Jogador do Inter está decidido a se transferir para o Barcelona, enquanto o clube da Série A planeja uma onda de vendas no verão

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o Inter está se preparando para colocar Bastoni no mercado durante a próxima janela de transferências de verão. O clube italiano espera obter cerca de € 100 milhões pelo zagueiro de 26 anos. Embora esse valor ainda esteja sujeito a negociação, a diretoria do clube considera a venda um passo necessário para financiar seus planos de contratações para o próximo projeto. O departamento esportivo do Camp Nou está acompanhando de perto, já que a perspectiva de uma negociação bombástica ganha força significativa à medida que o verão se aproxima.