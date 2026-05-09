O pênalti perdido por Harry Kane foi, naturalmente, um dos assuntos mais comentados na vitória apertada do Bayern em Wolfsburg. Afinal, foi sua primeira falha na marca do pênalti na Bundesliga, após 24 gols anteriores. E ainda havia Jeanuel Belocian, que, com os pés se movendo nervosamente, talvez tivesse prejudicado Kane ao preparar a marca do pênalti.
Traduzido por
"Jogadas sujas" ou jogo limpo? Bayern e Wolfsburgo discutem a polêmica em torno do pênalti perdido por Harry Kane
Posteriormente, nas análises posteriores ao jogo, grande parte do debate girou em torno da seguinte questão: deve-se acusar os zagueiros do Wolfsburgo de deslealidade ou pode-se simplesmente considerar esse tipo de comportamento como algo comum no esporte e ignorá-lo com um sorriso?
De qualquer forma, a manobra de Belocian foi bem-sucedida, embora continue sendo especulação se foi por isso que Kane escorregou levemente com o pé esquerdo e chutou a bola bem alto e longe do gol do Wolfsburg.
“São jogadas meio sujas que talvez a gente precise usar de vez em quando quando está lá embaixo”, disse Patrick Wimmer, do Wolfsburg, à Sky. “Não se sabe se foi por isso que aconteceu com Harry Kane, talvez tenha sido por causa do calçado.”
- Getty Images Sport
Hecking, irritado: "Errar um chute às vezes faz bem ao Kane"
O técnico do Wolfsburgo, Dieter Hecking, reagiu um pouco irritado, já que continua lutando contra o rebaixamento com sua equipe nesta última rodada da temporada: “Se essa é a cena que querem mostrar agora… Harry Kane perdeu hoje seu primeiro pênalti, e isso até faz bem para ele.”
O jovem jogador do Bayern, Tom Bischof, que já é bastante opinativo, considerou a atitude de Belocian tudo menos correta. “Sei que o Wolfsburg está lutando contra o rebaixamento. Mesmo assim, acho a ação desnecessária”, disse o jogador de 20 anos. “O fair play deve prevalecer sempre, mesmo quando há muito em jogo.”
- AFP
Kompany: “Eles deveriam simplesmente ser rebaixados, sem tentar dar o máximo?”
Enquanto o excelente goleiro do Bayern, Jonas Urbig, conseguiu ignorar generosamente a situação e nem mesmo "ficar zangado", seu técnico, Vincent Kompany, se pronunciou com a habitual sabedoria de Salomão e com a delicadeza que lhe é própria. “O que vocês esperam que eles façam? Que simplesmente aplaudam quando marcamos um gol? Que simplesmente sejam rebaixados sem tentar dar o máximo?”, perguntou Kompany à Sky. “Que o jogador do Wolfsburg faça isso? É claro que ele não deveria fazer isso. Mas eu também consigo entender.”
Apesar do chute perdido de Kane, o Bayern venceu por 1 a 0 em Wolfsburg. Com isso, os Lobos permanecem na 16ª posição da tabela, com 26 pontos. No próximo sábado, eles enfrentam fora de casa o vizinho FC St. Pauli, que tem a mesma pontuação. Em caso de derrota em Hamburgo, o Wolfsburg seria rebaixado.