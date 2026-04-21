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“Jogador brilhante” pode resolver duas questões de transferência para o Liverpool, enquanto Michael Owen reage aos rumores renovados sobre o retorno do torcedor dos Reds, Anthony Gordon, de volta ao Newcastle
O Liverpool precisa de um substituto para Salah e de um reforço para Ekitike
Após disputar 78 partidas pelos Toffees, Gordon se despediu de Merseyside ao se transferir para Tyneside como parte de um acordo de 45 milhões de libras (61 milhões de dólares) em janeiro de 2023. Seu valor de mercado aumentou desde então, graças ao seu desempenho comprovado na Premier League e na Liga dos Campeões, além das 17 convocações para a seleção principal da Inglaterra, mas cogita-se um retorno às suas raízes em Merseyside.
O Liverpool está em busca de talentos promissores enquanto se prepara para se despedir do “Rei Egípcio” Mohamed Salah. Ele será liberado do último ano de seu contrato como jogador sem vínculo quando a temporada 2025-26 chegar ao fim. Um jogador com dois títulos da Premier League, quatro Chuteiras de Ouro e três prêmios de Jogador do Ano da PFA deixará um grande vazio a ser preenchido em Anfield.
Os Reds também precisam lidar com uma lesão inoportuna sofrida por Hugo Ekitike, com o atacante francês enfrentando pelo menos nove meses fora dos gramados devido a uma ruptura no tendão de Aquiles. Pode ser necessária uma reforço para a posição de centroavante.
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O Liverpool deveria tentar contratar Gordon na próxima janela de transferências?
Gordon é, como jogador versátil, alguém que poderia atender a várias necessidades do Liverpool. Ele é capaz de atuar nas laterais ou no meio. Com isso em mente, será que ele poderia se tornar mais uma contratação milionária para um clube que se entregou a uma onda de gastos recordes em 2025?
Quando essa pergunta foi feita a Owen, o ex-atacante dos Reds — que agora representa a Casino.org, uma plataforma líder que ajuda jogadores a encontrar marcas de cassino no Reino Unido — disse ao GOAL: “Isso está mais de acordo com o que eu acho que o Liverpool precisa: um jogador de ponta.
“Eles têm um grande problema com a saída de Salah. Vão ter que preencher essa lacuna. No lado esquerdo, [Cody] Gakpo tem sido um jogador muito bom há muito tempo, mas ele não teve a melhor segunda parte, dois terços da temporada, de forma alguma. Ele abriu as portas para o jovem Rio [Ngumoha]. Se ele está pronto para jogar com mais regularidade é, obviamente, um debate.
“Mas eu diria que um atacante pela direita tem que ser uma prioridade para substituir Salah. Essa seria a minha ideia da primeira posição que precisa ser preenchida.”
Questionado sobre se Gordon poderia ser esse jogador, Owen acrescentou: “Acho que ele é um jogador brilhante, sem dúvida. Se seria possível tirá-lo do Newcastle é, obviamente, outra questão. Mas, como jogador individual, sim, sou um grande fã. Acho que ele deve ter um papel importante na Copa do Mundo deste ano.”
Como Gordon reagiu aos rumores anteriores sobre o Liverpool
Não é a primeira vez que se fala em uma possível transferência de Gordon para o clube da sua infância. Há dois anos, em 2024, os rumores sobre uma ida ao Liverpool chamaram sua atenção num verão que também incluiu sua primeira participação em um grande torneio como jogador da seleção principal.
Desde então, Gordon contou ao Daily Mail sobre essa saga, que não resultou em um retorno a Merseyside: “Foi difícil para mim porque, primeiro, eu tinha a Eurocopa, o que foi terrível para mim mentalmente. Eu estava lá, mas não estava jogando.
“Depois vieram as questões relacionadas à transferência. Com as PSR [Regras de Lucro e Sustentabilidade], achei que iria sair em algum momento da janela de transferências. Isso não aconteceu. Tive que me acostumar com essa ideia [de jogar pelo Liverpool] no início, e depois ter que me acostumar de novo [quando não aconteceu] foi difícil. Sou um ser humano. É realmente difícil.”
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Contrato de Gordon: Por que o Newcastle pode exigir uma quantia astronômica
Gordon tem contrato com o St James’ Park até 2030, o que significa que o Newcastle não tem pressa em vendê-lo. O clube poderia exigir o valor mais alto possível em qualquer negociação, e há indícios de que um preço de 75 milhões de libras (101 milhões de dólares) tenha sido estabelecido.
O Liverpool pode decidir que esse é um dinheiro bem gasto, dadas suas necessidades de reforços, e deve estar em posição — à medida que se aproxima da classificação para a Liga dos Campeões — de oferecer a Gordon a ação de elite europeia que o Newcastle está destinado a perder em 2026.