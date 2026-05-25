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Premier League Player of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Jogador do Ano da Premier League: Declan Rice, Bruno Fernandes e o ranking dos 50 melhores da GOAL para a temporada 2025-26

Opinion
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Especiais e Opinião

E pronto: a temporada 2025-26 da Premier League chegou ao fim. O Arsenal é o campeão, enquanto o West Ham foi rebaixado junto com o Wolves e o Burnley, já que o Tottenham garantiu a permanência na última rodada. Embora o futebol nem sempre tenha sido dos mais brilhantes, foi uma campanha cheia de reviravoltas nas duas extremidades da tabela, tornando difícil prever qualquer resultado, dada a maior equanimidade entre as equipes da primeira divisão inglesa.

Essa qualidade que permeia toda a Premier League deve-se, em grande parte, ao nível dos jogadores que hoje fazem da liga o seu lar, com atletas de potencial de classe mundial que já não se limitam apenas à elite no topo da pirâmide.

Entre esses craques, houve aqueles que se destacaram ainda mais por suas atuações nos últimos nove meses. Aqui na GOAL, cada membro de nossa equipe de redatores e editores foi convidado a classificar os candidatos a Jogador do Ano, levando em conta apenas as atuações na Premier League. Com os votos contabilizados, eis como ficou nosso top 50...

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    50Sandro Tonali (Newcastle United)

    Esta temporada esteve longe de ser das melhores para o Newcastle, já que uma fraca campanha de contratações no verão fez com que os Magpies caíssem da quinta colocação da temporada passada para a 12ª posição na temporada 2025-26. Um dos jogadores que se destacou, no entanto, foi Sandro Tonali, com o meio-campista italiano mostrando mais uma vez por que alguns dos maiores clubes da Europa estão demonstrando interesse em contratá-lo neste verão.

    Atuando como volante, Tonali procurou impulsionar o time de Eddie Howe, com sua variedade de passes sendo particularmente impressionante. Se esta fosse sua última temporada no St. James’ Park, ele se certificou de deixar sua marca mais uma vez.

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  • Leeds United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    49Ethan Ampadu (Leeds United)

    Depois de ter sofrido o rebaixamento em cada uma das suas últimas três temporadas na primeira divisão, com o Sheffield United, o Venezia e o Spezia, Ethan Ampadu levou o Leeds United de volta à Premier League com algo a provar. E provou mesmo, já que o jogador da seleção do País de Gales se revelou um dos melhores meio-campistas mais ativos da divisão, enquanto o Leeds garantiu a permanência com várias rodadas de antecedência.

    Ampadu ficou entre os 5% melhores meio-campistas da divisão tanto em duelos vencidos quanto em contribuições defensivas gerais, além de ter sido um dos melhores executores de lançamentos longos ao longo da temporada. Assinar um novo contrato com o Jogador do Ano, cujo contrato atual expira em 2027, precisa ser uma prioridade da pré-temporada para a equipe de Daniel Farke.

  • Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    48Reece James (Chelsea)

    Desde a temporada 2020-21 que Reece James não disputava tantos jogos da Premier League quanto nesta temporada, já que o capitão do Chelsea conseguiu quase se livrar da onda de lesões que tem atormentado sua carreira até agora. O time dos Blues também se beneficiou com isso, já que James brilhou tanto na lateral-direita quanto no meio-campo central.

    Não foi surpresa que, quando James acabou ficando de fora por causa de uma lesão no tendão da coxa na primavera, a era de Liam Rosenior desmoronou na ausência do jogador da seleção inglesa. Xabi Alonso vai torcer, então, para que seu capitão não seja forçado a assistir de fora com muita frequência assim que assumir o banco de reservas em Stamford Bridge.

  • Aston Villa v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    47Ezri Konsa (Aston Villa)

    Ezri Konsa continua sendo um dos zagueiros mais consistentes da Premier League; o zagueiro central do Aston Villa foi um dos principais responsáveis por a equipe de Unai Emery ter garantido uma classificação entre os cinco primeiros e o retorno à Liga dos Campeões.

    Konsa não é apenas um excelente zagueiro, mas também possui um passe excepcional, sendo o único zagueiro central da primeira divisão inglesa nesta temporada a ter a melhor taxa de passes bem-sucedidos. Sua recompensa pode ser uma vaga como titular da seleção inglesa na Copa do Mundo deste verão.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    46Kobbie Mainoo (Manchester United)

    Considerando que terminaram a apenas sete pontos do Manchester City, quão perto dos dois primeiros colocados o Manchester United teria chegado se Kobbie Mainoo não tivesse sido marginalizado por Ruben Amorim? O meio-campista inglês estava pronto para deixar Old Trafford no início da janela de transferências de janeiro, após não ter sido titular em nenhuma partida da Premier League durante a primeira metade da temporada, mas acabou resistindo à gestão de Amorim e prosperando sob o comando de Michael Carrick.

    Mainoo foi titular em todos os jogos do United sob o comando de Carrick, com exceção de um – e o time perdeu a partida em que ele não estava disponível –, além de apresentar várias atuações impressionantes nas quais demonstrou sua excelente habilidade nos passes. Seu gol da vitória contra o Liverpool coroou a ressurreição de Mainoo, que também voltou a ser considerado pela seleção inglesa a tempo de entrar na lista de convocados de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo.

