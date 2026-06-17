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Moataz Elgammal

Traduzido por

Jogador da África do Sul ficará de fora do restante da fase de grupos da Copa do Mundo devido a uma suspensão de três partidas, após receber um cartão vermelho contra o México

África do Sul
T. Zwane
México x África do Sul
México
Copa do Mundo
Tchéquia x África do Sul
Tchéquia

O meio-campista ofensivo da África do Sul, Themba Zwane, foi punido com uma suspensão de três partidas pela FIFA após o polêmico cartão vermelho que recebeu durante a derrota da Bafana Bafana para o México na estreia da Copa do Mundo de 2026. A severa punição significa que o veterano de 36 anos perderá o restante da fase de grupos, o que representa um duro golpe para Hugo Broos e sua equipe, que buscam desesperadamente a classificação.

  • O experiente meia deixa um vazio significativo

    Zwane foi punido com uma suspensão de três partidas pela FIFA após o polêmico cartão vermelho recebido durante a derrota da Bafana Bafana para o México na estreia da Copa do Mundo de 2026. A severa punição significa que o veterano meia de 36 anos perderá o restante da fase de grupos, o que representa um duro golpe para Hugo Broos e sua equipe. Zwane, que acumulou 55 partidas pela seleção e marcou 12 gols pelo seu país ao longo de uma carreira ilustre, deixa uma lacuna significativa no esquema ofensivo da equipe. A seleção nacional precisa agora encontrar uma maneira de superar o restante de sua campanha no Grupo A, que se apresenta altamente desafiadora, sem uma de suas figuras mais experientes e influentes liderando o ataque em campo.

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    Comissão Disciplinar prorroga suspensão padrão

    De acordo com a ESPN, a Comissão Disciplinar da FIFA decidiu aumentar a suspensão inicial de Zwane, de uma partida, para três partidas, embora a decisão ainda esteja sujeita a um possível recurso. O meio-campista entrou em campo aos 61 minutos no Estádio Azteca, em 11 de junho, mas sua participação durou apenas 23 minutos. Após uma revisão do VAR aos 84 minutos, o árbitro o expulsou por levantar o braço de forma ilegal contra Roberto Alvarado, mesmo com a seleção sul-africana (Bafana Bafana) em plena jogada de ataque. A entidade reguladora determinou que a infração constituiu falta grave, justificando a suspensão de mais duas partidas além da suspensão automática padrão por cartão vermelho direto.

  • Dificuldades estatísticas antes do cartão vermelho leve

    Antes de sua saída prematura, Zwane teve dificuldades para causar um impacto significativo contra o México. O reserva registrou apenas oito toques na bola e completou apenas cinco passes, sem conseguir vencer nenhum duelo pelo solo antes de ser expulso.

    Apesar dessa atuação discreta, o técnico da Bafana Bafana, Hugo Broos, expressou imensa frustração com a expulsão. “Sobre o segundo [cartão vermelho], podemos discutir”, disse Broos aos jornalistas após a derrota de sua equipe na estreia. “Foi o jogador mexicano que estava bloqueando o meu jogador. É a decisão do árbitro, e temos que aceitá-la também, mas não acho que [fosse para cartão vermelho]; foi muito leve para ser considerado cartão vermelho.”

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    África do Sul se prepara para o confronto contra a República Tcheca

    Embora a comissão técnica continue insatisfeita com a expulsão de Zwane, Broos reconheceu a validade do cartão vermelho recebido anteriormente por Sphephelo Sithole. A África do Sul enfrentará a República Tcheca em Atlanta nesta quinta-feira, em um momento em que ambas as seleções buscam desesperadamente se recuperar. A seleção europeia perdeu sua estreia por 2 a 1 para a Coreia do Sul, tornando este próximo confronto imperdível para a equipe africana, que está bastante enfraquecida, caso ainda queira chegar às oitavas de final.

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