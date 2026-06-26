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Jogador do Chelsea “não ficou nem um pouco surpreso” após ser considerado o jogador mais bonito da Copa do Mundo
O homem mais bonito do torneio
O astro português Pedro Neto fez uma pausa na intensa discussão tática durante uma coletiva de imprensa na Flórida para falar sobre sua crescente reputação como galã mundial. Depois de ser apresentado pelo assessor de imprensa da seleção portuguesa como “o jogador mais bonito da Copa do Mundo de 2026”, o atacante do Chelsea respondeu com uma mistura de sagacidade e confiança que deixou a imprensa presente em frangalhos de tanto rir.
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'Não estou nem um pouco surpreso!'
Mostrando que tem muita autoconfiança para acompanhar seu talento na lateral, Neto brincou dizendo que o título não foi nenhuma surpresa para ele nem para seus companheiros. “Acho que não estou nem um pouco surpreso! É algo completamente normal. Nem sequer foi assunto no vestiário, porque o grupo concordou unanimemente que sou o mais bonito”, brincou ele, assumindo plenamente seu novo status como rosto principal do torneio.
Embora o clima fosse descontraído em relação à sua aparência, Neto ficou sério ao discutir o impacto de Cristiano Ronaldo. Após os dois gols do veterano na vitória esmagadora por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, Neto revelou como a equipe se inspira na busca incansável do capitão pelos gols. O ponta insistiu que ver o atacante do Al-Nassr em sua melhor forma dá um grande impulso para o resto do vestiário.
“Ficou óbvio que o grupo ficou feliz por ele, especialmente porque sabemos que ele vive para os gols, é obcecado por isso. Gostamos de ver o melhor jogador fazendo o que mais ama”, explicou Neto. “Jogar com a pressão de ajudá-lo a marcar na Copa do Mundo é uma motivação extra. Queremos muito ajudá-lo a alcançar esse objetivo, especialmente por tudo o que ele já deu a Portugal.”
Manter a mentalidade vencedora
Portugal ocupa atualmente a segunda posição no Grupo K, dois pontos atrás da líder Colômbia, o que significa que sua última partida da fase de grupos será um confronto decisivo pela liderança. Apesar da possibilidade de enfrentar adversários mais fáceis, dependendo da classificação final, Neto insiste que a equipe de Roberto Martinez não está buscando fazer cálculos matemáticos para evitar determinados adversários nas oitavas de final. “Para ser sincero, às vezes analisamos os cenários caso terminemos em segundo ou terceiro, mas o mais importante é manter nossa mentalidade”, observou o jogador do Chelsea. “Queremos ser os melhores e vamos enfrentar a Colômbia para vencer e terminar em primeiro lugar.”
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De olho no confronto na Colômbia
O confronto com a Colômbia representa um salto significativo em termos de qualidade após a goleada sobre o Uzbequistão. Com a seleção sul-americana também em excelente forma, a disputa pela liderança do grupo será um dos destaques da última rodada de jogos. Para Neto, é uma oportunidade de provar que é mais do que apenas um queridinho da mídia e que é capaz de brilhar no maior palco do mundo quando o que está em jogo é o máximo.
A partida acontecerá no sábado, com início simultâneo ao outro jogo do grupo entre a República Democrática do Congo e o Uzbequistão. Enquanto Portugal busca garantir sua classificação no torneio, a equipe contará com a combinação da finalização precisa de Ronaldo e da criatividade de jogadores como Neto. Resta saber se ele continuará sendo o jogador “mais bonito” até a final, mas uma vitória contra a Colômbia certamente ficaria bem em seu currículo.