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    45Nordi Mukiele (Sunderland)

    O Sunderland não mediu esforços para contratar jogadores com experiência no mais alto nível durante sua onda de contratações no verão, mas ainda assim foi um grande feito convencer Nordi Mukiele — que havia passado as seis temporadas anteriores disputando a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, RB Leipzig e Bayer Leverkusen — a se juntar ao projeto de Regis Le Bris no Stadium of Light.

    O fato de os Black Cats terem conseguido isso pagando uma modesta quantia de 9,5 milhões de libras torna tudo ainda mais impressionante, e Mukiele mais do que compensou esse investimento. O lateral-direito tem sido uma presença marcante no Sunderland, contribuindo com três gols e três assistências, enquanto sua experiência tem sido fundamental para garantir uma sensação de estabilidade defensiva em Wearside. Sua recompensa é o retorno aos palcos europeus na próxima temporada.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    44Alex Scott (Bournemouth)

    Vários jogadores se destacaram nas fileiras do Bournemouth, que garantiu sua classificação para as competições europeias pela primeira vez na história, com Alex Scott à frente deles. O meio-campista teve uma temporada de destaque no Vitality Stadium, a ponto de receber sua primeira convocação para a seleção inglesa em novembro.

    Com apenas 22 anos, Scott já parece ser um dos melhores meio-campistas que ditam o ritmo da Premier League, e talvez não seja surpresa que times como Manchester United, Chelsea e Liverpool estejam sendo associados ao ex-jovem astro do Bristol City.

  • Brentford v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    43Adam Wharton (Crystal Palace)

    Um dos melhores especialistas em passes decisivos da Premier League, Adam Wharton teve mais uma excelente temporada comandando o jogo do Crystal Palace na posição de volante. Ele ficou em terceiro lugar em toda a liga em assistências esperadas (xA), com 7,4, e ainda conseguiu finalmente marcar seu primeiro gol pelo Palace, comemorado com uma espetacular cambalhota para trás!

    Associado ao Real Madrid e ao Manchester City no passado, Wharton certamente estará na lista de desejos de vários clubes neste verão, mesmo apesar de sua surpreendente exclusão da seleção inglesa para a Copa do Mundo.

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    42Jan Paul van Hecke (Brighton)

    O Brighton está de volta à Europa após garantir a classificação para a Liga Conferência, um feito que se baseou na sólida defesa dos Seagulls. Apenas o Arsenal e o Manchester City sofreram menos gols do que os Seagulls nesta temporada, tendo Jan Paul van Hecke sido o destaque da defesa.

    O zagueiro central holandês tornou-se uma presença dominante no Amex Stadium, enquanto sua disposição para levar a bola para frente ajudou a adicionar uma dimensão extra ao jogo do Brighton quando em posse de bola. Somando seus três gols e três assistências, Van Hecke pode, com razão, afirmar que teve uma campanha marcante.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    41Enzo Fernández (Chelsea)

    Esta temporada não tem sido fácil para Enzo Fernández, tendo o argentino chegado a ser suspenso por duas semanas pelo Chelsea após ter demonstrado abertamente interesse pelo Real Madrid durante a pausa para os jogos internacionais em março. Mas, quando Fernández está em grande forma, poucos meio-campistas conseguem se equiparar a ele na primeira divisão inglesa.

    Ele marcou 10 gols na Premier League nesta temporada, de longe o melhor desempenho de sua carreira no Chelsea até o momento, enquanto apenas dois jogadores criaram mais chances do que Fernández (68) em toda a divisão. Resta saber se a contratação de Xabi Alonso será suficiente para manter Fernández no oeste de Londres, mas poucos podem argumentar que ele não causou impacto, caso esta tenha sido sua temporada de despedida.

  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    40Bruno Guimarães (Newcastle United)

    Não há muitos jogadores tão essenciais para as chances de vitória de sua equipe na Premier League quanto Bruno Guimarães. O inspirador capitão do Newcastle mais uma vez liderou o time na linha de frente durante uma temporada difícil em Tyneside, marcando nove gols e dando cinco assistências, mas foi justamente quando ele não estava em campo que sua ausência foi mais sentida.

    O Newcastle venceu apenas duas das 11 partidas do campeonato em que Guimarães não foi titular, enquanto a equipe lutava para se adaptar à vida sem sua força motriz no meio-campo. E assim, enquanto os Magpies se preparam para vender alguns de seus maiores nomes, eles não podem permitir que Guimarães saia a qualquer custo.

  • Nottingham Forest v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    39James Garner (Everton)

    Entre os jogadores de linha, apenas Virgil van Dijk disputou mais minutos na Premier League nesta temporada do que James Garner, cujo bom desempenho pelo Everton lhe rendeu suas primeiras convocações para a seleção inglesa em março. O ex-jovem do Manchester United estava em toda parte para os Toffees, já que foi o jogador que mais percorreu em toda a liga, além de liderar as estatísticas de desarmes (120) e interceptações (59).

    Levando em conta seus dois gols e sete assistências, além de suas excelentes cobranças de falta, Garner provou ser uma das primeiras escolhas de David Moyes. Thomas Tuchel, por sua vez, comparou Garner a Fede Valverde devido à sua versatilidade, e é fácil entender o porquê.

