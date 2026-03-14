Jogador do Getafe nega ter tido a intenção de agarrar os órgãos genitais do adversário ao protestar contra um cartão vermelho controverso recebido contra o Atlético de Madrid

O confronto entre Atlético e Getafe foi desencadeado por uma estranha sequência de acontecimentos envolvendo Abqar e Sorloth. Durante uma interrupção na partida, os dois jogadores foram vistos em uma briga física que resultou na queda do zagueiro do Getafe no gramado. No entanto, após uma intervenção do VAR, as câmeras revelaram que Abqar havia beliscado ou agarrado o atacante norueguês na região genital, levando a um cartão vermelho direto para o zagueiro, enquanto Sorloth escapou com apenas um cartão amarelo.

O árbitro da partida, Ortiz Arias, foi preciso em sua avaliação do incidente no relatório oficial da partida. Ele observou que o jogador foi expulso por beliscar a região genital de um adversário enquanto a bola não estava em jogo. A decisão deixou o Getafe com uma tarefa difícil, já que a equipe lutou para voltar ao jogo que o Atlético acabou vencendo por 1 a 0, graças a um chute de longa distância de Nahuel Molina.