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Adhe Makayasa

Traduzido por

Jogador do Deportivo Cali Johan Martinez é agredido e ameaçado com arma de fogo por supostos torcedores

Deportivo Cali
Primera A
J. Martinez

O jogador do Deportivo Cali, Johan Martinez, foi submetido a uma agressão física violenta e ameaçado com uma arma por supostos torcedores do clube colombiano. A emboscada traumática ocorreu enquanto o futebolista viajava ao lado de familiares na cidade de Cali, o que provocou rápida condenação e apoio institucional por parte dos dirigentes do clube.

  • Ataque armado choca a Colômbia

    Martinez foi alvo de uma agressão violenta e ameaçado com uma arma de fogo por supostos torcedores do clube na cidade de Cali, conforme noticiado pelo Marca. A emboscada armada aconteceu enquanto o jogador atravessava a cidade na companhia da família. Dirigentes da equipe Azucarero responderam imediatamente ao episódio traumático, prometendo total apoio institucional ao atleta e condenando com veemência a crescente onda de violência no esporte colombiano.


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  • Deportivo Cali v Velez - Copa CONMEBOL Sudamericana 2020Getty Images Sport

    Clube condena violência de torcedor

    A diretoria do Cali rapidamente emitiu um comunicado oficial condenando o ato criminoso. Na nota, afirmou: "O Club Profesional Deportivo Cali S.A. rejeita categoricamente os atos de violência e intimidação aos quais nosso jogador foi submetido ontem. Nossa instituição expressa total apoio e solidariedade a Johan e sua família. Nenhuma forma de agressão, ameaça ou intimidação tem lugar no futebol ou em nossa sociedade."

    Em entrevista ao Super Combo del Deporte, o diretor jurídico do clube, Felipe Restrepo, revelou detalhes da ameaça com arma de fogo: "Eles o intimidaram com uma arma de fogo, o agrediram; isso não pode acontecer, as pessoas que fazem isso não são torcedores."

  • Preocupações com a segurança dos jogadores aumentam

    O ataque a Martinez reacendeu o forte debate em torno das garantias de segurança para atletas profissionais e suas famílias em meio a uma onda de violência no futebol colombiano. Dirigentes do clube confirmaram que forneceram acompanhamento psicológico intensivo para ajudar o jogador a superar o trauma mental após o assalto. Apesar de ter passado pela provação ao lado de seus familiares, Martinez supostamente se reapresentou aos treinamentos com o elenco principal sem sofrer lesões físicas graves.

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    Polícia abre investigação criminal

    As autoridades de Cali estão trabalhando ativamente ao lado das autoridades judiciais e do Departamento de Polícia de Cali para descobrir a motivação e localizar os responsáveis pela emboscada armada. Agora, recai uma pressão considerável sobre a comissão técnica para manter o moral do elenco antes do próximo compromisso pela liga nacional. O próximo confronto representa um duro teste de resiliência psicológica, enquanto todos no clube tentam voltar o foco para o campo após esse episódio sombrio.

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