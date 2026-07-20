Jogador do Bayern de Munique confirma novo contrato após meses de negociações

Após meses de intensas negociações de vai e vem, que por vezes ameaçaram estagnar completamente, o Bayern finalmente chegou a um acordo para renovar o contrato do jogador da seleção austríaca Konrad Laimer. O jogador versátil de 29 anos comprometeu seu futuro com a Allianz Arena pelas próximas três temporadas, encerrando definitivamente uma complexa saga administrativa que vinha se desenrolando nos bastidores antes que se chegasse a um desfecho.

O avanço ocorre logo após a incansável campanha individual de Laimer na Copa do Mundo, onde ele jogou todos os minutos pela Áustria antes da eliminação por uma diferença mínima nas oitavas de final contra a Espanha, que acabou se sagrando campeã. Embora sua excelente preparação física no cenário mundial tenha reafirmado seu valor para a comissão técnica, a finalização da documentação exigiu concessões significativas em relação à rígida estrutura salarial interna do clube.

Refletindo sobre seu novo contrato, Laimer disse: “Para mim, é algo muito especial entrar em campo com a camisa do FC Bayern. Sempre enfatizei o quanto sou feliz em Munique e que é muito divertido jogar futebol neste time. Sinto isso aqui desde o primeiro dia. Posso ajudar o time em várias posições e quero continuar dando o meu melhor pelo FC Bayern a cada segundo.”



