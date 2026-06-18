Jogador da Costa do Marfim não foi autorizado a entrar no Canadá antes do confronto contra a Alemanha, após ter sido preso por suspeita de manipulação de resultados

A FIF ressaltou que Wahi continua fazendo parte da estrutura da seleção nacional e que se espera que ele permaneça no programa da equipe enquanto aguarda novos desdobramentos. Em comunicado oficial, a FIF declarou: “A Federação de Futebol da Costa do Marfim tomou conhecimento das diversas matérias e informações publicadas nesta quarta-feira, 17 de junho de 2026, relativas ao jogador da seleção marfinense Elye Wahi.

“Até o momento, a FIF não foi oficialmente notificada sobre qualquer processo judicial ou administrativo que o envolva. Neste período particularmente delicado, a FIF oferece todo o seu apoio ao jogador e reafirma sua confiança nele. Elye Wahi continua sendo um elemento importante da seleção nacional da Costa do Marfim.

“A FIF informa ainda que o jogador não poderá se juntar à delegação na viagem ao Canadá. De fato, as autorizações administrativas necessárias para sua entrada no território canadense não puderam ser obtidas nesta fase. Elye Wahi permanecerá, portanto, nos Estados Unidos até o retorno da equipe.”