  • Sunderland v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    38Robin Roefs (Sunderland)

    Muitos clubes da Premier League saíram em busca de novos goleiros durante o verão de 2025, mas poucos fizeram um trabalho melhor do que o Sunderland, depois de terem contratado o pouco conhecido Robin Roefs, vindo do NEC, da Eredivisie. O holandês tornou-se um herói instantâneo entre a torcida do Stadium of Light e deve ser considerado uma das melhores aquisições do ano em toda a Europa, tendo custado apenas 9 milhões de libras.

    Apenas cinco goleiros mantiveram mais jogos sem sofrer gols do que os 10 de Roefs na primeira divisão inglesa nesta temporada, enquanto sua porcentagem de defesas de 70,3% é superior à de nomes como David Raya, Jordan Pickford e Alisson Becker.

  • Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    37Martin Zubimendi (Arsenal)

    Depois de recusar a chance de se juntar ao Liverpool no verão de 2024, Martin Zubimendi acabou chegando à Premier League 12 meses depois, assinando com o Arsenal apesar de uma tentativa de última hora do Real Madrid para manter o meio-campista na Espanha. Zubimendi imediatamente formou metade de uma das melhores duplas de meio-campistas da primeira divisão ao lado de Declan Rice, trazendo energia e inteligência ao meio-campo dos Gunners.

    O ex-jogador da Real Sociedad também conseguiu contribuir com cinco gols e, embora parecesse ter ficado sem fôlego na reta final, o que o levou a perder a vaga no time titular nas últimas semanas da campanha, ele ainda conseguiu disputar todas as partidas da conquista do título pelo Arsenal.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    36Viktor Gyokeres (Arsenal)

    Será Viktor Gyokeres o jogador de futebol com maior talento técnico que já vestiu a camisa do Arsenal? Será ele o artilheiro mais nato da ilustre história dos Gunners? Será ele, afinal, a solução para o tão discutido problema do número 9? A resposta para todas essas perguntas pode muito bem ser “não”, mas isso não significa que Gyokeres não tenha contribuído para o sucesso da equipe de Mikel Arteta.

    Apenas seis jogadores em toda a divisão marcaram mais do que os 14 gols na Premier League que Gyokeres conseguiu desde que chegou do Sporting CP. E embora seus críticos apontem que a maioria desses gols foi contra times na parte de baixo da tabela, esses gols ainda precisavam ser marcados, e Gyokeres foi capaz de cumprir sua missão quando seus antecessores na posição talvez tivessem ficado aquém.

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    35Moises Caicedo (Chelsea)

    Quando o Chelsea recebeu o Arsenal no final de novembro, não só as duas primeiras equipes da tabela se enfrentavam, como grande parte da expectativa girava em torno do confronto entre os jogadores considerados os dois melhores meio-campistas do campeonato: Declan Rice e Moises Caicedo.

    Este último acabou ganhando as manchetes em Stamford Bridge, mas pelos motivos errados, já que Caicedo foi expulso antes do intervalo do empate em 1 a 1. Isso pareceu marcar um ponto de virada na campanha do jogador da seleção do Equador, que teve dificuldades para recuperar totalmente sua melhor forma após a suspensão.

    Ainda assim, Caicedo liderou as estatísticas de interceptações da temporada (59), causou problemas constantes com sua pressão e contribuiu com três gols em sua função mais recuada.


  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    34Bryan Mbeumo (Manchester United)

    Bryan Mbeumo era um jogador muito cobiçado no verão passado, mas o ex-atacante do Brentford recusou propostas de times como Tottenham e Newcastle para se juntar ao clube que torcia desde criança, o Manchester United. E embora Mbeumo não tenha conseguido repetir os 20 gols que marcou na Premier League durante sua última temporada no Gtech Community Stadium, ele ainda assim conseguiu balançar as redes em 11 ocasiões durante sua primeira temporada em Old Trafford.

    Mbeumo teve um início avassalador e, no início de fevereiro, já havia marcado nove gols em 20 partidas pelo campeonato, enquanto sua parceria pela direita com Amad Diallo foi um dos poucos pontos positivos da gestão de Ruben Amorim. No entanto, o rendimento do camaronês caiu nos últimos meses da temporada e ele passou um tempo no banco sob o comando de Michael Carrick. Ainda assim, seu impacto nos Red Devils tem sido, em grande parte, positivo.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    33Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

    Foi quase inacreditável quando surgiu a notícia de que o Paris Saint-Germain estava disposto a ouvir ofertas por Gianluigi Donnarumma no verão passado. As atuações heroicas do jogador da seleção italiana tiveram um papel fundamental na conquista da Liga dos Campeões pela equipe de Luis Enrique e, embora Donnarumma não se encaixe no perfil típico de goleiro de Pep Guardiola, trazê-lo para o Etihad por um valor reduzido era uma oferta boa demais para o Manchester City recusar.

