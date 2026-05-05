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Aleksandar PavlovicGetty
Jochen Tittmar

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"Jogador de nível mundial": lenda do FC Bayern de Munique elogia Aleksandar Pavlovic

Bundesliga
Bayern de Munique
A. Pavlovic

Aleksandar Pavlovic não só está impressionando atualmente na Säbener Straße, como também vem ganhando destaque na seleção de Julian Nagelsmann. A lenda do Bayern, Bastian Schweinsteiger, prevê uma carreira brilhante para o jogador de 21 anos na seleção nacional.

Em entrevista ao jornal "Abendzeitung" de Munique, o ex-capitão da seleção nacional destacou a enorme qualidade que vê no jogador formado nas categorias de base do clube de Munique. Questionado sobre a futura hierarquia na equipe, Schweinsteiger explicou: "É claro que, em primeiro lugar, Kimmich deve ser citado como líder. Eu também adoraria ver Pavlovic nessa função."

  • Acima de tudo, a maneira como o meio-campista se impôs no FC Bayern impõe respeito ao campeão mundial de 2014. “Ele evoluiu muito no Bayern e desempenha um papel fundamental lá”, destacou o jogador de 40 anos.

    Na avaliação do ex-jogador profissional, Pavlovic já alcançou o status de jogador-chave na seleção alemã. “Temos jogadores de nível mundial. Penso principalmente em Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic e Florian Wirtz”, explicou ele.

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