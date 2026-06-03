Jogador da Inglaterra que nem sequer foi convocado para a seleção da Copa do Mundo deve disputar os jogos de preparação contra a Nova Zelândia e a Costa Rica

De acordo com o jornal The Sun, Scott deve estrear pela seleção principal da Inglaterra neste mês, enquanto os Três Leões finalizam os preparativos para a Copa do Mundo. O craque do Bournemouth foi uma ausência notável na lista final do elenco, mas viajou para o campo de treinamento na Flórida como um dos cinco jogadores suplentes chamados para reforçar os treinos.

Com a ausência de várias figuras-chave nas etapas iniciais do estágio, Scott e seus companheiros de equipe reservas serão escalados para os jogos de preparação. O ex-jovem jogador do Bristol City, que foi fundamental para ajudar o Cherries a se classificar para a Liga Europa na última temporada, deve ter destaque nas duas partidas marcadas poucos dias antes da estreia no torneio contra a Croácia, em 17 de junho.