Segundo o Daily Mail, o Paris Saint-Germain seria o destino mais provável para Konaté, embora Willian Pacho e o capitão Marquinhos sejam titulares indiscutíveis na equipe.

A iminente saída de Konate é, por sua vez, um duro revés para o Liverpool FC. O jogador de 27 anos foi, ao lado do capitão Virgil van Dijk, titular indiscutível na última temporada, disputando 51 partidas oficiais. Como o recém-contratado Giovanni Leoni rompeu o ligamento cruzado logo em sua primeira partida, os Reds já contavam, na temporada passada, com apenas um reserva para a zaga, Joe Gomez.

Portanto, é de se esperar que o Liverpool contrate pelo menos mais um zagueiro central. E, nesse caso, o BVB pode acabar sendo o grande prejudicado. Pois, conforme relatam de forma coincidente a Sky e a Sport Bild, os Reds seriam, ao lado do Real Madrid, um dos três clubes autorizados a exercer a cláusula de rescisão de Nico Schlotterbeck, no valor de 50 a 60 milhões de euros, no meio do ano.

O jogador-chave e futuro capitão do Borussia Dortmund, após longa hesitação, renovou em abril seu contrato, que expirava em 2027, até 2031, mas aparentemente deixou uma porta aberta. No primeiro jogo após a renovação do contrato, os torcedores do BVB receberam essa declaração de compromisso com uma vaia generalizada.

“É claro que não foi o que eu esperava, mas cada um pode expressar o que quiser. Isso também se acalmou nos jogos seguintes. Eu já superei isso e simplesmente fiquei feliz por ter renovado o contrato”, disse o jogador de 26 anos na sexta-feira, em uma coletiva de imprensa à margem do campo de treinamento da DFB antes da Copa do Mundo em Herzogenaurach.

Segundo a Sport Bild, a cláusula deve expirar “ao longo do mês de julho” – “por volta da final da Copa do Mundo”, que será disputada em 19 de julho. Schlotterbeck negou que pretenda se destacar novamente para os grandes clubes durante a fase final da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.

“Não vejo sentido em me colocar na vitrine agora por causa de uma Copa do Mundo. Estou claramente focado na Copa do Mundo. Não tenho a intenção de jogar especialmente bem por causa de um contrato”, disse ele.