    É verdade que Donnarumma passou por alguns momentos difíceis com a bola nos pés e teve dificuldades em algumas ocasiões sob pressão em jogadas ensaiadas, mas, do ponto de vista das defesas, ele tem sido imbatível desde sua chegada à Premier League. Ele ocupa o primeiro lugar tanto em porcentagem de defesas (72,9%) quanto em gols evitados (5,8), enquanto apenas o vencedor da Luva de Ouro, David Raya, consegue superar suas 15 partidas sem sofrer gols.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    32Bukayo Saka (Arsenal)

    O fato de o Arsenal ter finalmente encerrado sua espera de 22 anos pelo título da Premier League significa que a temporada 2025-26 ficará marcada como uma das melhores da carreira de Bukayo Saka, mesmo que ele não tenha atingido o mesmo nível individual das campanhas anteriores. Seus números ofensivos — sete gols e cinco assistências — não são nada de extraordinário, mas Saka ainda assim se destacou em momentos decisivos para os Gunners.

    Ele desempenhou papéis importantes nas vitórias apertadas sobre o Wolves e o Brighton, por exemplo, enquanto, ao retornar de lesão em maio, inspirou a melhor atuação do Arsenal na reta final da temporada, quando a equipe derrotou o Fulham. Também é importante destacar que, embora Saka tenha sido titular em apenas 25 partidas do campeonato, apenas cinco jogadores criaram mais chances do que ele (61) ao longo de toda a temporada.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    31Hugo Ekitike (Liverpool)

    A campanha de contratações do Liverpool neste verão, que custou 450 milhões de libras e ganhou as manchetes, pode não ter corrido tão bem quanto muitos em Anfield esperavam, mas o único ponto positivo em termos de novas contratações nesta temporada foi, sem dúvida, Hugo Ekitike. Contratado do Eintracht Frankfurt bem debaixo do nariz do Newcastle, Ekitike foi comparado a Fernando Torres ao marcar 11 gols e dar quatro assistências na Premier League, antes que uma lesão no tendão de Aquiles encerrasse sua temporada em março.

    A segurança de Ekitike diante do gol, combinada com seu excelente controle de bola e visão de passe, já o destacaram como um dos melhores atacantes versáteis da Premier League, e é uma pena que ele não volte a pisar em campo por mais seis meses enquanto recupera a forma física total.

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    30Matheus Cunha (Manchester United)

    A temporada de Matheus Cunha tem sido praticamente o oposto da de seu companheiro de ataque no United, Bryan Mbeumo, já que o jogador contratado no verão, vindo do Wolves, teve um início um tanto lento em Old Trafford antes de apresentar uma melhora no desempenho sob o comando de Michael Carrick.

    Seus seis gols e três assistências desde que o ex-meio-campista da Inglaterra assumiu o comando incluíram um gol decisivo espetacular contra o Arsenal no Emirates Stadium e o único gol na vitória de abril sobre o Chelsea em Stamford Bridge. Essa sequência levou Cunha à terceira temporada consecutiva com mais de dez gols na primeira divisão inglesa, enquanto sua versatilidade nas posições de ataque também se mostrou vantajosa.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    29Marc Guehi (Crystal Palace/Manchester City)

    Um dos grandes momentos decisivos da temporada ocorreu no último dia do prazo de transferências, em setembro, quando o Crystal Palace desistiu da transferência de Marc Guehi para o Liverpool — que já se arrastava há muito tempo —, após não ter conseguido contratar um substituto para o seu capitão. Como resultado, a defesa dos Reds passou de uma atuação desastrosa para outra, enquanto o fracasso em contratar Guehi permitiu que o Manchester City se aproveitasse da situação e garantisse a contratação do jogador da seleção inglesa por um valor reduzido, de 20 milhões de libras, em janeiro.

    Com o contrato de Guehi no Selhurst Park prestes a expirar, o City aproveitou a oportunidade enquanto lidava com sua própria crise de lesões na defesa. Ele jogou todos os minutos da Premier League após sua chegada ao Etihad até ser poupado na última partida da temporada, e embora nem tudo tenha sido fácil — seu passe errado para trás contra o Everton provou ser o momento decisivo da disputa pelo título —, Guehi mal perdeu o ritmo após uma primeira metade de temporada igualmente impressionante com o Palace.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    28Ollie Watkins (Aston Villa)

    Que temporada de duas faces! Ollie Watkins conseguiu marcar apenas três gols na Premier League antes do Natal, o que fez com que fosse deixado no banco em várias ocasiões por Unai Emery e gerou dúvidas sobre se o Aston Villa teria que começar a procurar um atacante substituto nos meses seguintes.

    Watkins, no entanto, se recuperou e marcou 13 gols nos últimos 20 jogos da temporada — incluindo dois gols em cada uma das vitórias sobre Chelsea, Liverpool e Manchester City —, terminando em quarto lugar na disputa pela Chuteira de Ouro e mostrando mais uma vez por que é amplamente considerado a melhor opção de camisa 9 da Inglaterra, atrás apenas de Harry Kane.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    27Marcos Senesi (Bournemouth)

    Com a saída de Dean Huijsen e Illia Zabarnyi para o Real Madrid e o PSG, respectivamente, o Bournemouth precisava de alguém para assumir a zaga nesta temporada, e foi exatamente isso que Marcos Senesi fez. O argentino foi titular em todas as partidas, com exceção de uma, pelos Cherries e demonstrou sua experiência com várias atuações de grande serenidade no Vitality Stadium.

    Senesi terminou a temporada em primeiro lugar entre os zagueiros centrais da Premier League em interceptações (55) e desarmes (62), além de segundo em chutes bloqueados (47). Com sua saída iminente como jogador sem contrato, ele deixará mais uma lacuna na defesa do Bournemouth neste verão.

