Em especial, a trajetória de Michael Olise, que deixou a Premier League para jogar pelo time de Munique e rapidamente se tornou um jogador de classe mundial, tem influenciado a decisão de Gordon de se juntar ao FCB.

Segundo a Sport Bild, o compatriota e capitão da seleção nacional, Harry Kane, também já teria procurado conversar com Gordon para convencê-lo a se transferir para o FCB. Além disso, o agente de Gordon, Gordon Stipic-Wipfler, já teria estado em Munique nas últimas semanas para negociar os detalhes concretos do contrato com a diretoria.

A Sky informa sobre uma primeira minuta de contrato que já incluiria valores, salário e duração. Segundo a reportagem, Gordon provavelmente assinaria por cinco anos com o clube campeão, caso a transferência se concretize.

Mas, até lá, ainda há um longo caminho a percorrer, tendo em vista a exigência de rescisão divulgada pelos Magpies, ainda mais porque o FC Barcelona teria entrado na disputa por Gordon como mais um concorrente. De acordo com o Sport e a RAC1, o agente de Gordon já teria se apresentado ao diretor esportivo do Barça, Deco.