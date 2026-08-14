Jogador da elite do futebol brasileiro é condenado a 13 anos de prisão por estupro de ex-parceira

A juíza Tais de Paula Scheer decidiu que o depoimento da vítima tinha peso probatório significativo, sendo suficientemente consistente e coerente para justificar uma condenação mesmo sem exame pericial.

Em sua decisão por escrito, a magistrada explicou: "A materialidade e a autoria do crime de tentativa de estupro foram comprovadas pelo depoimento firme, coerente e consistente da vítima, corroborado pelo conjunto probatório, o que é suficiente para a condenação mesmo na ausência de exame pericial. A palavra da vítima em crimes sexuais cometidos em ambiente doméstico tem especial valor probatório, diante da natureza sigilosa dos fatos e da vulnerabilidade da ofendida, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência consolidada."

Enquanto isso, o Paranaense se distanciou do processo, afirmando nas redes sociais: "Como se trata de um processo que corre em segredo de justiça, o Clube não se manifestará sobre seu conteúdo ou sobre os fatos nele discutidos. A decisão é de primeira instância e está sujeita a recurso. O Clube não faz parte do processo e respeitará seu curso regular, observando as garantias legais aplicáveis até eventual trânsito em julgado."