola como poucos outros jovens ao longo dos anos.

    O zagueiro com mais gols da primeira divisão inglesa, O'Reilly marcou nove vezes em todas as competições — incluindo dois gols na vitória na final da Carabao Cup —, além de dar assistências. O jogador de 21 anos tornou-se um dos laterais-esquerdos mais confiáveis e dinâmicos da divisão, ao mesmo tempo em que demonstrou sua versatilidade ao se destacar no meio-campo durante o inverno, dando uma pista de onde seu futuro pode estar.

    • Publicidade
  • Galatasaray SK v Samsunspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    49Victor Osimhen (Galatasaray)

    Se a contratação de Victor Osimhen pelo Galatasaray por empréstimo para a temporada 2024-25 foi uma surpresa, o fato de ele ter transformado essa passagem em uma permanência definitiva em Istambul 12 meses depois foi talvez ainda mais surpreendente, considerando o interesse de outros clubes por seus serviços. O atacante nigeriano continua marcando gols com facilidade, com seus 22 gols em todas as competições ajudando o Gala a defender o título da Super Lig.

    Osimhen teve um início um tanto lento no campeonato nacional desta vez, mas a partir de dezembro, ele só ficou sem marcar em três de suas partidas na liga. O ex-ídolo do Napoli também desempenhou um papel importante na classificação do gigante turco para as oitavas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2014.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    48Jonathan Tah (Bayern de Munique)

    Uma transferência absolutamente clássica do Bayern de Munique: o campeão da Bundesliga não perdeu tempo e garantiu a contratação do capitão do Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, assim que seu contrato expirou no verão passado, e o zagueiro alemão se adaptou à Allianz Arena com relativa facilidade.

    Tah formou uma forte dupla de zagueiros centrais com Dayot Upamecano e, embora os jogadores do Bayern que atuam no outro lado do campo tenham dominado as manchetes, a equipe bicampeã de Vincent Kompany não teria conseguido o sucesso que alcançou sem a solidez defensiva que Tah ajudou a inspirar.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    47Mile Svilar (Roma)

    A Série A possui uma rica história no que diz respeito a goleiros de alto nível, e Mile Svilar parece destinado a se tornar a próxima estrela entre as traves do futebol italiano. O goleiro da Roma manteve a baliza invicta em 18 partidas, enquanto a equipe de Gian Piero Gasperini garantiu a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada ao terminar em terceiro lugar.

    Svilar sofreu apenas 31 gols em suas 38 partidas no campeonato, registrando a melhor porcentagem de defesas (77,5%) na primeira divisão italiana, o que lhe rendeu o prêmio de Melhor Goleiro na cerimônia de premiação de fim de temporada da Série A.

  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    46Luka Vuskovic (Hamburgo)

    Os torcedores do Tottenham não tiveram muitos motivos para sorrir ao longo de uma temporada desanimadora no norte de Londres, mas o desempenho do zagueiro Luka Vuskovic, emprestado ao Hamburgo, pelo menos traz alguma esperança para o futuro. O jogador de 19 anos teve um desempenho impressionante, ajudando o time recém-promovido a se distanciar da zona de rebaixamento, e foi recompensado por suas atuações com uma vaga na Seleção do Ano da Bundesliga.

    Além de provar ser uma presença dominante na zaga, Vuskovic fez jus à sua reputação de artilheiro prolífico ao marcar seis gols, o maior número entre os zagueiros da primeira divisão alemã. O Spurs deve torcer para que os rumores de interesse do Barcelona e de outros clubes em Vuskovic não se concretizem, já que o clube se prepara para receber o jogador da seleção croata em seu elenco principal.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    45Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    O fato de o Nottingham Forest continuar na Premier League deve-se em grande parte a Morgan Gibbs-White, cujo desempenho, especialmente desde o início do ano, tem sido absolutamente sensacional. Ele marcou nove gols em suas últimas dez partidas no campeonato, garantindo a permanência da equipe de Vítor Pereira na divisão, e terminou a temporada com 15 gols, ficando em quinto lugar na disputa pela Chuteira de Ouro. Ele também marcou mais três gols durante a campanha do Forest até as semifinais da Liga Europa, além de dar sete assistências em todas as competições.

    Isso deve ilustrar que Gibbs-White já era um destaque mesmo antes de sua explosão no final da temporada, com a decisão do Forest de rejeitar as investidas do Tottenham pelo meio-campista criativo tendo valido a pena. Espere mais um verão de especulações, no entanto, apesar da decisão quase inexplicável de Thomas Tuchel de deixar Gibbs-White de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    44Morgan Rogers (Aston Villa)

    Numa temporada que mais uma vez foi de sucesso para o Aston Villa, Morgan Rogers foi, sem dúvida, o grande destaque da equipe. O meio-campista foi titular em todos os jogos da Premier League até que Unai Emery o poupou na última partida da temporada — um descanso bem merecido após uma campanha em que o jogador de 23 anos deu um grande passo rumo ao estrelato.

