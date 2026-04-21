“Jogador brilhante” pode resolver duas questões de transferência para o Liverpool, enquanto Michael Owen reage aos rumores renovados sobre o retorno do torcedor dos Reds, Anthony Gordon, de volta ao Newcastle

Gordon é, como jogador versátil, alguém que poderia atender a várias necessidades do Liverpool. Ele é capaz de atuar nas laterais ou no meio. Com isso em mente, será que ele poderia se tornar mais uma contratação milionária para um clube que se entregou a uma onda de gastos recordes em 2025?

Quando essa pergunta foi feita a Owen, o ex-atacante dos Reds — que agora representa a Casino.org, uma plataforma líder que ajuda jogadores a encontrar marcas de cassino no Reino Unido — disse ao GOAL: “Isso está mais de acordo com o que eu acho que o Liverpool precisa: um jogador de ponta.

“Eles têm um grande problema com a saída de Salah. Vão ter que preencher essa lacuna. No lado esquerdo, [Cody] Gakpo tem sido um jogador muito bom há muito tempo, mas ele não teve a melhor segunda parte, dois terços da temporada, de forma alguma. Ele abriu as portas para o jovem Rio [Ngumoha]. Se ele está pronto para jogar com mais regularidade é, obviamente, um debate.

“Mas eu diria que um atacante pela direita tem que ser uma prioridade para substituir Salah. Essa seria a minha ideia da primeira posição que precisa ser preenchida.”

Questionado sobre se Gordon poderia ser esse jogador, Owen acrescentou: “Acho que ele é um jogador brilhante, sem dúvida. Se seria possível tirá-lo do Newcastle é, obviamente, outra questão. Mas, como jogador individual, sim, sou um grande fã. Acho que ele deve ter um papel importante na Copa do Mundo deste ano.”