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England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Jogador da seleção da Inglaterra fica de fora da Copa do Mundo de 2026 na véspera da estreia contra a Croácia, em um grande revés por lesão para Thomas Tuchel

Inglaterra
V. Livramento
T. Tuchel
Inglaterra x Croácia
Croácia
Copa do Mundo
Newcastle
Premier League

O zagueiro inglês Tino Livramento foi descartado da Copa do Mundo de 2026 após um grave contratempo físico na véspera da estreia da seleção no torneio. O versátil lateral do Newcastle United vem enfrentando uma lesão na panturrilha, o que obrigou o técnico Thomas Tuchel a fazer uma alteração de última hora na escalação antes do confronto dos Três Leões contra a Croácia.

  • Lesão grave abala o time

    A FA confirmou que o zagueiro de 23 anos ficará de fora do torneio por completo após sofrer uma lesão na panturrilha. Esse novo problema médico coroa uma temporada 2025-26 incrivelmente frustrante para o astro do Newcastle, que ficou limitado a apenas 17 partidas na Premier League. Sua temporada nacional foi prejudicada por duas lesões distintas no joelho, uma ruptura no tendão da coxa em janeiro que o deixou fora de 15 partidas e uma lesão na coxa em abril.

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  • England Training SessionGetty Images Sport

    Protocolo da equipe de emergência ativado

    A Inglaterra convocou imediatamente Trevor Chalobah, do Chelsea, para substituir Livramento, que era muito valorizado por sua rara capacidade de atuar nas duas laterais. Ele agora voltará para Tyneside para iniciar sua reabilitação.

    Um comunicado oficial divulgado pela FA diz: “Trevor Chalobah foi convocado para a seleção de 26 jogadores da Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA 2026, após uma lesão ter infelizmente forçado a desistência de Tino Livramento. Estão sendo tomadas providências para que o zagueiro do Chelsea se desloque até o campo de treinamento da seleção em Kansas City, enquanto o restante do elenco seguirá para Dallas, no Texas, para a partida de estreia dos Três Leões na fase de grupos contra a Croácia, na quarta-feira. Os regulamentos da FIFA permitem que as seleções participantes substituam um jogador de linha até 24 horas antes da partida de estreia. O zagueiro do Newcastle United, Livramento, sofreu uma lesão na panturrilha durante o treino na tarde de domingo. Infelizmente, um exame de imagem e uma avaliação médica realizados na segunda-feira confirmaram que ele não poderá mais participar do torneio pela Inglaterra.”

  • A resistência da defesa foi severamente posta à prova

    A ausência repentina do zagueiro impõe um pesado fardo tático aos laterais restantes: Reece James, Djed Spence e Nico O’Reilly. Com Spence usando atualmente uma máscara facial protetora e James lidando com seu histórico bem documentado de problemas físicos de longa duração, a profundidade da linha defensiva da Inglaterra parece incrivelmente frágil. A decisão de Tuchel de confiar no jovem versátil, apesar de seu histórico recente de lesões, saiu pela culatra, deixando a equipe sem opções naturais de substituição diante de um verão exigente.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    A agenda exaustiva da fase de grupos se aproxima

    A comissão técnica precisa agora trabalhar rapidamente para integrar Chalobah, mas não se espera que ele entre em campo contra a Croácia, em Dallas, na quarta-feira. Os Três Leões enfrentam um ritmo acelerado, com os próximos jogos da fase de grupos contra Gana e Panamá se sucedendo em rápida sucessão. Construir uma base defensiva sólida sem a versatilidade tática de Livramento será absolutamente crucial para evitar um tropeço precoce e garantir a classificação para as oitavas de final.

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