    Rogers marcou 14 gols em todas as competições, muitos deles com chutes de longa distância impressionantes, incluindo aquele golaço na final da Liga Europa. Ele também contribuiu com 11 assistências e terminou entre os cinco primeiros em termos de distância percorrida em toda a Premier League. São esses números que podem levá-lo a tirar Jude Bellingham da seleção inglesa na Copa do Mundo deste verão.

  • FC Internazionale v Como - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    43Hakan Çalhanoğlu (Inter)

    Hakan Calhanoglu pode não conseguir jogar todas as semanas pelo Inter aos 32 anos, mas certamente fez questão de contribuir sempre que estava em campo, já que o jogador da seleção turca ajudou a inspirar os Nerazzurri a conquistar a dobradinha nacional na Itália. Em apenas 30 partidas, Calhanoglu marcou 12 gols e deu sete assistências, ao mesmo tempo em que ditava o ritmo do time de Cristian Chivu no meio-campo.

    Seu momento mais memorável aconteceu na partida de volta da semifinal da Coppa Italia do Inter contra o Como. Com o time da casa perdendo por 2 a 0 a 20 minutos do fim no San Siro, Calhanoglu tomou as rédeas do jogo, marcando dois gols ele mesmo antes de dar a assistência para o gol da vitória de Petar Sucic, garantindo a vaga do Inter na final, onde derrotariam a Lazio.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    42Fermín López (Barcelona)

    Sempre em movimento, na esperança de encontrar uma chance de chutar ou criar uma oportunidade para um companheiro, Fermin López tornou-se um membro indispensável do elenco do Barcelona, apesar de não ter, fora da Espanha, o mesmo reconhecimento que muitos de seus companheiros.

    Depois de recusar uma transferência para o Chelsea no meio do ano, Fermin mostrou aos Blues o que eles perderam ao encerrar a temporada com 13 gols e 17 assistências em todas as competições. Apenas Lamine Yamal criou mais “grandes chances” do que o jogador de 23 anos na La Liga (15) ao longo da campanha, tornando ainda mais frustrante a ausência de Fermin da seleção espanhola na Copa do Mundo devido a uma lesão no pé.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-UTRECHTAFP

    41Ayase Ueda (Feyenoord)

    Durante suas duas primeiras temporadas no Feyenoord, Ayase Ueda havia marcado apenas 16 gols, e nada indicava que uma explosão de rendimento estivesse prestes a acontecer. Mas, sob a orientação do técnico Robin van Persie, Ueda tornou-se uma força imparável na área, marcando 25 gols em 31 partidas da Eredivisie e terminando com oito gols de vantagem sobre seu adversário mais próximo na disputa pelo título de artilheiro.

    Se Ueda conseguir manter essa forma até a Copa do Mundo, o Japão certamente acreditará que tem chances de causar uma ou duas surpresas quando chegar à América do Norte.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-NANTESAFP

    40Esteban Lepaul (Angers/Rennes)

    Se você não tem acompanhado a Ligue 1 nesta temporada, talvez Esteban Lepaul seja um nome novo para você, mas o atacante vem chamando a atenção na França durante uma campanha notável pelo Rennes. O jogador de 26 anos subiu de divisão nos últimos anos até chegar à primeira divisão e encerrou a temporada 2025-26 como artilheiro da divisão, marcando 21 gols e terminando com cinco gols de vantagem sobre seus adversários mais próximos.

    Contratado pelo Angers no final de agosto, Lepaul mostrou do que era capaz ao marcar contra seu ex-clube na estreia, mas foi seu desempenho nas últimas semanas da temporada que fez seu nome disparar, já que Lepaul marcou 12 gols nos últimos 14 jogos da temporada, levando o Rennes ao sexto lugar e à classificação para a Liga Europa.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    39Bukayo Saka (Arsenal)

    O fato de o Arsenal ter finalmente encerrado sua espera de 22 anos pelo título da Premier League significa que a temporada 2025-26 ficará marcada como uma das melhores da carreira de Bukayo Saka, mesmo que ele não tenha atingido o mesmo nível individual das campanhas anteriores. Seus números ofensivos — 11 gols e sete assistências — não são nada de extraordinário, mas Saka ainda assim se destacou em momentos decisivos para os Gunners.

    Ele desempenhou papéis importantes, por exemplo, nas vitórias apertadas sobre o Wolves e o Brighton, enquanto, ao retornar de lesão em maio, inspirou a melhor atuação do Arsenal na reta final da temporada, quando a equipe derrotou o Fulham, antes de marcar o gol que garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões.

    Também é importante destacar que, embora Saka tenha sido titular em apenas 25 partidas do campeonato, apenas cinco jogadores criaram mais chances do que ele (61) ao longo de toda a temporada.

