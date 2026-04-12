Jogador do Tottenham recebe nota brutal de ZERO enquanto Jamie O'Hara critica duramente seu antigo time, que considera “lamentável”, após a derrota para o Sunderland

O ex-meio-campista do Tottenham, Jamie O'Hara, não mediu palavras ao avaliar o elenco atual após a derrota por uma diferença mínima no Stadium of Light.

Reagindo após o jogo no X, o comentarista fez uma crítica contundente ao desempenho coletivo, descrevendo seu ex-time como “lamentável” e sem a garra necessária para a luta pela sobrevivência.

A frustração atingiu o auge quando O'Hara destacou individualmente o centroavante Dominic Solanke para uma nota brutal de zero, refletindo uma atuação que não contribuiu em nada para a causa. Ele também atribuiu notas de 1/10 tanto a Richarlison quanto a Randal Kolo Muani, além de notas de apenas dois para Conor Gallagher e Destiny Udogie.

Em um tuíte separado, O'Hara escreveu: "Mais uma vez, uma atuação vergonhosa do Spurs. A falta de qualidade desses jogadores é inacreditável. Já vi atuações melhores em times de divisões inferiores. Não vejo nada que indique que somos capazes de nos manter na primeira divisão."



