Getty Images
Traduzido por
Jogador da seleção alemã critica torcedores por vaiarem Leroy Sané quando o ex-jogador do Bayern de Munique saiu do banco para dar a assistência para o gol da vitória contra Gana
Hostilidade em Stuttgart
O clima na MHP Arena azedou aos 78 minutos do confronto entre Alemanha e Gana, quando Sané entrou em campo como substituto. O ponta de 30 anos, que disputava sua 74ª partida pela seleção, foi recebido com uma enxurrada de vaias e assobios da torcida local. Ironicamente, Sane acabou sendo o autor da jogada decisiva, dando a assistência para o gol de Undav aos 88 minutos. Enquanto Undav era ovacionado pelos torcedores do Stuttgart, o tratamento dado a Sane — que já marcou 16 gols pela seleção — ofuscou o resultado e provocou uma reação negativa significativa por parte do vestiário alemão e da comissão técnica.
- Getty Images
Undav lidera a defesa
Undav, o herói da vitória, liderou a reação contra a torcida do Stuttgart, com o goleiro Alexander Nubel e o ex-jogador da seleção alemã Bastian Schweinsteiger se juntando a ele para condenar a hostilidade dirigida a Sané.
Undav disse à ARD: “Espero e peço a todos os torcedores que, quando Leroy ou qualquer outro jogador entrar em campo, não vaiem. Não importa o que um jogador faça ou como ele seja, vocês devem apoiar o time. É importante que nós, como time, nos tornemos um só com os torcedores. Espero que não seja assim no próximo jogo e, especialmente, no torneio. Acho uma pena, porque somos um time. Espero que os torcedores apoiem o Leroy da próxima vez. O Leroy faz parte de nós tanto quanto qualquer membro da comissão técnica.”
Nubel chamou as vaias de “absurdo total”, e Schweinsteiger observou: “Não faz sentido. Não faz absolutamente nenhum bem à seleção alemã ser vaiada.”
O apelo de Nagelsmann à união
O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, também se pronunciou sobre o comportamento da torcida, embora tenha se mantido cauteloso devido à reação negativa que recebeu por ter criticado os torcedores no passado. Ele acrescentou: “Certa vez, eu disse algo aos torcedores e levei uma enxurrada de críticas. De modo geral, não gosto quando nossos jogadores são vaiados. Se os jogadores usam a águia no peito, devemos apoiá-los enquanto a usarem. Se, em algum momento, isso deixar de ser o caso, especialmente no nível dos clubes, então não acho legal, mas consigo entender. Vaiá-lo antes mesmo de ele ter dado o primeiro passo não é muito justo, na minha opinião.”
- Getty Images Sport
Acalmar os ânimos antes da Copa do Mundo
A Alemanha volta agora sua atenção para a Copa do Mundo de 2026, no Grupo E, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador, com os últimos amistosos de preparação contra a Finlândia, em 31 de maio, e a seleção dos Estados Unidos, em 6 de junho, servindo como testes cruciais para a unidade nacional.
Após a hostilidade em Stuttgart, a equipe de Nagelsmann precisa acalmar os ânimos nas arquibancadas antes da estreia no torneio contra Curaçao, em 14 de junho, para garantir que o time tenha o melhor desempenho possível em um ambiente de apoio.