  • FBL-FRA-CUP-LENS-TOULOUSEAFP

    38Florian Thauvin (Lens)

    Antes de se juntar ao Lens no verão de 2025, Florian Thauvin havia passado duas temporadas bastante respeitáveis na Udinese, após uma breve passagem pelo Tigres, no México. Como jogador experiente, esperava-se que Thauvin trouxesse liderança e ajudasse a definir o padrão para Pierre Sage, mas o ex-jogador do Marselha foi muito além disso.

    Thauvin encerrou a temporada com 14 gols e 10 assistências, enquanto o Lens assustava o Paris Saint-Germain na disputa pelo título da Ligue 1, antes de coroar uma campanha memorável ao acabar com um jejum de 27 anos sem títulos e conquistar a Coupe de France. Thauvin, que no início da temporada havia sido convocado novamente para a seleção francesa, marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Nice na final.

  • TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-SPORTING-TONDELAAFP

    37Luis Suárez (Sporting CP)

    A tarefa de substituir Viktor Gyokeres no Sporting CP parecia ser um grande desafio, mas ninguém pareceu avisar Luis Suárez. Contratado do Granada após terminar como artilheiro da segunda divisão espanhola na temporada 2024-25, Suárez assumiu o lugar de Gyokeres e imediatamente começou a tentar igualar a sensacional média de gols do sueco em Lisboa.

    O colombiano Suárez encerrou a temporada com 38 gols em todas as competições, incluindo 28 em apenas 32 partidas pelo campeonato, além de oito assistências. Assim como fizeram com Gyokeres, o Sporting parece ter encontrado uma joia jogando fora da primeira divisão e está colhendo os frutos.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    36Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Não foram muitos os jogadores do Liverpool que terminaram a temporada de cabeça erguida, mas Dominik Szoboszlai foi uma exceção, após uma campanha individual excepcional em meio à confusão em Merseyside. Seja no meio-campo ou quando chamado a atuar como lateral-direito, Szoboszlai foi o grande destaque dos Reds, pois além de cumprir bem o básico, proporcionou momentos de magia decisivos para os resultados dos jogos.

    Entre seus 13 gols estavam cobranças de falta espetaculares contra o Arsenal e o Manchester City, enquanto Szoboszlai também deu 12 assistências em todas as competições, tendo criado o segundo maior número de chances (78) entre todos na Premier League. Defensivamente, por sua vez, ele liderou entre os meias-atacantes da primeira divisão inglesa em vários indicadores, incluindo interceptações (30), recuperações (187) e desarmes (58).

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    35Joan Garcia (Barcelona)

    Joan Garcia causou polêmica ao decidir deixar o Espanyol para se transferir para o Barcelona, seu odiado rival local, no verão passado, mas quaisquer preocupações de que as críticas que enfrentou pudessem afetar o desempenho do goleiro foram rapidamente dissipadas, já que Garcia se consolidou como o goleiro de destaque da La Liga com uma série de atuações decisivas.

    O jogador de 25 anos sofreu apenas 21 gols em 30 partidas, enquanto a equipe de Hansi Flick defendia com sucesso o título nacional. Garcia também ficou em primeiro lugar na primeira divisão espanhola em jogos sem sofrer gols (15), porcentagem de defesas (77,9%) e gols evitados (10,2), o que, por sua vez, o colocou na discussão sobre quem deveria ser o goleiro titular da La Roja na Copa do Mundo.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    34João Neves (Paris Saint-Germain)

    Ainda com apenas 21 anos, João Neves se prepara para sua segunda participação na Liga dos Campeões em duas temporadas consecutivas, após voltar a brilhar no meio-campo do Paris Saint-Germain com seu estilo dinâmico. Neves começou a temporada marcando um impressionante hat-trick contra o Toulouse, o que lhe rendeu uma das mais raras honras: uma nota 10/10 da revista L'Equipe, e desde então tem mantido um desempenho consistente.

    Seja entrando com tudo nas divididas na frente da defesa ou aparecendo para marcar gols cruciais no ataque, como fez contra o Bayern de Munique na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões, os jogos raramente passam despercebidos por Neves, tornando-o fundamental para o que Luis Enrique continua a construir no Parc des Princes.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    33Desire Doue (Paris Saint-Germain)

    O herói da final da Liga dos Campeões da última temporada, Desire Doue, nem sempre atingiu o mesmo nível da sua primeira temporada no PSG, mas mesmo assim conseguiu contribuir com 13 gols e oito assistências para a campanha do campeão da Ligue 1.

    Desconcertar os zagueiros com seu domínio dos dois pés tornou-se a marca registrada de Doue desde que chegou à capital francesa vindo do Rennes, e ele espera repetir o desempenho de maio passado quando entrar em campo em Budapeste no sábado.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    32Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

    Único jogador a disputar todos os minutos da campanha do PSG até a final da Liga dos Campeões, Willian Pacho continua a se afirmar como um dos melhores zagueiros centrais do mundo, com atuações seguras e consistentes no coração da defesa do gigante francês.

