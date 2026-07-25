Jogador da seleção australiana dá positivo para cocaína e tem a carteira de motorista suspensa após ser parado duas vezes por excesso de velocidade

Em relação às notícias envolvendo o jogador, a Football Australia e o sindicato local dos jogadores profissionais confirmaram seu compromisso de acompanhar a situação, ao mesmo tempo em que oferecem total apoio.

Um porta-voz da Football Australia divulgou um comunicado oficial sobre as notícias relacionadas ao ponta da seleção australiana: “Estamos em contato com o jogador e continuamos acompanhando o caso e apoiando-o durante todo esse processo.”

Enquanto isso, a Associação de Jogadores Profissionais de Futebol da Austrália (PFA) reiterou sentimentos semelhantes em um comunicado separado: “A PFA está ciente das notícias relativas a Cristian Volpato e garantirá que ele receba todo o apoio necessário.”