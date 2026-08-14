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Jogador da elite do futebol brasileiro é condenado a 13 anos de prisão por estupro de ex-parceira
Derik é condenado à prisão
O jogador do Athletico Paranaense Derik foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado após ser considerado culpado por dois crimes de estupro envolvendo uma ex-parceira em 2024. A decisão foi proferida pela juíza Tais de Paula Scheer, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba. Apesar do veredito, o atleta de 21 anos está autorizado a permanecer em liberdade enquanto recorre da decisão, embora a Justiça tenha determinado que ele pague R$ 20.000 (£ 2.800/US$ 3.800) em indenização, além das custas processuais.
- Onzex Press e Imagens
Juiz rejeita pedido da acusação
O Ministério Público havia inicialmente solicitado a absolvição de Derik, argumentando que as provas reunidas eram insuficientes e continham versões conflitantes entre as partes envolvidas.
De acordo com documentos jurídicos aos quais a ESPN teve acesso, o Ministério Público afirmou: "O Ministério Público requereu a absolvição do réu das acusações previstas nos artigos 213, caput, e 147-B do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que o conjunto probatório colhido nos autos não é suficiente para embasar um decreto condenatório, tendo em vista que o confronto entre as narrativas colhidas sob o crivo judicial do contraditório revela versões conflitantes quanto aos delitos de estupro. [O Ministério Público] também destacou que, diante da ausência de provas conclusivas para afirmar que o acusado praticou os Fatos 01 e 02, torna-se inviável atribuir-lhe responsabilidade criminal pelo dano emocional."
Tribunal prioriza depoimento da vítima
A juíza Tais de Paula Scheer decidiu que o depoimento da vítima tinha peso probatório significativo, sendo suficientemente consistente e coerente para justificar uma condenação mesmo sem exame pericial.
Em sua decisão por escrito, a magistrada explicou: "A materialidade e a autoria do crime de tentativa de estupro foram comprovadas pelo depoimento firme, coerente e consistente da vítima, corroborado pelo conjunto probatório, o que é suficiente para a condenação mesmo na ausência de exame pericial. A palavra da vítima em crimes sexuais cometidos em ambiente doméstico tem especial valor probatório, diante da natureza sigilosa dos fatos e da vulnerabilidade da ofendida, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência consolidada."
Enquanto isso, o Paranaense se distanciou do processo, afirmando nas redes sociais: "Como se trata de um processo que corre em segredo de justiça, o Clube não se manifestará sobre seu conteúdo ou sobre os fatos nele discutidos. A decisão é de primeira instância e está sujeita a recurso. O Clube não faz parte do processo e respeitará seu curso regular, observando as garantias legais aplicáveis até eventual trânsito em julgado."
- Fotoarena
Processo de recurso em andamento agora
Espera-se que a equipe jurídica de Derik apresente um recurso formal a um tribunal superior na tentativa de reverter a decisão inicial. Enquanto os procedimentos legais seguem em sigilo judicial, o Paranaense deve acompanhar os desdobramentos à distância, sem se envolver no julgamento. A carreira profissional do jovem zagueiro agora está em jogo enquanto ele aguarda uma definição sobre seu futuro jurídico nos próximos meses.
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