    O jogador da seleção do Equador talvez tenha guardado sua melhor atuação para o momento mais importante, já que foi fundamental para neutralizar o formidável ataque do Bayern de Munique na segunda partida da semifinal europeia. Se repetir o mesmo desempenho contra o Arsenal, os Gunners terão extrema dificuldade em se firmar na partida.

  • RCD Mallorca v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    31Vedat Muriqi (Mallorca)

    O Mallorca pode ter sido rebaixado da La Liga, mas Vedat Muriqi mal poderia ter feito mais para manter o time na primeira divisão, após uma temporada notável na frente do gol do kosovar de 32 anos. Apenas Kylian Mbappé marcou mais do que os 23 gols de Muriqi na primeira divisão espanhola, superando de longe seu recorde anterior de gols em uma temporada (15 em 2022-23).

    Muriqi não apenas finalizou as chances, como também trabalhou incansavelmente pela equipe, vencendo disputas aéreas e duelos no chão, além de contribuir para o esforço defensivo, especialmente em jogadas ensaiadas. Foi um esforço heróico que, infelizmente para Muriqi, acabou não sendo recompensado no final.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTAAFP

    30Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Depois de se consagrar como o melhor lateral-esquerdo da Europa na temporada passada, Nuno Mendes passou os últimos 12 meses ampliando a vantagem sobre seus concorrentes com mais uma excelente campanha no PSG. Além de demonstrar excelência defensiva, especialmente ao enfrentar alguns dos melhores alas do planeta, Mendes também contribuiu com quatro gols e cinco assistências.

    Com 24 anos apenas em junho, o confronto do jogador da seleção portuguesa com Bukayo Saka em Budapeste será fascinante, e é algo que provavelmente veremos se repetir várias vezes ao longo dos anos.

  • VfB Stuttgart v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    29Deniz Undav (Stuttgart)

    Se não fosse pelo brilhantismo de Harry Kane, a temporada que Deniz Undav conseguiu realizar pelo Stuttgart teria recebido muito mais destaque fora da Alemanha. O jogador de 29 anos encerrou a campanha com 25 gols e 14 assistências, levando a equipe de Sebastian Hoeness de volta à Liga dos Campeões para a próxima temporada, além de levá-la à final da DFB-Pokal.

    Undav nunca conseguiu se firmar no Brighton durante sua curta passagem pela Premier League, mas sem dúvida encontrou seu lugar na MHP Arena, com suas atuações o colocando na disputa para ser titular no ataque da Alemanha na Copa do Mundo deste verão.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    28Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Desde a primeira noite da temporada, quando Antoine Semenyo deu trabalho ao Liverpool em Anfield, ele foi um dos jogadores de destaque da campanha da Premier League, primeiro com a camisa do Bournemouth e depois após se transferir para o Manchester City em janeiro, após uma disputa acirrada por sua contratação na sequência da revelação de sua cláusula de rescisão de 62,5 milhões de libras.

    Semenyo mal perdeu o ritmo, apesar da mudança para um time de nível superior e da pressão para ter um bom desempenho. Ele marcou sete gols em seus primeiros 12 jogos pelo time de Pep Guardiola, que disputava o título, e embora não tenha conseguido manter esse ritmo de gols até o final da campanha, continuou sendo titular constante na escalação do City, chegando a somar 21 gols e seis assistências na temporada. Seu toque sublime que decidiu a final da FA Cup também não foi nada mal.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    27Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Apesar das lesões e da Copa Africana das Nações, que o limitaram a apenas 31 partidas pelo clube na temporada 2025-26, Achraf Hakimi continua a mostrar por que tantos o consideram o melhor lateral-direito do planeta. Com uma energia inesgotável, o marroquino consegue subir e descer pela linha lateral incansavelmente, ao mesmo tempo em que defende com diligência e faz a diferença no terço final do campo.

    Hakimi já marcou três gols e deu sete assistências até agora, sendo que seis dessas assistências foram na Liga dos Campeões, o que o coloca empatado na liderança dessa classificação específica, com a final ainda por vir. Poucos duvidariam que ele possa contribuir com mais um ou dois gols em Budapeste.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

    26Yan Diomande (RB Leipzig)

    Yan Diomande chegou ao RB Leipzig no verão passado por 20 milhões de euros, apesar de ter disputado apenas 10 partidas pelo time principal do Leganés. Ele provavelmente deixará a Red Bull Arena 12 meses depois por um valor quase cinco vezes maior, após uma temporada brilhante que culminou com a eleição de Diomande como o Novato do Ano da Bundesliga.

    O jogador de 19 anos encantou os torcedores com seus dribles ousados e seu talento para jogadas espetaculares, terminando a temporada com 13 gols e 10 assistências em todas as competições. O desempenho de Diomande foi fundamental para garantir o retorno do Leipzig à Liga dos Campeões, e é fácil entender por que Liverpool e PSG estão disputando a contratação do jogador da seleção da Costa do Marfim antes da Copa do Mundo.

