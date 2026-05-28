Jogador Europeu do Ano: Harry Kane, Lamine Yamal e os 50 melhores jogadores de futebol da temporada 2025-26 segundo a GOAL – classificação

Ambas as finalistas contam com vários jogadores que tiveram temporadas impressionantes, e alguns dos melhores do continente estão prestes a se enfrentar na Hungria. Mas essas não são as únicas equipes ou jogadores que se destacaram ao longo da temporada 2025-26.

O Bayern de Munique e a Inter conquistaram a dobradinha nacional na Alemanha e na Itália, respectivamente, enquanto o Barcelona superou o desafio do Real Madrid na La Liga. Houve também histórias de conto de fadas, com o Como e o Real Betis, entre outros, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, enquanto o Lens e a Real Sociedad encerraram longos períodos sem títulos ao vencerem competições de copa.

Mas quem foram os jogadores mais destacados em meio a todo esse sucesso coletivo? Os redatores e editores da FootballCo de toda a Europa deram seus votos — aqui está o top 50 com base nesse processo: