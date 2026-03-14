AFP
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Jogador do Getafe nega ter tido a intenção de agarrar os órgãos genitais do adversário ao protestar contra um cartão vermelho controverso recebido contra o Atlético de Madrid
Uma expulsão polêmica no Metropolitano
O confronto entre Atlético e Getafe foi desencadeado por uma estranha sequência de acontecimentos envolvendo Abqar e Sorloth. Durante uma interrupção na partida, os dois jogadores foram vistos em uma briga física que resultou na queda do zagueiro do Getafe no gramado. No entanto, após uma intervenção do VAR, as câmeras revelaram que Abqar havia beliscado ou agarrado o atacante norueguês na região genital, levando a um cartão vermelho direto para o zagueiro, enquanto Sorloth escapou com apenas um cartão amarelo.
O árbitro da partida, Ortiz Arias, foi preciso em sua avaliação do incidente no relatório oficial da partida. Ele observou que o jogador foi expulso por beliscar a região genital de um adversário enquanto a bola não estava em jogo. A decisão deixou o Getafe com uma tarefa difícil, já que a equipe lutou para voltar ao jogo que o Atlético acabou vencendo por 1 a 0, graças a um chute de longa distância de Nahuel Molina.
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Abqar mantém sua inocência
Apesar do tom contundente do relatório do árbitro, Abqar insistiu que não houve malícia nem intenção sexual por trás do contato. Em declarações à imprensa logo após a partida, ele alegou que todo o incidente foi um mal-entendido em relação ao seu estilo físico de defesa. “Estou dando esta entrevista por causa do cartão vermelho. Não era minha intenção tocar no jogador naquela área. Durante a partida, nos chocamos, mas em nenhum momento pensei em tocá-lo ali. Juro que não pensei em tocá-lo ali”, explicou.
O zagueiro continuou a se defender, sugerindo que estava simplesmente tentando fazer contato com o tronco do atacante para manter sua posição durante o confronto. “Eu queria esbarrar nele, como acontece no futebol. O árbitro viu, mas eu não queria tocá-lo ali. Eles pararam a jogada ali, mas se você assistir ao vídeo, eu nem olho para ele. Eu queria tocar na barriga dele. Não era minha intenção agarrá-lo nessa área”, acrescentou Abqar em sua defesa.
Simeone e a decisão do VAR
O técnico do Atlético, Diego Simeone, admitiu após a partida que até ele ficou inicialmente confuso com o desenrolar dos acontecimentos na linha lateral. O treinador argentino revelou que a comunicação dos árbitros não foi clara no início, com indícios de que a falta poderia ter sido interpretada de forma contrária. “O quarto árbitro nos disse que foi ao contrário. Ainda não vi as imagens, mas foi como aconteceu na partida. O árbitro tomou essa decisão”, comentou o técnico do Atlético.
Simeone rapidamente deixou a polêmica para trás, optando por confiar na tecnologia que acabou beneficiando sua equipe durante um confronto físico. Em relação à expulsão, Simeone afirmou que não tinha nada a comentar, já que o VAR existe para tomar essas decisões específicas. Ele acabou substituindo Sorloth para evitar o risco de um segundo cartão amarelo, depois que o atacante se tornou alvo das frustrações do Getafe.
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Bordalas critica a decisão do árbitro
José Bordalás, técnico do Getafe, comentou sobre o polêmico cartão vermelho, dizendo: “Estive revendo a jogada; eles estavam se empurrando. Isso sempre acontece no futebol. Ele nem olhou para ele. Para ser franco, não acho que ele tenha agarrado os testículos dele. Nunca vi um jogador ser expulso por isso. Achei que estivessem analisando a jogada do Arambarri. Nunca vou entender os critérios.”
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