  • West Ham United v Brentford - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    25Igor Thiago (Brentford)

    O Brentford era apontado por muitos especialistas como candidato ao rebaixamento antes do início da temporada, com as saídas dos prolíficos atacantes Bryan Mbeumo e Yoane Wissa citadas como os principais motivos para essas previsões pessimistas. No entanto, ninguém contava com o fato de Igor Thiago assumir o comando de forma tão notável.

    Contratado originalmente para substituir Ivan Toney em 2024, Thiago se recuperou de forma sensacional após passar a maior parte de sua primeira temporada na sala de tratamento. Ele marcou 25 gols em todas as competições, com seus 22 gols na Premier League garantindo-lhe o segundo lugar na disputa pela Chuteira de Ouro, bem como uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    24Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

    Apesar de ter apenas 31 anos, Joshua Kimmich não dá sinais de desacelerar, mesmo com toda a experiência acumulada, tendo protagonizado mais uma temporada fantástica no comando do meio-campo do Bayern de Munique. Suas 12 assistências e dois gols contam apenas uma pequena parte da história, já que a habilidade suprema de passe e a energia inesgotável de Kimmich o destacam como um dos melhores jogadores de profundidade da atualidade.

    Apenas dois jogadores percorreram mais do que os 157 quilômetros que Kimmich correu na Liga dos Campeões desta temporada, enquanto ele ocupa o segundo lugar em passes longos precisos por 90 minutos tanto na principal competição europeia quanto na Bundesliga.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    23Julian Alvarez (Atlético de Madrid)

    Para Julián Álvarez, esta temporada foi marcada por duas competições contrastantes. Na La Liga, ele esteve longe de seu melhor nível e marcou apenas duas vezes desde o início de outubro. No entanto, as coisas melhoraram bastante na Liga dos Campeões, já que o craque argentino contribuiu com 10 gols e quatro assistências em 15 partidas, incluindo seis gols somente nas fases eliminatórias.

    Álvarez costumava guardar o seu melhor para os jogos mais importantes, marcando duas vezes na goleada do Atlético sobre o Real Madrid em setembro, enquanto seus gols ajudaram a equipe de Diego Simeone a eliminar o Barcelona tanto da Liga dos Campeões quanto da Copa del Rey. Uma transferência para um dos verdadeiros candidatos à Liga dos Campeões parece agora provável neste verão.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    22William Saliba (Arsenal)

    William Saliba, um dos zagueiros mais elegantes do futebol, pode não estar mais nas manchetes como quando estreou na equipe titular do Arsenal há quatro anos, mas continua sendo um dos melhores zagueiros centrais da Europa.

    Das 46 partidas que disputou como titular em todas as competições pelo campeão da Premier League, Saliba ajudou a manter o gol invicto em 25 delas, com sua parceria ao lado de Gabriel Magalhães sendo uma das mais formidáveis dos últimos tempos.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    21Vinícius Júnior (Real Madrid)

    Depois de um 2025 para esquecer, Vinicius Jr. se recuperou de forma impressionante após a virada do ano, parecendo ter colocado sua carreira no Real Madrid de volta nos trilhos. Dezessete de seus 22 gols foram marcados a partir de janeiro, sendo o atacante brasileiro, sem dúvida, o maior beneficiário da demissão de Xabi Alonso no meio da temporada.

    Vinicius também deu 10 assistências e, embora haja muitos problemas a resolver no Bernabéu, parece que os dias em que Vinicius estava em baixa forma acabaram — por enquanto.

  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    20Donyell Malen (Aston Villa/Roma)

    Entre as contratações de janeiro, poucas tiveram um impacto tão grande quanto a de Donyell Malen. O atacante holandês chegou à Roma por empréstimo do Aston Villa, numa tentativa de Gian Piero Gasperini de encontrar um reforço ofensivo que complementasse a sólida defesa que ele havia rapidamente estabelecido na capital italiana; mas nem mesmo o técnico dos Giallorossi poderia ter previsto o quão bem Malen se adaptaria à vida no Estádio Olímpico.

    O jogador de 27 anos marcou 14 gols em apenas 18 partidas da Série A, levando a Roma ao terceiro lugar e garantindo o retorno à Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2018-19. Apesar de ter chegado apenas na metade da campanha, Malen terminou em segundo lugar na disputa pelo título de Capocannoniere, atrás apenas de Lautaro Martinez. Somando-se aos gols marcados pelo Villa, ele balançou as redes 22 vezes ao longo da temporada.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    19Raphinha (Barcelona)

    As lesões fizeram com que Raphinha tivesse dificuldades para repetir a temporada notável que teve em 2024-25, mas o brasileiro ainda assim aproveitou ao máximo as oportunidades que teve quando estava disponível para jogar durante mais uma campanha vitoriosa do Barcelona.

