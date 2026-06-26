Jogador do Chelsea “não ficou nem um pouco surpreso” após ser considerado o jogador mais bonito da Copa do Mundo

Mostrando que tem muita autoconfiança para acompanhar seu talento na lateral, Neto brincou dizendo que o título não foi nenhuma surpresa para ele nem para seus companheiros. “Acho que não estou nem um pouco surpreso! É algo completamente normal. Nem sequer foi assunto no vestiário, porque o grupo concordou unanimemente que sou o mais bonito”, brincou ele, assumindo plenamente seu novo status como rosto principal do torneio.

Embora o clima fosse descontraído em relação à sua aparência, Neto ficou sério ao discutir o impacto de Cristiano Ronaldo. Após os dois gols do veterano na vitória esmagadora por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, Neto revelou como a equipe se inspira na busca incansável do capitão pelos gols. O ponta insistiu que ver o atacante do Al-Nassr em sua melhor forma dá um grande impulso para o resto do vestiário.

“Ficou óbvio que o grupo ficou feliz por ele, especialmente porque sabemos que ele vive para os gols, é obcecado por isso. Gostamos de ver o melhor jogador fazendo o que mais ama”, explicou Neto. “Jogar com a pressão de ajudá-lo a marcar na Copa do Mundo é uma motivação extra. Queremos muito ajudá-lo a alcançar esse objetivo, especialmente por tudo o que ele já deu a Portugal.”