Essa qualidade que permeia toda a Premier League deve-se, em grande parte, ao nível dos jogadores que hoje fazem da liga o seu lar, com atletas de potencial de classe mundial que já não se limitam apenas à elite no topo da pirâmide.

Entre esses craques, houve aqueles que se destacaram ainda mais por suas atuações nos últimos nove meses. Aqui na GOAL, cada membro de nossa equipe de redatores e editores foi convidado a classificar os candidatos a Jogador do Ano, levando em conta apenas as atuações na Premier League. Com os votos contabilizados, eis como ficou nosso top 50...