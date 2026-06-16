A Inglaterra convocou imediatamente Trevor Chalobah, do Chelsea, para substituir Livramento, que era muito valorizado por sua rara capacidade de atuar nas duas laterais. Ele agora voltará para Tyneside para iniciar sua reabilitação.

Um comunicado oficial divulgado pela FA diz: “Trevor Chalobah foi convocado para a seleção de 26 jogadores da Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA 2026, após uma lesão ter infelizmente forçado a desistência de Tino Livramento. Estão sendo tomadas providências para que o zagueiro do Chelsea se desloque até o campo de treinamento da seleção em Kansas City, enquanto o restante do elenco seguirá para Dallas, no Texas, para a partida de estreia dos Três Leões na fase de grupos contra a Croácia, na quarta-feira. Os regulamentos da FIFA permitem que as seleções participantes substituam um jogador de linha até 24 horas antes da partida de estreia. O zagueiro do Newcastle United, Livramento, sofreu uma lesão na panturrilha durante o treino na tarde de domingo. Infelizmente, um exame de imagem e uma avaliação médica realizados na segunda-feira confirmaram que ele não poderá mais participar do torneio pela Inglaterra.”