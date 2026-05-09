Posteriormente, nas análises posteriores ao jogo, grande parte do debate girou em torno da seguinte questão: deve-se acusar os zagueiros do Wolfsburgo de deslealidade ou pode-se simplesmente considerar esse tipo de comportamento como algo comum no esporte e ignorá-lo com um sorriso?

De qualquer forma, a manobra de Belocian foi bem-sucedida, embora continue sendo especulação se foi por isso que Kane escorregou levemente com o pé esquerdo e chutou a bola bem alto e longe do gol do Wolfsburg.

“São jogadas meio sujas que talvez a gente precise usar de vez em quando quando está lá embaixo”, disse Patrick Wimmer, do Wolfsburg, à Sky. “Não se sabe se foi por isso que aconteceu com Harry Kane, talvez tenha sido por causa do calçado.”