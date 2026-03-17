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Jogador do Inter está decidido a se transferir para o Barcelona, enquanto o clube da Série A planeja uma onda de vendas no verão
A avaliação de 100 milhões de euros do Inter
De acordo com a Gazzetta dello Sport, o Inter está se preparando para colocar Bastoni no mercado durante a próxima janela de transferências de verão. O clube italiano espera obter cerca de € 100 milhões pelo zagueiro de 26 anos. Embora esse valor ainda esteja sujeito a negociação, a diretoria do clube considera a venda um passo necessário para financiar seus planos de contratações para o próximo projeto. O departamento esportivo do Camp Nou está acompanhando de perto, já que a perspectiva de uma negociação bombástica ganha força significativa à medida que o verão se aproxima.
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Seduzido pelo canto das sereias da Catalunha
Sob contrato com os Nerazzurri até 2028, o zagueiro e o clube concordaram em manter conversas formais sobre seu futuro assim que a atual temporada chegar ao fim. No entanto, ele já se mostrou bastante inclinado pelo interesse vindo da Catalunha, indicando que a La Liga é seu destino preferido, caso deixe a Itália. Bastoni está bem ciente do interesse de longa data do Blaugrana, que já verificou sua disponibilidade em várias ocasiões. Espera-se que seu claro desejo de se testar na Espanha tenha um papel importante nas negociações.
Adaptação tática ao sistema de Hansi Flick
Em suas 293 partidas pelo Inter, Bastoni marcou oito gols e deu 30 assistências. Embora o elenco defensivo do Barcelona conte atualmente com Pau Cubarsi e Ronald Araujo, a necessidade de um especialista de confiança para a lateral esquerda tornou-se urgente. Isso se deve, em grande parte, ao término do contrato de Andreas Christensen e ao fato de o dinamarquês estar afastado dos gramados devido a uma lesão, o que torna o italiano o candidato ideal para renovar o projeto.
- AFP
Superando o obstáculo financeiro de 100 milhões de euros
Embora os argumentos esportivos para a contratação do astro internacional sejam extremamente claros, a operação financeira continua sendo um enorme desafio para o Barcelona. A diretoria do clube, liderada pelo presidente Joan Laporta, precisa encontrar uma maneira criativa de contornar as atuais restrições econômicas para atender à avaliação do Inter. A diretoria está atualmente avaliando suas opções para verificar se um negócio dessa magnitude é viável sem comprometer outras áreas do elenco. Ele é visto como a escolha perfeita para o sistema do clube devido à sua inteligência tática, e a transferência certamente está ganhando força.
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