    Em apenas 33 partidas em todas as competições, Raphinha marcou 21 gols e deu sete assistências, incluindo dois gols decisivos na vitória na final da Supercopa contra o Real Madrid, um hat-trick contra o Sevilla em março e quatro participações em gols na goleada sobre o Newcastle na Liga dos Campeões alguns dias depois.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    18Federico Dimarco (Inter)

    Eleito o melhor jogador da Série A por sua contribuição para a conquista do Scudetto pelo Inter, Federico Dimarco foi uma força criativa na lateral esquerda em San Siro, tendo dado 17 assistências — o melhor número do campeonato — para os futuros campeões.

    Ele somou a isso sete gols, além de outro na Liga dos Campeões, em aquela que foi facilmente a campanha mais prolífica da carreira de Dimarco até o momento. Com apenas 28 anos, e com Chivu claramente tendo ajudado o jogador da seleção italiana a atingir um novo patamar, ele ainda pode superar esses números na próxima temporada.


  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    17Nico Paz (Como)

    Surpreendentemente, o Como disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada, depois que Cesc Fàbregas superou o AC Milan e a Juventus para garantir o quarto lugar na Série A para um time que havia sido promovido há apenas duas temporadas. Um dos principais motivos para o sucesso do Como tem sido o desempenho de Nico Paz, eleito o Melhor Meio-campista da primeira divisão italiana após uma segunda temporada consecutiva repleta de excelência.

    Paz marcou 13 gols e deu sete assistências pelo Como, que também chegou às semifinais da Coppa Italia, sendo agora quase inevitável que o Real Madrid acione a cláusula de recompra no contrato do jogador da seleção argentina neste verão. Dados os problemas do Los Blancos no meio-campo desde a saída de Toni Kroos, o retorno de Paz será muito bem-vindo no Bernabéu.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Rayan Cherki (Manchester City)

    Rayan Cherki chegou ao Manchester City com dúvidas sobre sua atitude e se um jogador tão extravagante conseguiria se encaixar na equipe de Pep Guardiola. E embora nem sempre tenha sido a primeira escolha na escalação do Etihad, Cherki provou ser um dos jogadores mais emocionantes de se assistir em toda a Premier League durante sua temporada de estreia.

    Apenas Bruno Fernandes, que bateu recordes, deu mais assistências na Premier League do que as 12 que Cherki conseguiu, além de ter somado mais quatro em outras competições e marcado 10 gols. Fica claro, então, que o jogador da seleção francesa será uma figura-chave para Enzo Maresca após a demissão de Guardiola. Com apenas 22 anos, seus melhores anos ainda estão por vir.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15Pedri (Barcelona)

    Um dos jogadores mais prazerosos de se assistir em toda a Europa, Pedri continua sendo o eixo em torno do qual o Barcelona consegue praticar seu melhor futebol. Apenas seu companheiro de equipe Pau Cubarsi completou mais passes por 90 minutos na La Liga do que o meio-campista espanhol (80,4) nesta temporada, com a maioria das jogadas mais incisivas do Barça partindo do ex-jovem talento do Las Palmas.

    Esta foi a melhor temporada de Pedri em termos de assistências (12) e, embora ele esperasse ter aumentado sua contagem de gols, que ficou em apenas dois, o fato de ainda haver espaço para melhorias em seu jogo deve ser assustador para os rivais do Barça na Espanha e no continente.

  • SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport

    14Lautaro Martínez (Inter)

    Vencedor do prêmio Capocannoniere pela segunda vez em três temporadas, Lautaro Martínez deixou para trás a decepção da última temporada, em que o Inter passou de candidato ao triplo a um time sem títulos, e levou os Nerazzurri ao título da Série A e da Coppa Italia. Seus 17 gols na Série A lhe garantiram uma vantagem de três gols sobre o segundo colocado na artilharia, além de seis assistências.

    A única competição que não saiu como planejado para o Inter foi a Liga dos Campeões, já que o time foi eliminado de forma vergonhosa na fase de play-off pelo Bodo-Glimt, mas Lautaro ainda conseguiu marcar quatro gols em oito partidas europeias, além do segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre a Lazio na final da Coppa Italia.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Se houvesse um jogador a ser escolhido para definir o sucesso do Arsenal na Premier League de 2025-26, esse jogador seria, sem dúvida, Gabriel Magalhães. Um zagueiro pragmático que contribuiu para o maior número de jogos sem sofrer gols entre os jogadores de linha ao longo da temporada da primeira divisão inglesa (17), suas contribuições mais marcantes vieram, sem dúvida, no outro lado do campo, já que ele se mostrou o principal alvo dos Gunners em jogadas de bola parada.

