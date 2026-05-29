Segundo notícias coincidentes da Sky e do Daily Mail, o Liverpool e o zagueiro central Ibrahima Konaté não conseguiram chegar a um acordo para a renovação do contrato. Consequentemente, o jogador de 27 anos deixará o clube sem custo após a Copa do Mundo.
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Jogador estrela parece ter tomado uma decisão surpreendente sobre sua transferência! Agitação no Liverpool FC pode ter consequências devastadoras para o BVB
Nas últimas semanas e meses, vinham surgindo sinais positivos de Merseyside em relação à situação de Konate, mesmo em meio às difíceis negociações contratuais. O próprio Konate havia enfatizado que as conversas estavam “no bom caminho”. O L’Equipe noticiou em abril uma iminente renovação, e o próprio Konate afirmou: “Houve conversas com o clube e estamos prestes a chegar a um acordo.” Agora, aparentemente, a situação está bem diferente.
Konate aparentemente deixará o clube cinco anos após sua transferência de 40 milhões de euros do RB Leipzig. Para onde ele irá ainda não está claro. Enquanto as negociações contratuais do jogador da seleção francesa se arrastavam, o Real Madrid era constantemente citado como um possível destino.
Pelo menos com David Alaba, um zagueiro central deixa o Real no final da temporada. Além disso, Eder Militão, após duas lesões no ligamento cruzado em 2023 e 2024, sofreu novamente duas lesões musculares graves na última temporada, ficou fora dos gramados por meses e também perderá a Copa do Mundo.
O Real terá, portanto, que pelo menos considerar a contratação de Konaté, mesmo que o contrato com Antonio Rüdiger seja, muito provavelmente, renovado por mais um ano. Com Dean Huijsen e Raul Asencio, além de Rüdiger e do lesionado Militão, restam apenas mais dois zagueiros centrais no elenco.
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O BVB pode acabar perdendo Schlotterbeck por causa de Konate
Segundo o Daily Mail, o Paris Saint-Germain seria o destino mais provável para Konaté, embora Willian Pacho e o capitão Marquinhos sejam titulares indiscutíveis na equipe.
A iminente saída de Konate é, por sua vez, um duro revés para o Liverpool FC. O jogador de 27 anos foi, ao lado do capitão Virgil van Dijk, titular indiscutível na última temporada, disputando 51 partidas oficiais. Como o recém-contratado Giovanni Leoni rompeu o ligamento cruzado logo em sua primeira partida, os Reds já contavam, na temporada passada, com apenas um reserva para a zaga, Joe Gomez.
Portanto, é de se esperar que o Liverpool contrate pelo menos mais um zagueiro central. E, nesse caso, o BVB pode acabar sendo o grande prejudicado. Pois, conforme relatam de forma coincidente a Sky e a Sport Bild, os Reds seriam, ao lado do Real Madrid, um dos três clubes autorizados a exercer a cláusula de rescisão de Nico Schlotterbeck, no valor de 50 a 60 milhões de euros, no meio do ano.
O jogador-chave e futuro capitão do Borussia Dortmund, após longa hesitação, renovou em abril seu contrato, que expirava em 2027, até 2031, mas aparentemente deixou uma porta aberta. No primeiro jogo após a renovação do contrato, os torcedores do BVB receberam essa declaração de compromisso com uma vaia generalizada.
“É claro que não foi o que eu esperava, mas cada um pode expressar o que quiser. Isso também se acalmou nos jogos seguintes. Eu já superei isso e simplesmente fiquei feliz por ter renovado o contrato”, disse o jogador de 26 anos na sexta-feira, em uma coletiva de imprensa à margem do campo de treinamento da DFB antes da Copa do Mundo em Herzogenaurach.
Segundo a Sport Bild, a cláusula deve expirar “ao longo do mês de julho” – “por volta da final da Copa do Mundo”, que será disputada em 19 de julho. Schlotterbeck negou que pretenda se destacar novamente para os grandes clubes durante a fase final da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.
“Não vejo sentido em me colocar na vitrine agora por causa de uma Copa do Mundo. Estou claramente focado na Copa do Mundo. Não tenho a intenção de jogar especialmente bem por causa de um contrato”, disse ele.