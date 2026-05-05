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Max EberlGetty Images
Jonas Rütten

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"Jogador dos sonhos" deve vir a todo custo: o FC Bayern parece estar dando o próximo passo para uma grande contratação

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A. Gordon

O FC Bayern parece ter intensificado os esforços para contratar Anthony Gordon, do Newcastle United.

Segundo o Daily Mail, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, já estaria em contato com o Newcastle e teria realizado as primeiras conversas preliminares para a transferência do versátil jogador de ataque.

  • No entanto, segundo o jornal, ainda não teriam ocorrido negociações intensas. Presume-se que, neste momento, o objetivo seja avaliar quanto o Newcastle exigiria pelos serviços de Gordon. E isso provavelmente seria uma quantia considerável. 

    Recentemente, foi divulgado que os Magpies só estariam dispostos a negociar a partir de uma quantia de 86 milhões de euros, embora o clube esteja ciente de que Gordon busca um novo desafio no próximo verão e que o FC Bayern o atrai bastante.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Parece que Harry Kane quer convencer Anthony Gordon a deixar o Bayern de Munique

    Em especial, a trajetória de Michael Olise, que deixou a Premier League para jogar pelo time de Munique e rapidamente se tornou um jogador de classe mundial, tem influenciado a decisão de Gordon de se juntar ao FCB. 

    Segundo a Sport Bild, o compatriota e capitão da seleção nacional, Harry Kane, também já teria procurado conversar com Gordon para convencê-lo a se transferir para o FCB. Além disso, o agente de Gordon, Gordon Stipic-Wipfler, já teria estado em Munique nas últimas semanas para negociar os detalhes concretos do contrato com a diretoria.

    A Sky informa sobre uma primeira minuta de contrato que já incluiria valores, salário e duração. Segundo a reportagem, Gordon provavelmente assinaria por cinco anos com o clube campeão, caso a transferência se concretize. 

    Mas, até lá, ainda há um longo caminho a percorrer, tendo em vista a exigência de rescisão divulgada pelos Magpies, ainda mais porque o FC Barcelona teria entrado na disputa por Gordon como mais um concorrente. De acordo com o Sport e a RAC1, o agente de Gordon já teria se apresentado ao diretor esportivo do Barça, Deco.

  • DiomandeGetty Images

    Parece que o FC Bayern preferia, na verdade, contratar Yan Diomande, do RB Leipzig

    Enquanto isso, o FC Bayern já estaria procurando alternativas mais econômicas, especialmente porque Gordon, por enquanto, seria escalado em “suas posições”, tendo em vista o excelente desempenho e a disponibilidade constante de Luis Díaz na ala esquerda e a importância de Harry Kane como segunda opção. No entanto, a Sky informou no início de abril que Gordon seria o “jogador mais desejado” pelo Bayern, pois ele poderia atuar em duas ou três posições e, consequentemente, preencheria algumas lacunas no elenco de alto nível.

    O The Athletic, por sua vez, afirmou que Yan Diomande, do RB Leipzig, teria sido o alvo de transferência preferencial número um do Bayern, mas que sua transferência provavelmente ultrapassaria a marca de 100 milhões de euros. Muito caro para o FCB. 

  • Estatísticas de Anthony Gordon nesta temporada

    PartidasGolsAssistênciasCartões amarelosExpulsões
    4617541
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