    Embora Gabriel tenha marcado apenas quatro gols em todas as competições, todos eles se mostraram importantes, com seu gol da vitória nos acréscimos contra o Newcastle, em setembro, sendo um momento crucial que ajudou a inclinar a disputa pelo título a favor do Arsenal. Ele também contribuiu com cinco assistências, já que Mikel Arteta aproveitou a agressividade do brasileiro nas duas áreas para beneficiar sua equipe.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    12David Raya (Arsenal)

    Vencedor da Luva de Ouro da Premier League pela terceira temporada consecutiva, David Raya tornou-se um dos melhores goleiros da Europa durante seus três anos no Arsenal. O jogador da seleção espanhola não sofreu gols em 28 das 50 partidas que disputou até agora, tendo sofrido apenas 30 gols.

    Em meio a uma temporada de grandes defesas, o momento decisivo de Raya sem dúvida aconteceu em maio, quando sua defesa para impedir que Mateus Fernandes colocasse o West Ham na frente acabou levando o Arsenal a uma vitória por 1 a 0, que os colocou a um passo do título da Premier League. Raya também defendeu quase 90% dos chutes que enfrentou na Liga dos Campeões, com poucos tendo desempenhado um papel tão importante no sucesso dos Gunners quanto o seu goleiro titular.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland parecia estar a caminho de mais uma temporada de recordes na frente do gol depois de marcar 19 vezes na primeira metade da campanha da Premier League, com os defensores praticamente impotentes para parar o camisa 9 do Manchester City, que parecia o “Exterminador do Futuro”. Uma queda de rendimento no meio da temporada impediu que ele desafiasse seu próprio recorde em uma única temporada, embora esta ainda tenha sido uma campanha de sucesso para o jogador da seleção norueguesa.

    Gols em cada uma de suas últimas cinco partidas no campeonato garantiram a Haaland a terceira Chuteira de Ouro em quatro temporadas, com sua contagem final em todas as competições ainda impressionante: 38 gols, além de ter demonstrado melhorias em seu jogo geral, contribuindo com nove assistências.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    10Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Qual é o melhor meio-campista do momento? Vitinha seria a escolha da maioria dos observadores após mais uma temporada brilhante comandando o PSG. Mestre nos passes, o jogador da seleção portuguesa também contribuiu com uma boa parcela de gols e assistências nesta temporada, marcando sete gols e dando 10 assistências.

    Nenhum jogador percorreu mais distância do que Vitinha na Liga dos Campeões desta temporada (184,7 km), além de liderar o ranking de passes certos por 90 minutos (90,6) na principal competição da Europa. Um jogador completo, ele estará ansioso para dar mais um show em Budapeste no sábado.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes passou metade da temporada jogando fora de posição, em uma função mais recuada no meio-campo, sob o comando de Ruben Amorim, e mesmo assim conseguiu quebrar o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League — tal foi o nível do capitão do Manchester United na temporada 2025-26. Ao criar 21 gols para outros jogadores, Fernandes superou Thierry Henry e Kevin De Bruyne nos livros de história da divisão, além de ter marcado nove gols por conta própria para ajudar a levar os Red Devils ao terceiro lugar.

    Se você ainda não está convencido do domínio de Fernandes nesta temporada, então esta estatística deve te convencer: Fernandes criou 136 chances ao longo da campanha da primeira divisão inglesa; Dominik Szoboszlai ficou em segundo lugar na lista, com apenas 78. As defesas adversárias não conseguiam tirar Fernandes do jogo, e na maioria das vezes ele as fazia pagar por isso.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Talvez o melhor jogador da temporada da Liga dos Campeões, ou pelo menos o MVP das fases eliminatórias, Khvicha Kvaratskhelia marcou ou deu assistência em sete jogos consecutivos, levando o PSG de volta à final. O ágil georgiano tem deixado os laterais para trás com frequência por todo o continente e está empatado na liderança da lista de contribuições diretas para gols (16) antes da grande final deste sábado na Hungria.

    O que está impedindo Kvaratskhelia de estar mais acima nessas classificações é provavelmente sua temporada um tanto abaixo do esperado na Ligue 1, na qual ele marcou apenas oito gols e deu quatro assistências em 28 partidas pelo campeão. Guardar o melhor para as ocasiões mais importantes certamente deu certo, mesmo que os torcedores em toda a França nem sempre vejam o melhor de Kvaratskhelia semana após semana.

  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    7Luis Díaz (Bayern de Munique)

    Ah, como o Liverpool deve se arrepender da decisão de deixar Luis Díaz sair no verão passado! É verdade que o ponta colombiano queria sair de Anfield, mas ver como ele se destacou no Bayern de Munique deve ser doloroso para quem ficou em Merseyside, especialmente considerando o contraste entre a temporada de sucesso de Díaz e as dificuldades que a equipe de Arne Slot enfrentou na tentativa de defender o título da Premier League.

    Como parte de um trio de ataque avassalador na Baviera, Diaz marcou 26 gols e deu 19 assistências em todas as competições, conquistando os títulos da Bundesliga e da DFB-Pokal. Era verdadeiramente eletrizante vê-lo em ação em alguns momentos, enquanto os laterais adversários tinham pesadelos com seus pés rápidos e dribles devastadores.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    O atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, nem sempre esteve disponível nesta temporada devido a algumas lesões persistentes. Mas, quando esteve em campo, a confiança e a arrogância que vêm com a conquista do prêmio individual mais prestigiado do futebol ficaram evidentes para todos.

