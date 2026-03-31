Jogador da seleção alemã critica torcedores por vaiarem Leroy Sané quando o ex-jogador do Bayern de Munique saiu do banco para dar a assistência para o gol da vitória contra Gana

Undav, o herói da vitória, liderou a reação contra a torcida do Stuttgart, com o goleiro Alexander Nubel e o ex-jogador da seleção alemã Bastian Schweinsteiger se juntando a ele para condenar a hostilidade dirigida a Sané.

Undav disse à ARD: “Espero e peço a todos os torcedores que, quando Leroy ou qualquer outro jogador entrar em campo, não vaiem. Não importa o que um jogador faça ou como ele seja, vocês devem apoiar o time. É importante que nós, como time, nos tornemos um só com os torcedores. Espero que não seja assim no próximo jogo e, especialmente, no torneio. Acho uma pena, porque somos um time. Espero que os torcedores apoiem o Leroy da próxima vez. O Leroy faz parte de nós tanto quanto qualquer membro da comissão técnica.”

Nubel chamou as vaias de “absurdo total”, e Schweinsteiger observou: “Não faz sentido. Não faz absolutamente nenhum bem à seleção alemã ser vaiada.”