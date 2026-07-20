AFP
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Jogador do Bayern de Munique confirma novo contrato após meses de negociações
Impasse chega ao fim com o Bayern fechando contrato com Laimer
Após meses de intensas negociações de vai e vem, que por vezes ameaçaram estagnar completamente, o Bayern finalmente chegou a um acordo para renovar o contrato do jogador da seleção austríaca Konrad Laimer. O jogador versátil de 29 anos comprometeu seu futuro com a Allianz Arena pelas próximas três temporadas, encerrando definitivamente uma complexa saga administrativa que vinha se desenrolando nos bastidores antes que se chegasse a um desfecho.
O avanço ocorre logo após a incansável campanha individual de Laimer na Copa do Mundo, onde ele jogou todos os minutos pela Áustria antes da eliminação por uma diferença mínima nas oitavas de final contra a Espanha, que acabou se sagrando campeã. Embora sua excelente preparação física no cenário mundial tenha reafirmado seu valor para a comissão técnica, a finalização da documentação exigiu concessões significativas em relação à rígida estrutura salarial interna do clube.
Refletindo sobre seu novo contrato, Laimer disse: “Para mim, é algo muito especial entrar em campo com a camisa do FC Bayern. Sempre enfatizei o quanto sou feliz em Munique e que é muito divertido jogar futebol neste time. Sinto isso aqui desde o primeiro dia. Posso ajudar o time em várias posições e quero continuar dando o meu melhor pelo FC Bayern a cada segundo.”
"Ele não é o Maradona" – Hoeness traz à tona a realidade financeira
A tensão subjacente às negociações ficou evidente já em maio, quando o presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness, conhecido por seu jeito direto, abordou publicamente o impasse. Falando com franqueza à DAZN no auge da disputa contratual, o dirigente, conhecido por não medir palavras, não se conteve ao abordar as expectativas salariais iniciais de Laimer, apresentando uma visão realista da situação que, no fim das contas, definiu o tom das rodadas finais de negociações.
“Eu aprecio o Konny, e ele trabalha incrivelmente duro, mas ele não é o Diego Maradona”, afirmou Hoeness sem rodeios em maio. “Jogadores como ele precisam entender que existem limites salariais claros, independentemente do status de estrela que tenham dentro do time.” Não deixando margem para interpretações errôneas sobre a rígida hierarquia salarial do clube, Hoeness acrescentou em tom decisivo: “Ele é um jogador importante para nós, mas certamente não é Harry Kane.”
O compromisso pragmático para um veículo indispensável e resistente
Apesar da troca pública de acusações, a renovação reflete um compromisso pragmático que satisfaz ambas as partes. Enquanto a equipe de Laimer teve que reduzir suas expectativas financeiras para se adequar aos limites estruturais do clube, o Bayern reconheceu que perder o meio-campista nascido em Salzburgo por um valor reduzido deixaria um enorme vazio tático em termos de profundidade do elenco.
O diretor esportivo do clube, Christoph Freund, ecoou esses pensamentos, destacando os valores intangíveis que Laimer traz para a Allianz Arena. Freund observou: “Valorizamos muito a versatilidade, a paixão e a consistência de Konny. Ele demonstra suas qualidades de forma consistente, temporada após temporada, jogo após jogo. Ele é um exemplo a ser seguido porque nunca desiste de uma bola, está em constante evolução e também é uma figura-chave no vestiário.”
- Getty Images Sport
Eberl elogia a confiabilidade de Laimer
Desde sua chegada a Munique, antes da temporada 2023–24, Laimer se consolidou como a melhor opção de segurança tática, disputando 136 partidas oficiais e ajudando o clube a conquistar dois títulos da Bundesliga, uma DFB-Pokal e uma DFL Supercup. Sua rara habilidade de alternar com facilidade entre a lateral-direita e o meio-campo defensivo central oferece ao técnico uma garantia de alto nível diante do que promete ser uma campanha nacional e europeia exaustiva.
Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, expressou seu entusiasmo com o acordo. Eberl declarou: “Estamos muito felizes que Konny continue sua trajetória no FC Bayern. Ele é o próprio exemplo de confiabilidade no mais alto nível e, com suas habilidades e caráter, é uma peça fundamental da equipe. É um jogador que inspira e motiva os demais, dia após dia.”
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