    Com 19 gols e 11 assistências em todas as competições, Dembélé está de volta à disputa para defender seu título, especialmente depois de marcar três gols nas duas partidas da dramática vitória do PSG sobre o Bayern de Munique nas semifinais da Liga dos Campeões. É verdade que houve quem duvidasse quando Dembélé foi nomeado Jogador do Ano da Ligue 1, apesar de ter sido titular em apenas 10 jogos da campanha do PSG que levou ao título, mas não há dúvidas quanto ao nível de seu desempenho, independentemente da competição.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Declan Rice (Arsenal)

    Para muitos, Declan Rice tem sido o jogador de destaque da Premier League nesta temporada e, se conseguir conquistar a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo nas próximas semanas, ele ainda pode terminar o ano com a Bola de Ouro. Ele seria um vencedor merecedor, aliás, depois de provar mais uma vez ser um dos melhores meio-campistas do mundo na equipe campeã do Arsenal.

    Dominante tanto na defesa da sua área quanto na busca por jogadas ofensivas, o jogo de Rice é excelente em todos os aspectos. Embora ele esperasse ter marcado mais do que os cinco gols que conseguiu em todas as competições, sua execução de jogadas ensaiadas continua de alto nível, enquanto apenas três jogadores criaram mais chances do que ele (63) em toda a Premier League. Ele é um dos muitos merecedores do título naquele vestiário do Emirates.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    4Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Tem sido uma temporada e tanto para Kylian Mbappé. Ele passou grande parte dela carregando o Real Madrid nas costas, marcando um gol atrás do outro, apenas para terminar a campanha sendo culpado pelo colapso total do vestiário em meio a um último mês caótico no Bernabéu.

    As preocupações sobre se o Madrid pode realmente funcionar como uma equipe com Mbappé na frente são justificadas, mas, em nível pessoal, o capitão da França mais uma vez fez sua parte quando teve oportunidades. Seus 25 gols na La Liga foram suficientes para Mbappé conquistar o segundo Pichichi consecutivo, enquanto ele marcou 15 vezes em apenas 11 partidas da Liga dos Campeões antes de o Madrid ser eliminado nas quartas de final.

    Manter essa média de gols enquanto constrói uma equipe capaz de conquistar troféus mais uma vez parece ser o problema de José Mourinho daqui para frente.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelona)

    Lamine Yamal ainda não completou 19 anos, mas foi mais uma vez o jogador de destaque na Espanha e um dos melhores da Europa durante mais uma temporada de brilhantismo hipnotizante do que talvez seja o maior talento adolescente do futebol.

    As estatísticas finais de Yamal, com 24 gols e 17 assistências, teriam sido ainda mais impressionantes se não fossem algumas lesões que surgiram pela primeira vez em sua carreira em ascensão. Esses problemas físicos devem afetar também sua primeira participação na Copa do Mundo, destacando a necessidade do Barça de proteger seu jovem prodígio, apesar de sua influência no Camp Nou.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern de Munique)

    Esta foi a temporada em que Michael Olise se consagrou de fato como um dos melhores jogadores de linha do planeta, após uma campanha de estreia promissora no Bayern de Munique, após sua transferência do Crystal Palace em 2024. Olise não pôde ser contido pelas defesas na Alemanha nem no continente, ao alcançar a rara marca de marcar mais de 20 gols e dar mais de 20 assistências (22 e 26, respectivamente, para ser mais preciso).

    Olise começou a dar sinais de que pode ser o próximo Arjen Robben na Allianz Arena, com sua jogada característica de cortar para dentro pela direita e soltar um chute imparável de pé esquerdo — bastante previsível, mas aparentemente quase impossível de defender. Com espaço para crescer aos 24 anos, a conquista do Bayern na disputa pela contratação de Olise pode acabar definindo uma era para o time de Vincent Kompany.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique)

    Dada a excelente temporada que teve diante do gol, era de se esperar que Harry Kane coroasse sua campanha com dois hat-tricks consecutivos, sendo que o último garantiu a DFB-Pokal para o Bayern de Munique, somando-se ao título da Bundesliga conquistado com facilidade semanas antes. Trinta e seis dos 61 gols de Kane na temporada foram marcados durante essa campanha, quando ele mais uma vez elevou seu jogo a novos patamares e provou ser o melhor camisa 9 do mundo atualmente.

    O fato de ele também ter dado sete assistências, ao mesmo tempo em que recuava regularmente para ligar o jogo e distribuir passes para seus companheiros de ataque, mostra o atacante versátil em que Kane se tornou. Depois de garantir a Chuteira de Ouro da Europa, ele agora buscará conquistar a Bola de Ouro durante a Copa do Mundo.