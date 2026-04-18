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Donny Afroni

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Jogador do Chelsea está disposto a se transferir para o West Ham na janela de transferências do meio do ano - mas somente se o clube evitar o rebaixamento

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A. Disasi
N. Espirito Santo

Axel Disasi teria dado sinais de que está aberto a uma transferência definitiva para o West Ham United neste verão. O francês tem vivido uma fase de renascimento no London Stadium sob o comando de Nuno Espírito Santo, embora seu futuro a longo prazo no leste de Londres continue vinculado a uma condição importante relacionada à classificação do clube no campeonato.

  • Disasi está pronto para se comprometer com o projeto do West Ham

    O zagueiro de 28 anos chegou ao West Ham durante a janela de transferências de inverno, em uma negociação que custou a David Sullivan 2 milhões de libras em taxas de empréstimo, e rapidamente se tornou uma peça fundamental da defesa de Nuno. De acordo com reportagens do The Athletic, “fontes bem informadas” próximas ao jogador sugeriram que Disasi está disposto a iniciar negociações formais sobre um contrato de longo prazo assim que a temporada terminar. O ex-jogador do Mônaco encontrou uma nova vida no leste de Londres após um período difícil no Chelsea e uma subsequente luta por minutos de jogo durante um período de empréstimo no Aston Villa na temporada passada.

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  • Burnley v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A permanência na primeira divisão é fundamental para os planos de transferências de Nuno

    Embora a perspectiva de garantir a permanência de Disasi seja um grande incentivo para Nuno, a realidade da situação é ditada pela tabela de classificação. O West Ham encontra-se atualmente em uma luta pela sobrevivência, e sabe-se que um rebaixamento para a Championship acabaria efetivamente com qualquer esperança de manter o francês. Disasi está empenhado em continuar jogando no mais alto nível e só se comprometerá com os Hammers se o clube permanecer na Premier League na próxima temporada. Nuno, que desenvolveu uma forte relação de trabalho com o zagueiro, está desesperado para mantê-lo. No entanto, as implicações financeiras e esportivas do rebaixamento significam que a “porta estar aberta” para uma transferência depende estritamente de o clube evitar o rebaixamento nas últimas semanas da campanha.

  • Nuno elogia a confiança inabalável de Disasi

    Em declarações antes do confronto contra o Crystal Palace, Nuno elogiou o impacto que Disasi causou desde que chegou ao clube. Apesar do histórico recente do zagueiro, que ficou de fora do Chelsea, o técnico insistiu que sua confiança nunca vacilou. “Ele chegou cheio de confiança e acreditava em si mesmo. Acreditem, Axel nunca teve falta de confiança. Ele é um rapaz muito positivo. Ele chegou com o compromisso de ajudar e estava muito ciente da situação em que nos encontramos”, disse Nuno aos repórteres.

    O técnico português continuou abordando a trajetória recente de Disasi por vários clubes, afirmando: “Na vida, a gente passa por altos, baixos, decepções, felicidades; essa é a realidade da vida. Não se trata de ser descartado e ter algo a provar para alguém.”

  • West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    O efeito em cadeia para Mavropanos

    A decisão sobre o futuro de Disasi não diz respeito apenas a um jogador; ela também pode determinar o destino de seu parceiro na defesa, Konstantinos Mavropanos. A dupla formou uma parceria formidável que chamou a atenção de vários clubes da primeira divisão. Há uma convicção crescente dentro do clube de que, se Disasi assinar contrato definitivo, isso levaria o jogador da seleção grega a rejeitar propostas de outros clubes e permanecer no London Stadium. Mavropanos parece um jogador transformado desde a chegada de Disasi, o que gerou grande interesse de times rivais da Premier League.

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