  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    26Jeremy Doku (Manchester City)

    Desde que chegou à Premier League em 2023, o talento de Jeremy Doku tem sido evidente, mas conseguir que ele mantivesse um desempenho consistente continuava sendo um desafio para Pep Guardiola. E embora o jogador da seleção belga ainda não esteja dominando os jogos semana após semana, houve sinais suficientes na última temporada de Guardiola no comando do Manchester City de que Doku está perto de se tornar um dos melhores alas do mundo.

    Seu desempenho ao destruir o Liverpool no início de novembro foi um dos mais devastadores de toda a campanha, enquanto a maneira como ele se destacou duas vezes no espaço de uma semana, contra o Everton e o Brentford, durante a reta final sugeriu que Doku está começando a amadurecer e a aprender a produzir resultados de forma mais regular.

  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    25Danny Welbeck (Brighton)

    Danny Welbeck pode estar prestes a completar 36 anos, mas o ex-atacante do Manchester United e do Arsenal continua a mostrar sua classe com a camisa do Brighton, já que seus 13 gols ajudaram a levar os Seagulls de volta à Europa pela segunda vez na história do clube.

    Além de continuar sabendo onde fica o fundo da rede com uma precisão infalível na finalização, Welbeck também é um dos melhores “atacantes defensivos” da atualidade, figurando entre os melhores em interceptações e desarmes entre seus colegas na primeira divisão inglesa.

  • Sunderland v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    24Dominic Calvert-Lewin (Leeds United)

    O Leeds United sabia que precisava de um artilheiro comprovado quando voltou à Premier League no verão passado; por isso, a decisão de contratar Dominic Calvert-Lewin, que vinha sofrendo com lesões, em uma transferência sem custos em meados de agosto, causou bastante espanto. O jogador de 29 anos havia marcado apenas 17 gols no campeonato nas últimas quatro temporadas somadas antes de deixar o Everton em busca de novos desafios.

    No entanto, Calvert-Lewin renasceu em West Yorkshire, e uma sequência de gols em seis jogos consecutivos entre novembro e dezembro deu o pontapé inicial em sua campanha e na do Leeds. Apenas seis jogadores marcaram mais do que seus 14 gols na temporada, o que significa que a convocação para a seleção inglesa que ele recebeu em março foi bem merecida.

  • Fulham v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    23Jarrod Bowen (West Ham)

    O West Ham pode ter sofrido o rebaixamento, mas dificilmente se pode culpar Jarrod Bowen pela situação difícil dos Irons. O capitão do clube continuou liderando o time em campo durante toda a temporada e terminou a campanha em terceiro lugar na classificação geral da divisão em assistências (11) e empatado em quinto lugar na soma de gols e assistências (20).

    Considerando que esses números foram alcançados em um time em dificuldades, é um pouco intrigante que Bowen tenha ficado de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo. Ainda assim, é de se esperar que ele seja um dos jogadores mais cobiçados no mercado de transferências, já que é improvável que ele aceite jogar na Championship aos 29 anos.

  • Fulham v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    22Harry Wilson (Fulham)

    Considerando o quão perto Harry Wilson esteve de deixar o Fulham no último dia da janela de transferências do verão, os Cottagers devem estar extremamente aliviados por terem conseguido manter o jogador da seleção do País de Gales, tendo em vista o que ele apresentou desde então.

    Wilson era realmente cotado como candidato a Jogador da Temporada na metade da temporada, já que costumava dominar as partidas com facilidade, ao mesmo tempo em que produzia chutes espetaculares ou cruzamentos precisos para que outros marcassem. O fato de ele ter encerrado a campanha com apenas 10 gols e sete assistências se deve em grande parte a um final de temporada decepcionante, mas ele ainda deve receber muitas ofertas para escolher ao se tornar jogador sem contrato.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    21Senne Lammens (Manchester United)

    É verdade que o nível exigido de um goleiro do Manchester United para conquistar o apoio da torcida baixou nos últimos anos, mas isso não deve diminuir o mérito do que Senne Lammens tem demonstrado em sua primeira temporada em Old Trafford. Escolhido em detrimento de Emiliano Martinez quando os Red Devils avaliavam suas opções no final da janela de transferências de verão, Lammens lidou com a transição do Royal Antwerp com relativa facilidade, apesar de sua falta de experiência no mais alto nível.

    O jogador de 23 anos tem transmitido confiança à defesa do United, ao mesmo tempo em que tem lidado particularmente bem com a enxurrada de jogadas ensaiadas que os goleiros modernos precisam enfrentar no futebol inglês. Do ponto de vista das defesas, ele ocupa o segundo lugar em gols evitados (4,4), atrás apenas de Gigi Donnarumma.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Esta foi, quase certamente, a última temporada de Elliot Anderson como jogador do Nottingham Forest, já que os grandes clubes da Premier League continuam de olho em um dos meio-campistas mais cobiçados do planeta. Anderson demonstrou por que é tão procurado, mesmo com as dificuldades do Forest, com mais uma temporada cheia de ação no City Ground.

