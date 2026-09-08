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Jogador amador alemão é preso por supostamente envenenar companheiro de equipe em chocante assassinato por "vingança"
Jogador amador enfrenta prisão
Um jogador amador de futebol alemão de 35 anos chamado Marius foi preso pela polícia na terça-feira, 1º de setembro, sob suspeita de envenenar seu companheiro de equipe Philipp, de 30 anos. A vítima passou mal durante uma viagem de fim de temporada a Dresden com o time amador TuS Rockenberg antes de morrer no hospital em 16 de junho de 2025. Exames médicos confirmaram depois que a causa da morte foi falência múltipla de órgãos séptica causada por envenenamento, segundo relatos citados pela NeedToKnow.
- Icon Sportswire
Promotor suspeita de motivação retaliatória
As autoridades e pessoas próximas a Philipp inicialmente suspeitaram de uma grave intoxicação alimentar depois que o elenco comeu peixe durante a viagem, antes de peritos forenses encontrarem evidências que apontavam para um homicídio deliberado.
Sobre o suposto motivo por trás do incidente, o procurador público sênior Thomas Hauburger disse à mídia local: "Presumimos que este foi um ato de vingança."
A prisão causou choque no time amador, com o chefe de futebol do Rockenberg, Manuel Barufe, dizendo à mídia local: "Estamos todos surpresos e chocados. Ninguém esperava isso. Esperamos que a polícia possa esclarecer totalmente o que aconteceu."
Clube devastado por tragédia
O Rockenberg divulgou um comunicado oficial nas redes sociais expressando sua profunda devastação e pedindo privacidade para todos os membros do clube enquanto o processo judicial se desenrola. Em uma nota publicada em seus canais oficiais, o clube afirmou: "Depois de termos que lidar com a morte repentina de um companheiro de equipe em nosso departamento de futebol no ano passado, os acontecimentos da última terça-feira mais uma vez nos deixaram sem palavras. Nenhum de nós consegue compreender neste momento este mais recente golpe devastador.
"Agora depositamos nossas esperanças no trabalho das autoridades e confiamos que o incidente será totalmente investigado. Diante da situação extremamente angustiante e emocional para todos os envolvidos em nosso clube, não comentaremos a investigação em andamento. Por isso, pedimos com urgência e respeito que jogadores, treinadores e membros da diretoria não sejam procurados para comentar. Obrigado pela compreensão."
- AFP
Os processos judiciais seguem em andamento
Marius segue em prisão preventiva enquanto promotores estaduais e investigadores da polícia dão continuidade ao inquérito sobre a morte de Philipp. A prisão aconteceu apenas duas semanas antes de o suspeito sediar uma grande celebração de casamento, após já ter realizado anteriormente uma cerimônia civil depois do incidente no ano passado. Nem o acusado nem seus representantes legais emitiram uma resposta pública às acusações, enquanto as autoridades trabalham para estabelecer a sequência exata dos acontecimentos.
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