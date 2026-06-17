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Jogador da Costa do Marfim é preso por supostamente ter recebido cartão amarelo de forma intencional em partida da Ligue 1, enquanto o jogador do Nice ainda disputa a Copa do Mundo
Investigação sobre manipulação de resultados na Ligue 1
De acordo com o The Athletic, Wahi se viu no centro de uma tempestade jurídica após notícias de que teria sido preso sob suspeita de crimes relacionados à manipulação de resultados. O jogador de 23 anos, que atualmente representa seu país no maior palco do mundo, é alvo de uma investigação em andamento sobre sua conduta durante uma partida da Ligue 1 entre Nice e Metz, em 17 de maio.
Uma investigação sobre suspeitas de manipulação de resultados foi iniciada depois que a Ligue de Football Professionnel (LFP) detectou padrões suspeitos de apostas relacionados ao cartão amarelo recebido por Wahi aos 35 minutos contra o Metz — seu quinto da temporada, o que resultou em suspensão para a partida de ida da repescagem contra o rebaixamento do Nice. Consequentemente, poucas horas depois de voltar a marcar dois gols na partida de volta, em 29 de maio, o jogador de 23 anos foi preso por policiais da unidade anticorrupção francesa. A investigação visa apurar se Wahi recebeu deliberadamente um cartão amarelo durante a partida.
- AFP
Detenção policial e interrogatório
A cronologia dos eventos sugere que Wahi foi detido em 29 de maio, menos de duas semanas antes do início do torneio. Após um período de interrogatório pela polícia francesa, o atacante do Nice foi liberado, enquanto a investigação continuava para reunir provas. Isso permitiu que ele se juntasse à seleção da Costa do Marfim antes dos jogos cruciais da fase de grupos.
Confirmando os detalhes da operação, um porta-voz do Ministério Público de Marselha divulgou um comunicado detalhado: “Podemos confirmar que um jogador de futebol de 23 anos, que atua na Ligue 1 da França, foi preso em 29 de maio no âmbito de uma investigação aberta pelo Ministério Público de Marselha sobre denúncias de fraude organizada, corrupção esportiva organizada, receptação de bens de origem ilícita e lavagem de dinheiro.”
Processos judiciais em andamento
Embora o jogador tenha voltado aos gramados, o processo judicial na França está longe de ter chegado ao fim. O Ministério Público esclareceu que o jogador foi liberado após ser interrogado, mas continua sendo considerado suspeito no caso. O comunicado também destacou que o indivíduo envolvido não faz parte da seleção francesa, apesar de sua residência e compromissos profissionais no país — já que o atacante só mudou sua filiação da França, país pelo qual jogou nas categorias de base, para o país da África Ocidental em março.
“Ele foi liberado após ser interrogado sob custódia policial. As investigações continuam em andamento. O jogador de futebol não faz parte da seleção francesa que participa da Copa do Mundo”, acrescentou o porta-voz.
- AFP
Impacto na campanha para a Copa do Mundo
A trajetória da Costa do Marfim no torneio permanece totalmente imune às notícias. Wahi foi titular na vitória de 1 a 0 de seu país sobre o Equador na noite de domingo, sem demonstrar sinais evidentes da pressão jurídica que se intensifica na Europa. Ele jogou 55 minutos na vitória contra o Equador, acertando a trave pouco antes de ser substituído. O mundo do futebol agora aguarda mais esclarecimentos, com a próxima partida da Costa do Marfim contra a Alemanha na noite de sábado, antes do confronto final do Grupo E contra Curaçao na próxima quinta-feira.