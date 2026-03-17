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Moataz Elgammal

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Jogador do Inter está decidido a se transferir para o Barcelona, enquanto o clube da Série A planeja uma onda de vendas no verão

O zagueiro do Inter, Alessandro Bastoni, estaria ansioso para se transferir para o Barcelona neste verão. O gigante italiano está disposto a vender seu valioso zagueiro central por uma quantia astronômica para equilibrar suas contas. Apesar de ter contrato até 2028, as recentes controvérsias e a pressão crescente no San Siro aceleraram sua possível saída para a primeira divisão espanhola.

  • A avaliação de 100 milhões de euros do Inter

    De acordo com a Gazzetta dello Sport, o Inter está se preparando para colocar Bastoni no mercado durante a próxima janela de transferências de verão. O clube italiano espera obter cerca de € 100 milhões pelo zagueiro de 26 anos. Embora esse valor ainda esteja sujeito a negociação, a diretoria do clube considera a venda um passo necessário para financiar seus planos de contratações para o próximo projeto. O departamento esportivo do Camp Nou está acompanhando de perto, já que a perspectiva de uma negociação bombástica ganha força significativa à medida que o verão se aproxima.

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  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Seduzido pelo canto das sereias da Catalunha

    Sob contrato com os Nerazzurri até 2028, o zagueiro e o clube concordaram em manter conversas formais sobre seu futuro assim que a atual temporada chegar ao fim. No entanto, ele já se mostrou bastante inclinado pelo interesse vindo da Catalunha, indicando que a La Liga é seu destino preferido, caso deixe a Itália. Bastoni está bem ciente do interesse de longa data do Blaugrana, que já verificou sua disponibilidade em várias ocasiões. Espera-se que seu claro desejo de se testar na Espanha tenha um papel importante nas negociações.

  • Adaptação tática ao sistema de Hansi Flick

    Em suas 293 partidas pelo Inter, Bastoni marcou oito gols e deu 30 assistências. Embora o elenco defensivo do Barcelona conte atualmente com Pau Cubarsi e Ronald Araujo, a necessidade de um especialista de confiança para a lateral esquerda tornou-se urgente. Isso se deve, em grande parte, ao término do contrato de Andreas Christensen e ao fato de o dinamarquês estar afastado dos gramados devido a uma lesão, o que torna o italiano o candidato ideal para renovar o projeto.

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    Superando o obstáculo financeiro de 100 milhões de euros

    Embora os argumentos esportivos para a contratação do astro internacional sejam extremamente claros, a operação financeira continua sendo um enorme desafio para o Barcelona. A diretoria do clube, liderada pelo presidente Joan Laporta, precisa encontrar uma maneira criativa de contornar as atuais restrições econômicas para atender à avaliação do Inter. A diretoria está atualmente avaliando suas opções para verificar se um negócio dessa magnitude é viável sem comprometer outras áreas do elenco. Ele é visto como a escolha perfeita para o sistema do clube devido à sua inteligência tática, e a transferência certamente está ganhando força.

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