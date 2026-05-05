Em entrevista ao jornal "Abendzeitung" de Munique, o ex-capitão da seleção nacional destacou a enorme qualidade que vê no jogador formado nas categorias de base do clube de Munique. Questionado sobre a futura hierarquia na equipe, Schweinsteiger explicou: "É claro que, em primeiro lugar, Kimmich deve ser citado como líder. Eu também adoraria ver Pavlovic nessa função."
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"Jogador de nível mundial": lenda do FC Bayern de Munique elogia Aleksandar Pavlovic
Acima de tudo, a maneira como o meio-campista se impôs no FC Bayern impõe respeito ao campeão mundial de 2014. “Ele evoluiu muito no Bayern e desempenha um papel fundamental lá”, destacou o jogador de 40 anos.
Na avaliação do ex-jogador profissional, Pavlovic já alcançou o status de jogador-chave na seleção alemã. “Temos jogadores de nível mundial. Penso principalmente em Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic e Florian Wirtz”, explicou ele.