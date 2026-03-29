Jogador do Leeds faz parte dos planos de transferências de Ryan Reynolds e Rob Mac no Wrexham — com os primeiros alvos já identificados na tentativa de ascensão à Premier League

Ao longo de sua ascensão meteórica na EFL, Phil Parkinson sempre priorizou a contratação de artilheiros. Ele já trabalhou com nomes como Paul Mullin, Ollie Palmer, Steven Fletcher, Jay Rodriguez, Sam Smith e Kieffer Moore.

Às vezes, adotou-se uma abordagem implacável no terço final do campo, com reforços regulares nessa área. Não há indícios de que o Wrexham vá alterar essa postura de contratações no verão de 2026.

Embora tenham sido encontrados jogadores de comprovada qualidade para ajudá-los a sair da National League e chegar ao Campeonato Inglês, a Premier League representaria um tipo de desafio totalmente diferente.

A experiência nesse nível é considerada vital para qualquer time que queira ingressar na elite, sendo que o histórico é frequentemente visto como mais importante do que o potencial. O Wrexham está plenamente ciente disso e quer garantir que tenha planos adequados em vigor para a próxima janela de transferências.