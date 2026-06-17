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Jogador da África do Sul ficará de fora do restante da fase de grupos da Copa do Mundo devido a uma suspensão de três partidas, após receber um cartão vermelho contra o México
O experiente meia deixa um vazio significativo
Zwane foi punido com uma suspensão de três partidas pela FIFA após o polêmico cartão vermelho recebido durante a derrota da Bafana Bafana para o México na estreia da Copa do Mundo de 2026. A severa punição significa que o veterano meia de 36 anos perderá o restante da fase de grupos, o que representa um duro golpe para Hugo Broos e sua equipe. Zwane, que acumulou 55 partidas pela seleção e marcou 12 gols pelo seu país ao longo de uma carreira ilustre, deixa uma lacuna significativa no esquema ofensivo da equipe. A seleção nacional precisa agora encontrar uma maneira de superar o restante de sua campanha no Grupo A, que se apresenta altamente desafiadora, sem uma de suas figuras mais experientes e influentes liderando o ataque em campo.
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Comissão Disciplinar prorroga suspensão padrão
De acordo com a ESPN, a Comissão Disciplinar da FIFA decidiu aumentar a suspensão inicial de Zwane, de uma partida, para três partidas, embora a decisão ainda esteja sujeita a um possível recurso. O meio-campista entrou em campo aos 61 minutos no Estádio Azteca, em 11 de junho, mas sua participação durou apenas 23 minutos. Após uma revisão do VAR aos 84 minutos, o árbitro o expulsou por levantar o braço de forma ilegal contra Roberto Alvarado, mesmo com a seleção sul-africana (Bafana Bafana) em plena jogada de ataque. A entidade reguladora determinou que a infração constituiu falta grave, justificando a suspensão de mais duas partidas além da suspensão automática padrão por cartão vermelho direto.
Dificuldades estatísticas antes do cartão vermelho leve
Antes de sua saída prematura, Zwane teve dificuldades para causar um impacto significativo contra o México. O reserva registrou apenas oito toques na bola e completou apenas cinco passes, sem conseguir vencer nenhum duelo pelo solo antes de ser expulso.
Apesar dessa atuação discreta, o técnico da Bafana Bafana, Hugo Broos, expressou imensa frustração com a expulsão. “Sobre o segundo [cartão vermelho], podemos discutir”, disse Broos aos jornalistas após a derrota de sua equipe na estreia. “Foi o jogador mexicano que estava bloqueando o meu jogador. É a decisão do árbitro, e temos que aceitá-la também, mas não acho que [fosse para cartão vermelho]; foi muito leve para ser considerado cartão vermelho.”
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África do Sul se prepara para o confronto contra a República Tcheca
Embora a comissão técnica continue insatisfeita com a expulsão de Zwane, Broos reconheceu a validade do cartão vermelho recebido anteriormente por Sphephelo Sithole. A África do Sul enfrentará a República Tcheca em Atlanta nesta quinta-feira, em um momento em que ambas as seleções buscam desesperadamente se recuperar. A seleção europeia perdeu sua estreia por 2 a 1 para a Coreia do Sul, tornando este próximo confronto imperdível para a equipe africana, que está bastante enfraquecida, caso ainda queira chegar às oitavas de final.