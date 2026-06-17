Jogador da Costa do Marfim é preso por supostamente ter recebido cartão amarelo de forma intencional em partida da Ligue 1, enquanto o jogador do Nice ainda disputa a Copa do Mundo

De acordo com o The Athletic, Wahi se viu no centro de uma tempestade jurídica após notícias de que teria sido preso sob suspeita de crimes relacionados à manipulação de resultados. O jogador de 23 anos, que atualmente representa seu país no maior palco do mundo, é alvo de uma investigação em andamento sobre sua conduta durante uma partida da Ligue 1 entre Nice e Metz, em 17 de maio.

Uma investigação sobre suspeitas de manipulação de resultados foi iniciada depois que a Ligue de Football Professionnel (LFP) detectou padrões suspeitos de apostas relacionados ao cartão amarelo recebido por Wahi aos 35 minutos contra o Metz — seu quinto da temporada, o que resultou em suspensão para a partida de ida da repescagem contra o rebaixamento do Nice. Consequentemente, poucas horas depois de voltar a marcar dois gols na partida de volta, em 29 de maio, o jogador de 23 anos foi preso por policiais da unidade anticorrupção francesa. A investigação visa apurar se Wahi recebeu deliberadamente um cartão amarelo durante a partida.