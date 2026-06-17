Jogador da África do Sul ficará de fora do restante da fase de grupos da Copa do Mundo devido a uma suspensão de três partidas, após receber um cartão vermelho contra o México

Antes de sua saída prematura, Zwane teve dificuldades para causar um impacto significativo contra o México. O reserva registrou apenas oito toques na bola e completou apenas cinco passes, sem conseguir vencer nenhum duelo pelo solo antes de ser expulso.

Apesar dessa atuação discreta, o técnico da Bafana Bafana, Hugo Broos, expressou imensa frustração com a expulsão. “Sobre o segundo [cartão vermelho], podemos discutir”, disse Broos aos jornalistas após a derrota de sua equipe na estreia. “Foi o jogador mexicano que estava bloqueando o meu jogador. É a decisão do árbitro, e temos que aceitá-la também, mas não acho que [fosse para cartão vermelho]; foi muito leve para ser considerado cartão vermelho.”