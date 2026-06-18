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Jogador da Costa do Marfim não foi autorizado a entrar no Canadá antes do confronto contra a Alemanha, após ter sido preso por suspeita de manipulação de resultados
Wahi continua nos Estados Unidos
A Federação de Futebol da Costa do Marfim (FIF) confirmou que Wahi não viajará com a seleção para Toronto para o confronto da Copa do Mundo contra a Alemanha, no sábado. O atacante não conseguiu obter a autorização administrativa necessária para entrar no Canadá e, portanto, permanecerá nos Estados Unidos, segundo a BBC. A decisão ocorre em meio a um processo judicial em andamento, após a prisão de Wahi no final de maio. Enquanto a Costa do Marfim continua sua trajetória no torneio, o jogador de 23 anos ficou de fora da delegação, apesar de ter participado da vitória por 1 a 0 sobre o Equador na estreia da equipe.
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A FIF apoia o atacante em meio à incerteza
A FIF ressaltou que Wahi continua fazendo parte da estrutura da seleção nacional e que se espera que ele permaneça no programa da equipe enquanto aguarda novos desdobramentos. Em comunicado oficial, a FIF declarou: “A Federação de Futebol da Costa do Marfim tomou conhecimento das diversas matérias e informações publicadas nesta quarta-feira, 17 de junho de 2026, relativas ao jogador da seleção marfinense Elye Wahi.
“Até o momento, a FIF não foi oficialmente notificada sobre qualquer processo judicial ou administrativo que o envolva. Neste período particularmente delicado, a FIF oferece todo o seu apoio ao jogador e reafirma sua confiança nele. Elye Wahi continua sendo um elemento importante da seleção nacional da Costa do Marfim.
“A FIF informa ainda que o jogador não poderá se juntar à delegação na viagem ao Canadá. De fato, as autorizações administrativas necessárias para sua entrada no território canadense não puderam ser obtidas nesta fase. Elye Wahi permanecerá, portanto, nos Estados Unidos até o retorno da equipe.”
A investigação se concentra em uma reserva suspeita
A investigação diz respeito a uma partida da Ligue 1 entre Nice e Metz, disputada em 17 de maio. As autoridades estão analisando se Wahi recebeu intencionalmente um cartão amarelo aos 35 minutos, tendo atividades suspeitas relacionadas a apostas sido supostamente sinalizadas pela Ligue de Football Professionnel (LFP). O cartão foi o quinto que ele recebeu na temporada e resultou em uma suspensão para uma importante partida da repescagem contra o rebaixamento. Os investigadores estão analisando se o incidente fez parte de um esquema mais amplo relacionado a apostas.
A LFP não iniciou nenhum processo disciplinar e afirma que não fará mais comentários enquanto a investigação criminal estiver em andamento. No entanto, a liga reiterou seu compromisso com a proteção da integridade de suas competições e reservou-se o direito de agir dependendo do desfecho do caso.
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A Costa do Marfim se adapta sem seu principal atacante
A Costa do Marfim precisa agora se preparar para um confronto difícil contra a Alemanha sem uma de suas opções no ataque. Wahi foi titular na vitória sobre o Equador, e sua ausência reduz a profundidade do ataque da equipe em uma fase crucial do torneio. Espera-se que o atacante retorne ao elenco quando os Elefantes voltarem à Filadélfia para a próxima partida contra Curaçao. Enquanto isso, a investigação na França continua, e as autoridades ainda não chegaram a nenhuma conclusão sobre as alegações.