Jogador do Deportivo Cali Johan Martinez é agredido e ameaçado com arma de fogo por supostos torcedores

A diretoria do Cali rapidamente emitiu um comunicado oficial condenando o ato criminoso. Na nota, afirmou: "O Club Profesional Deportivo Cali S.A. rejeita categoricamente os atos de violência e intimidação aos quais nosso jogador foi submetido ontem. Nossa instituição expressa total apoio e solidariedade a Johan e sua família. Nenhuma forma de agressão, ameaça ou intimidação tem lugar no futebol ou em nossa sociedade."

Em entrevista ao Super Combo del Deporte, o diretor jurídico do clube, Felipe Restrepo, revelou detalhes da ameaça com arma de fogo: "Eles o intimidaram com uma arma de fogo, o agrediram; isso não pode acontecer, as pessoas que fazem isso não são torcedores."