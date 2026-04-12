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Jogador do Tottenham recebe nota brutal de ZERO enquanto Jamie O'Hara critica duramente seu antigo time, que considera “lamentável”, após a derrota para o Sunderland
O'Hara não mede palavras
O ex-meio-campista do Tottenham, Jamie O'Hara, não mediu palavras ao avaliar o elenco atual após a derrota por uma diferença mínima no Stadium of Light.
Reagindo após o jogo no X, o comentarista fez uma crítica contundente ao desempenho coletivo, descrevendo seu ex-time como “lamentável” e sem a garra necessária para a luta pela sobrevivência.
A frustração atingiu o auge quando O'Hara destacou individualmente o centroavante Dominic Solanke para uma nota brutal de zero, refletindo uma atuação que não contribuiu em nada para a causa. Ele também atribuiu notas de 1/10 tanto a Richarlison quanto a Randal Kolo Muani, além de notas de apenas dois para Conor Gallagher e Destiny Udogie.
Em um tuíte separado, O'Hara escreveu: "Mais uma vez, uma atuação vergonhosa do Spurs. A falta de qualidade desses jogadores é inacreditável. Já vi atuações melhores em times de divisões inferiores. Não vejo nada que indique que somos capazes de nos manter na primeira divisão."
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A bizarra afirmação de De Zerbi como técnico
Enquanto torcedores e comentaristas expressavam sua indignação, o novo técnico De Zerbi apresentou uma perspectiva curiosa. O ex-treinador do Brighton sugeriu que seu papel poderia ser mais terapêutico do que técnico nas próximas semanas.
Em uma surpreendente entrevista pós-jogo, o italiano fez uma afirmação bizarra sobre seus jogadores: “Posso ser um irmão mais velho, um pai; eles não precisam de um técnico. Não precisam melhorar o futebol. Eles podem jogar melhor e vão jogar melhor assim que alcançarmos um nível diferente de confiança. Meu trabalho não é tanto dentro de campo, porque eles são bons rapazes e sinto pena deles. Quero dar a eles confiança no que precisam.”
Gol desviado derrota o Spurs
A partida foi decidida por um golpe de azar cruel aos 30 minutos do segundo tempo. Após um primeiro tempo cauteloso, em que o Tottenham teve dificuldades para criar oportunidades de gol, o Sunderland conseguiu abrir o placar quando o chute de Nordi Mukiele sofreu um desvio significativo em um zagueiro, deixando o goleiro Antonin Kinsky sem chances.
De Zerbi insistiu que sua equipe foi vítima de azar, e não de mau desempenho, dizendo aos repórteres: “Lamento, porque não merecíamos perder o jogo. Fizemos uma boa partida, talvez não o suficiente para vencer, mas tivemos azar em algumas situações no primeiro tempo. Não posso dizer nada aos jogadores, porque eles deram o melhor de si em termos de atitude e espírito.”
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A lesão de Romero agrava ainda mais a situação
A tarde foi de mal a pior para os visitantes quando o capitão Cristian Romero foi obrigado a sair de campo após uma forte colisão com o próprio goleiro. O zagueiro argentino estava visivelmente emocionado, deixando o campo em lágrimas, o que gerou receios imediatos quanto a uma ausência prolongada que poderia afetar tanto o clube quanto a seleção.
Com a sequência sem vitórias do Tottenham no campeonato já chegando a 105 dias, a possível perda de seu líder mais influente é uma catástrofe que De Zerbi não pode se dar ao luxo de enfrentar.