    Entre os volantes da primeira divisão, Anderson ficou em primeiro lugar em passes bem-sucedidos (2.038), dribles bem-sucedidos (50), duelos vencidos (297) e contribuições defensivas (516), além de ter sido o jogador que sofreu mais faltas (80) em toda a divisão, destacando suas qualidades de resistência à pressão. Acrescente-se a isso seus quatro gols e quatro assistências, e fica claro que Anderson está na melhor forma de sua carreira ao se preparar para sua primeira Copa do Mundo com a Inglaterra.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Bernardo Silva (Manchester City)

    Bernardo Silva nem sempre recebe os elogios que merece, já que passou sua carreira na Premier League cercado por lendas no Manchester City, mas o jogador da seleção portuguesa mostrou exatamente por que é tão admirado no Etihad Stadium durante sua última temporada no clube, ao qual se juntou há nove anos.

    Bernardo foi titular em 34 jogos do City e, apesar de estar prestes a completar 32 anos, demonstrou energia inesgotável até o último momento. Ele aparece incríveis quatro vezes na lista dos 10 jogadores que mais correram em uma única partida nesta temporada e, embora tenha marcado apenas duas vezes, desempenhou um papel fundamental em muitas das melhores jogadas de ataque do City. Ele fará muita falta.

  • Aston Villa v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Morgan Rogers (Aston Villa)

    Numa temporada que mais uma vez foi de sucesso para o Aston Villa, Morgan Rogers foi, sem dúvida, o grande destaque da equipe. O meio-campista foi titular em todos os jogos da Premier League até que Unai Emery o poupou na última partida da temporada — uma folga bem merecida após uma campanha em que o jogador de 23 anos deu um grande passo rumo ao estrelato.

    Rogers marcou 10 gols no campeonato, vários deles com chutes impressionantes de longa distância, além de ter contribuído com seis assistências e terminado entre os cinco primeiros em termos de distância percorrida em toda a liga. São esses números que podem levá-lo a tirar Jude Bellingham da seleção inglesa na Copa do Mundo deste verão.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    17Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

    Quando Eli Junior Kroupi estava subindo nas categorias de base do Lorient, foi comparado a Kylian Mbappé graças ao seu físico esguio, à velocidade para furar as defesas e à capacidade infalível de finalização. Certamente, tudo isso ficou evidente durante seu ano de estreia na Premier League, com a classificação do Bournemouth para as competições europeias devendo muito à boa fase de gols de Kroupi.

    Artilheiro da segunda divisão francesa na última temporada, o jogador de 19 anos não demorou a se adaptar à primeira divisão inglesa, e seus 13 gols fizeram com que Kroupi quebrasse o recorde de maior número de gols marcados por um adolescente em sua primeira campanha na Premier League. Ele impressionou tanto que clubes de posições ainda mais altas na tabela já estão de olho nele antes da abertura da janela de transferências.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Casemiro (Manchester United)

    Parecia que o futebol tinha abandonado Casemiro há alguns anos, mas o meio-campista do Manchester United certamente o redescobriu agora, após uma temporada de destaque que encerrou seus quatro anos em Old Trafford. Os torcedores têm implorado para que o brasileiro reverta sua decisão de sair como jogador sem contrato desde que ela foi anunciada em janeiro, tamanha a importância dele para o renascimento dos Red Devils.

    Além de sua habitual excelência na proteção da defesa, Casemiro também se destacou como uma verdadeira ameaça nas áreas de ataque, marcando nove gols — o melhor registro de sua carreira —, muitos dos quais resultantes de jogadas ensaiadas comandadas por Bruno Fernandes. O United, portanto, enfrenta um verdadeiro desafio ao tentar substituir o ex-jogador do Real Madrid neste verão.

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Granit Xhaka (Sunderland)

    Poucas transferências foram mais surpreendentes no verão passado do que a decisão de Granit Xhaka de deixar o Bayer Leverkusen para se juntar ao recém-promovido Sunderland — com até mesmo o técnico do Leverkusen, Erik ten Hag, sendo pego de surpresa pela mudança do jogador da seleção suíça para Wearside. Os Black Cats sabiam que tinham conseguido um grande feito e imediatamente entregaram a braçadeira de capitão a Xhaka. Ele não os decepcionou.

    Xhaka liderou na linha de frente a equipe de Regis Le Bris, trazendo experiência de alto nível para um elenco que carecia de líderes após a promoção via repescagem. Seus passes continuam de elite, enquanto seu total de seis assistências é superado por apenas oito jogadores em toda a liga. Sem a bola, ele está entre os 5% melhores entre os meio-campistas tanto em chutes bloqueados quanto em desarmes, destacando o papel fundamental que desempenhou nas duas extremidades do campo para garantir a classificação para a Liga Europa.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    14Jurrien Timber (Arsenal)

    Jurrien Timber, o excelente lateral-direito da Premier League nesta temporada, continua a se destacar cada vez mais pelo Arsenal com suas atuações cheias de energia. O jogador formado na base do Ajax mantém a solidez defensiva de sempre, ao mesmo tempo em que aumentou sua produção ofensiva nesta temporada, marcando três gols e dando mais cinco assistências, terminando empatado em primeiro lugar entre os defensores em contribuições diretas para gols.

