AFP
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Jogador da Inglaterra que nem sequer foi convocado para a seleção da Copa do Mundo deve disputar os jogos de preparação contra a Nova Zelândia e a Costa Rica
Tuchel recorre ao elenco de reserva para os jogos na Flórida
De acordo com o jornal The Sun, Scott deve estrear pela seleção principal da Inglaterra neste mês, enquanto os Três Leões finalizam os preparativos para a Copa do Mundo. O craque do Bournemouth foi uma ausência notável na lista final do elenco, mas viajou para o campo de treinamento na Flórida como um dos cinco jogadores suplentes chamados para reforçar os treinos.
Com a ausência de várias figuras-chave nas etapas iniciais do estágio, Scott e seus companheiros de equipe reservas serão escalados para os jogos de preparação. O ex-jovem jogador do Bristol City, que foi fundamental para ajudar o Cherries a se classificar para a Liga Europa na última temporada, deve ter destaque nas duas partidas marcadas poucos dias antes da estreia no torneio contra a Croácia, em 17 de junho.
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As ausências na Liga dos Campeões abrem caminho
A oportunidade para Scott surgiu devido a uma série de atrasos nas chegadas à base da equipe em Palm Beach Gardens. Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Noni Madueke, do Arsenal, receberam uma folga extra após a derrota na final da Liga dos Campeões para o PSG, enquanto Dean Henderson, vencedor da Liga Conferência, também ainda não se juntou ao grupo.
Não se espera que o quarteto do Arsenal chegue antes do fim de semana, deixando uma lacuna no meio-campo e nas laterais que Tuchel planeja preencher com seu grupo “sombra”. Ao lado de Scott, o grupo de reforços que viajou inclui Rio Ngumoha, do Liverpool, Josh King, do Fulham, o goleiro do Brighton Jason Steele e o jovem prodígio do Arsenal Ethan Nwaneri, todos os quais permanecerão com o elenco durante todo o período do treinamento na Flórida.
Tuchel elogia a mentalidade de campeão de Scott
Tuchel admitiu que deixar Scott de fora da lista definitiva de 26 jogadores foi uma decisão difícil, mas ficou impressionado com o profissionalismo do jogador. Scott havia sido inicialmente incluído na lista preliminar de 55 jogadores antes de ser informado de que não havia sido selecionado para a viagem à América do Norte.
Ao abordar a situação, Tuchel disse: “Estou muito feliz por esses rapazes estarem conosco, especialmente Alex, que estava na lista de 55 e também recebeu uma ligação um tanto decepcionante, informando que não havia sido selecionado inicialmente. Mas a reação dele foi excelente; o comprometimento, o desejo de participar da pré-concentração e de estar um passo mais perto da equipe nem sequer foi questionado por ele. Ele me mostrou seu caráter e seu espírito, então estou muito feliz por ele estar conosco, porque foi por pouco.”
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Aumenta o interesse da Premier League pela estrela do Bournemouth
A convocação de Scott para a pré-temporada vem na sequência de uma excelente temporada individual no Bournemouth, onde disputou 37 partidas da Premier League e marcou três gols. Sua habilidade técnica e energia no meio-campo fizeram dele um dos jovens talentos ingleses mais cobiçados, com Manchester United, Chelsea e Liverpool manifestando interesse no meio-campista. Embora o Bournemouth esteja desesperado para manter Scott, a recusa do jogador em assinar um novo contrato colocou vários clubes em alerta máximo.