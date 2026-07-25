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Jogador da seleção australiana dá positivo para cocaína e tem a carteira de motorista suspensa após ser parado duas vezes por excesso de velocidade
Volpato enfrenta problemas legais
O jogador da seleção australiana Volpato teria testado positivo para cocaína durante um teste de drogas na estrada, após ter sido parado duas vezes por excesso de velocidade em Sydney, segundo o Daily Maverick. A Polícia de Nova Gales do Sul interceptou o jogador de 22 anos dirigindo um BMW a 109 km/h em uma via com limite de 60 km/h na ponte Anzac, na madrugada desta sexta-feira. Ele recebeu uma multa por excesso de velocidade e teve sua carteira de motorista internacional suspensa por seis meses, enquanto a polícia continua as investigações.
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Órgãos dirigentes se pronunciam sobre as alegações
Em relação às notícias envolvendo o jogador, a Football Australia e o sindicato local dos jogadores profissionais confirmaram seu compromisso de acompanhar a situação, ao mesmo tempo em que oferecem total apoio.
Um porta-voz da Football Australia divulgou um comunicado oficial sobre as notícias relacionadas ao ponta da seleção australiana: “Estamos em contato com o jogador e continuamos acompanhando o caso e apoiando-o durante todo esse processo.”
Enquanto isso, a Associação de Jogadores Profissionais de Futebol da Austrália (PFA) reiterou sentimentos semelhantes em um comunicado separado: “A PFA está ciente das notícias relativas a Cristian Volpato e garantirá que ele receba todo o apoio necessário.”
Controvérsia surge após mudança de lealdade
Essa polêmica fora de campo surge poucos meses depois de Volpato ter oficializado, no final de maio de 2026, uma mudança tardia de seleção, passando da Itália para a Austrália. O atacante nascido em Sydney, que anteriormente representou a Itália em várias categorias de base, havia recusado uma convocação para a seleção australiana (Socceroos) antes da Copa do Mundo de 2022 para se concentrar em sua carreira no clube, primeiro na Roma e, posteriormente, no Sassuolo. Sua mudança de opinião de última hora garantiu-lhe uma vaga na seleção australiana para a Copa do Mundo de 2026, pouco antes de essas questões legais virem à tona.
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O Sassuolo aguarda as conclusões da polícia
Nem a assessoria de Volpato nem seu clube, o Sassuolo, se pronunciaram imediatamente, enquanto aguardam novos desdobramentos da investigação da Polícia de Nova Gales do Sul. O jovem ponta agora corre o risco de sofrer possíveis medidas disciplinares internas por parte do clube da Série A, além de quaisquer outras medidas que venham a ser tomadas pela Football Australia. A situação ameaça atrapalhar sua preparação para a pré-temporada na Itália e coloca em dúvida sua situação na seleção nacional antes dos próximos jogos internacionais.
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