    Apesar de ter um substituto competente em Ben White, Timber foi, sem dúvida, sentido quando sua temporada nacional chegou a um fim prematuro devido a uma lesão sofrida em março, com os Gunners passando por uma queda imediata de rendimento antes de se recuperarem bem a tempo de conquistar o título; um título que eles não teriam conquistado sem as contribuições de Timber.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Não há muitos jogadores do Liverpool que possam encerrar esta temporada de cabeça erguida, mas Dominik Szoboszlai é uma exceção, após uma campanha individual excepcional em meio à confusão em Merseyside. Seja no meio-campo ou quando chamado a atuar como lateral-direito, Szoboszlai foi o grande destaque dos Reds, pois cumpriu bem o básico e, ao mesmo tempo, proporcionou momentos de magia decisivos para os resultados dos jogos.

    Entre seus seis gols, destacam-se cobranças de falta espetaculares contra o Arsenal e o Manchester City, além de sete assistências, tendo sido o segundo jogador da Premier League a criar mais chances (78). Defensivamente, ele liderou entre os meio-campistas ofensivos em vários indicadores, incluindo interceptações (30), recuperações de bola (187) e desarmes (58).

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    12William Saliba (Arsenal)

    William Saliba, um dos zagueiros mais elegantes do futebol, pode não estar mais nas manchetes como quando estreou na equipe titular do Arsenal há quatro anos, mas continua sendo um dos melhores zagueiros centrais da Europa.

    Das 30 partidas que disputou como titular na Premier League pelo time que acabou conquistando o título, Saliba ajudou a manter o gol invicto em exatamente metade delas, sendo que apenas seu parceiro na zaga, Gabriel Magalhães, participou de mais partidas sem sofrer gols entre os jogadores de linha.

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    11João Pedro (Chelsea)

    João Pedro sempre saberia que teria dificuldade em manter o início eletrizante que teve como jogador do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, mas o ex-atacante do Brighton continuou a ser um pesadelo para as defesas da Premier League durante sua primeira temporada em Stamford Bridge.

    Ele ficou em quinto lugar na classificação da primeira divisão inglesa tanto em gols (15) quanto na soma de gols e assistências (20), enquanto seu excelente trabalho de retenção de bola e dribles diretos conquistaram os torcedores a ponto de ele ser eleito o Jogador do Ano do Chelsea. Tudo isso torna ainda mais intrigante o motivo pelo qual ele não foi convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo neste verão.

  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    O fato de o Nottingham Forest continuar sendo um clube da Premier League deve-se em grande parte a Morgan Gibbs-White, cujo desempenho, especialmente desde o início do ano, tem sido absolutamente sensacional. Ele marcou nove gols nas últimas dez partidas da temporada para garantir a permanência da equipe de Vítor Pereira na primeira divisão, terminando a campanha com 15 gols e ficando em quinto lugar na disputa pela Chuteira de Ouro.

    Isso não quer dizer que Gibbs-White não fosse um jogador de destaque antes de sua explosão no final da temporada, e a decisão de rejeitar as investidas do Tottenham pelo meio-campista criativo valeu muito a pena. Espere, no entanto, mais um verão de especulações, apesar da decisão quase inexplicável de Thomas Tuchel de deixar Gibbs-White de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Nico O'Reilly (Manchester City)

    Eleito o Jovem Jogador do Ano da Premier League, Nico O'Reilly passou de um jogador pouco conhecido da base do Manchester City a um provável titular da seleção inglesa na Copa do Mundo em apenas 18 meses, depois de ter conquistado a confiança de Pep Guardiola como poucos outros jovens ao longo dos anos.

    O zagueiro artilheiro da liga, com cinco gols e três assistências, O'Reilly tornou-se um dos laterais-esquerdos mais confiáveis e dinâmicos da divisão, ao mesmo tempo em que demonstrou sua versatilidade ao se destacar no meio-campo durante o inverno, dando uma pista de onde seu futuro pode estar. Por enquanto, porém, O'Reilly deve estar muito feliz com sua primeira temporada completa como titular do City.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Desde a primeira noite da temporada, quando Antoine Semenyo deu trabalho ao Liverpool em Anfield, ele tem sido um dos jogadores de destaque da temporada da Premier League, primeiro com a camisa do Bournemouth e depois após se transferir para o Manchester City em janeiro, após uma disputa acirrada por sua contratação na sequência da revelação de sua cláusula de rescisão de 62,5 milhões de libras.

    Semenyo mal perdeu o ritmo após sua transferência para o Etihad, apesar do salto de nível e da pressão para ter um bom desempenho. Ele marcou cinco gols em seus primeiros sete jogos na Premier League pelo time de Guardiola, que disputava o título, e embora não tenha conseguido manter esse ritmo de gols até o final da campanha, continuou sendo titular constante na escalação do City, terminando como o terceiro maior artilheiro da divisão, com 17 gols. Seu toque sublime para garantir a vitória na final da FA Cup também não foi nada mal.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Rayan Cherki (Manchester City)

    Rayan Cherki chegou ao Manchester City com dúvidas sobre sua atitude e se um jogador tão extravagante conseguiria se encaixar na equipe de Pep Guardiola. E embora nem sempre tenha sido a primeira escolha na escalação do Etihad, Cherki provou ser um dos jogadores mais emocionantes de se assistir em toda a Premier League durante sua temporada de estreia no futebol inglês.

    Apenas Bruno Fernandes deu mais assistências do que as 12 que Cherki conseguiu, e embora sua marca de quatro gols precise ser melhorada daqui para frente, está claro que o jogador da seleção francesa será uma figura-chave para Enzo Maresca após a demissão de Guardiola. Com apenas 22 anos, seus melhores anos ainda estão por vir.

