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Jogador do Leeds faz parte dos planos de transferências de Ryan Reynolds e Rob Mac no Wrexham — com os primeiros alvos já identificados na tentativa de ascensão à Premier League
Os atacantes que impulsionaram o Wrexham na EFL
Ao longo de sua ascensão meteórica na EFL, Phil Parkinson sempre priorizou a contratação de artilheiros. Ele já trabalhou com nomes como Paul Mullin, Ollie Palmer, Steven Fletcher, Jay Rodriguez, Sam Smith e Kieffer Moore.
Às vezes, adotou-se uma abordagem implacável no terço final do campo, com reforços regulares nessa área. Não há indícios de que o Wrexham vá alterar essa postura de contratações no verão de 2026.
Embora tenham sido encontrados jogadores de comprovada qualidade para ajudá-los a sair da National League e chegar ao Campeonato Inglês, a Premier League representaria um tipo de desafio totalmente diferente.
A experiência nesse nível é considerada vital para qualquer time que queira ingressar na elite, sendo que o histórico é frequentemente visto como mais importante do que o potencial. O Wrexham está plenamente ciente disso e quer garantir que tenha planos adequados em vigor para a próxima janela de transferências.
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Quanto custaria ao Wrexham a contratação de Joseph pelo Leeds
De acordo com o MOT Leeds News, o atacante espanhol Joseph é uma opção que os Red Dragons estão dispostos a considerar. O jogador de 22 anos conta com apenas três partidas sem gols na Premier League e está atualmente emprestado ao Real Mallorca.
Apenas seis gols foram marcados pelo Leeds em 73 partidas — muitos deles na Championship —, mas tem sido difícil conseguir uma vaga como titular nos Whites, e acredita-se que ele tenha mais potencial a ser explorado.
Alega-se que o Wrexham é “um dos três clubes da Championship a ter demonstrado interesse em Joseph”, com uma transferência definitiva para fora de Elland Road prestes a ser concluída. O Leeds tem o ex-jogador da seleção sub-21 da Espanha vinculado a um contrato até 2028, o que significa que pode exigir uma quantia considerável.
O Wrexham só avançará se a promoção for garantida, com especulações de que o Leeds buscará cerca de £ 7,5 milhões (US$ 10 milhões) em qualquer negócio. Reynolds e Mac terão esses recursos disponíveis se a permanência na primeira divisão for garantida.
O Wrexham gastaria 50 milhões de libras em um jogador da Premier League?
Sobre a possibilidade de o Wrexham gastar 50 milhões de libras (67 milhões de dólares), 60 milhões de libras (80 milhões de dólares) ou até mesmo 70 milhões de libras (94 milhões de dólares) em um jogador para competir no mais alto nível, o ex-jogador do Red Dragons, Frank Sinclair, disse recentemente aoGOAL: “Sim, eles teriam que fazer isso. Se eles têm alguma ambição de se tornar um time que se mantém regularmente na Premier League e não ser um desses clubes que sobem e descem constantemente.
“Você já viu clubes que estão na Football League e na Premier League há centenas de anos e que enfrentam dificuldades — tentando se manter na liga e se tornando clubes que sobem e descem constantemente. Não acho que o Wrexham queira ser assim, mesmo que financeiramente seja muito lucrativo. Mas, pela minha percepção de fora sobre o que esses proprietários querem fazer, eles querem ser um time que também dispute a Premier League.
“E, para fazer isso, não tenho certeza de quanto dinheiro eles realmente conseguiriam gastar devido às restrições financeiras. Mas tenho certeza de que vão investir seu dinheiro e de que contam com o respaldo e o apoio financeiro para tentar competir na Premier League.”
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Jogos do Wrexham: Fase final difícil na corrida pelos play-offs
O Wrexham continua na briga pelo acesso nesta temporada, ocupando a sétima posição na tabela da Championship, faltando sete partidas para o fim. Apenas o saldo de gols o mantém fora das vagas para os play-offs, com apenas seis pontos separando a equipe de Phil Parkinson do Ipswich, terceiro colocado.
Tendo já feito história na EFL com três promoções consecutivas, o time volta a campo na sexta-feira, quando visita o West Brom, que luta contra o rebaixamento. Uma reta final difícil levará os Red Dragons a enfrentar adversários como Southampton, Birmingham, Coventry e Middlesbrough.