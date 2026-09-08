As autoridades e pessoas próximas a Philipp inicialmente suspeitaram de uma grave intoxicação alimentar depois que o elenco comeu peixe durante a viagem, antes de peritos forenses encontrarem evidências que apontavam para um homicídio deliberado.

Sobre o suposto motivo por trás do incidente, o procurador público sênior Thomas Hauburger disse à mídia local: "Presumimos que este foi um ato de vingança."

A prisão causou choque no time amador, com o chefe de futebol do Rockenberg, Manuel Barufe, dizendo à mídia local: "Estamos todos surpresos e chocados. Ninguém esperava isso. Esperamos que a polícia possa esclarecer totalmente o que aconteceu."