  • Brentford v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Igor Thiago (Brentford)

    O Brentford era apontado por muitos especialistas como candidato ao rebaixamento antes do início da temporada, com as saídas dos prolíficos atacantes Bryan Mbeumo e Yoane Wissa citadas como os principais motivos para essas previsões pessimistas. No entanto, ninguém contava com o fato de Igor Thiago assumir o comando de forma tão notável.

    Contratado originalmente para substituir Ivan Toney em 2024, Thiago se recuperou de forma sensacional após passar a maior parte de sua primeira temporada na sala de tratamento. Ele marcou 22 gols, terminando em segundo lugar na disputa pela Chuteira de Ouro e levando os Bees a mais uma classificação entre os primeiros colocados, mesmo que tenham perdido por pouco a vaga nas competições europeias, garantindo ainda uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5David Raya (Arsenal)

    Vencedor da Luva de Ouro da Premier League pela terceira temporada consecutiva, David Raya tornou-se um dos melhores goleiros da Europa durante seus três anos com os Gunners. O jogador da seleção espanhola não sofreu gols em mais da metade de suas partidas na primeira divisão nesta temporada, terminando com quatro vitórias a mais que seu adversário mais próximo, Gigi Donnarumma, com 19 jogos sem sofrer gols.

    Em meio a uma temporada de grandes defesas, o momento decisivo de Raya sem dúvida aconteceu em maio, quando sua defesa impediu Mateus Fernandes de dar a vantagem ao West Ham, levando o Arsenal a uma vitória por 1 a 0 que o colocou a um passo do título. Poucos tiveram um papel tão importante no sucesso dos Gunners quanto seu goleiro titular.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland parecia estar a caminho de mais uma temporada de recordes na frente do gol depois de marcar 19 vezes na primeira metade da campanha da Premier League, com os defensores praticamente impotentes para parar o camisa 9 do Manchester City, que parecia o “Exterminador do Futuro”. Uma queda de rendimento no meio da temporada impediu-o de bater seu próprio recorde em uma única temporada, embora esta tenha sido, ainda assim, uma campanha de sucesso para o jogador da seleção norueguesa.

    Gols em cada uma de suas últimas cinco partidas no campeonato garantiram a Haaland a terceira Chuteira de Ouro em quatro temporadas, com sua contagem final ainda sendo excelente: 27 gols. Além disso, ele demonstrou melhorias em todos os aspectos do jogo, dando oito assistências, sendo que apenas três jogadores em toda a liga conseguiram criar mais gols para os companheiros.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Se houvesse um jogador a ser escolhido para definir o sucesso do Arsenal na conquista do título em 2025-26, esse jogador seria, sem dúvida, Gabriel Magalhães. Um zagueiro pragmático que contribuiu para o maior número de jogos sem sofrer gols entre os jogadores de linha ao longo da temporada (17), suas contribuições mais marcantes vieram, sem dúvida, no outro lado do campo, já que ele se mostrou o principal alvo dos Gunners em jogadas de bola parada.

    Embora Gabriel tenha marcado apenas três gols, todos se mostraram importantes, com seu gol da vitória nos acréscimos contra o Newcastle, em setembro, sendo um momento crucial que ajudou a inclinar a disputa pelo título a favor do Arsenal. Ele também contribuiu com quatro assistências, já que Mikel Arteta aproveitou a agressividade do brasileiro nas duas áreas para beneficiar sua equipe.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Declan Rice (Arsenal)

    Para muitos, Declan Rice tem sido o jogador de destaque da Premier League nesta temporada e, se conseguir conquistar a Liga dos Campeões e/ou a Copa do Mundo nas próximas semanas, ainda poderá terminar o ano com a Bola de Ouro. Ele seria um vencedor merecedor, aliás, depois de provar mais uma vez ser um dos melhores meio-campistas do planeta na equipe campeã do Arsenal.

    Dominante tanto na defesa da sua área quanto na busca por jogadas ofensivas, o jogo de Rice é excelente em todos os aspectos. Embora ele esperasse ter marcado mais do que os quatro gols que conseguiu na Premier League, sua execução de jogadas ensaiadas continua de alto nível, enquanto apenas três jogadores criaram mais chances do que ele (63) em toda a liga. Ele é um dos muitos merecedores do título naquele vestiário do Emirates.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes passou metade da temporada jogando fora de posição, em uma função mais recuada no meio-campo, sob o comando de Ruben Amorim, e mesmo assim conseguiu quebrar o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League — isso mostra o quão bom foi o capitão do Manchester United na temporada 2025-26. Ao criar 21 gols para outros jogadores, Fernandes superou Thierry Henry e Kevin De Bruyne nos livros de história da divisão, além de ter marcado nove gols por conta própria para ajudar a levar os Red Devils ao terceiro lugar.

    Se você ainda não está convencido do domínio de Fernandes nesta temporada, então esta estatística deve te convencer: Fernandes criou 136 chances ao longo da campanha; Dominik Szoboszlai ficou em segundo lugar na lista, com apenas 78. As defesas adversárias não conseguiram tirar Fernandes do jogo, e na maioria das vezes ele as fez pagar por isso.

    Ele é o Jogador do Ano da Premier League de 2025-26, e merecidamente.