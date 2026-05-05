"Jogador de nível mundial": lenda do FC Bayern de Munique elogia Aleksandar Pavlovic

Acima de tudo, a maneira como o meio-campista se impôs no FC Bayern impõe respeito ao campeão mundial de 2014. “Ele evoluiu muito no Bayern e desempenha um papel fundamental lá”, destacou o jogador de 40 anos.

Na avaliação do ex-jogador profissional, Pavlovic já alcançou o status de jogador-chave na seleção alemã. “Temos jogadores de nível mundial. Penso principalmente em Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic e Florian Wirtz”, explicou ele.