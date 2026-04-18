Jogador do Chelsea está disposto a se transferir para o West Ham na janela de transferências do meio do ano - mas somente se o clube evitar o rebaixamento

Em declarações antes do confronto contra o Crystal Palace, Nuno elogiou o impacto que Disasi causou desde que chegou ao clube. Apesar do histórico recente do zagueiro, que ficou de fora do Chelsea, o técnico insistiu que sua confiança nunca vacilou. “Ele chegou cheio de confiança e acreditava em si mesmo. Acreditem, Axel nunca teve falta de confiança. Ele é um rapaz muito positivo. Ele chegou com o compromisso de ajudar e estava muito ciente da situação em que nos encontramos”, disse Nuno aos repórteres.

O técnico português continuou abordando a trajetória recente de Disasi por vários clubes, afirmando: “Na vida, a gente passa por altos, baixos, decepções, felicidades; essa é a realidade da vida. Não se trata de ser descartado e ter algo a provar para alguém.”