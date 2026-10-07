Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Jogada de mestre do Liverpool com a "cláusula de resgate" de £ 59,5 milhões deixa Arsenal, Chelsea e Real Madrid para trás na disputa pela transferência de Jarell Quansah

Mercado da bola
J. Quansah
Arsenal
Chelsea
Liverpool
Bayer Leverkusen
Premier League

Uma cláusula estratégica de recompra de £ 59,5 milhões colocou o Liverpool firmemente na dianteira para contratar novamente o zagueiro do Bayer Leverkusen Jarell Quansah. Arsenal, Chelsea e Real Madrid monitoram ativamente o jogador da seleção inglesa, mas a incrível visão contratual do clube de Merseyside pode acabar arruinando os ambiciosos planos de transferência de seus rivais para o próximo verão.

  • Trio da Premier League entra na disputa

    Liverpool, Chelsea e Arsenal têm grande interesse em levar Jarell Quansah de volta à Premier League. O jogador de 23 anos deixou Anfield para acertar com o Bayer Leverkusen em 2025 e, desde então, se tornou um ativo muito cobiçado.

    O BILD informou recentemente que o Arsenal teve uma proposta de £ 55 milhões rejeitada neste verão, enquanto o Real Madrid também identificou Quansah como um alvo prioritário no mercado de transferências. No entanto, o planejamento contratual inteligente do Liverpool lhe dá uma vantagem monumental. Quansah também segue impressionando em nível internacional, tendo sido titular em três dos quatro jogos da Inglaterra na Liga das Nações.

  • Jarell Quansah Liverpool Bayer Leverkusen 2025Getty Images Sport

    Liverpool tem a vantagem

    O clube incluiu uma cláusula de recompra de £ 59,5 milhões para sua joia da base como parte do acordo com o Leverkusen, válida até junho de 2027. Em entrevista à talkSPORT, o especialista em futebol europeu Andy Brassell explicou: "Se o Liverpool ativar a recompra, não acho que eles [Leverkusen] ficarão decepcionados porque é um valor bastante alto. Se você tem Quansah no time, tem uma versatilidade enorme. Porque ele é alguém que é bom com a bola nos pés, então pode acrescentar ao ataque."

  • Temporada brilhante no horizonte

    Com o Leverkusen voltando a disputar a Liga Europa, Quansah tem uma plataforma ideal para aumentar ainda mais seu prestígio. Brassell acrescentou: "Imagino que, se o Leverkusen tiver uma boa temporada e for bem na Liga Europa, lembre-se de que eles foram finalistas da última vez que estiveram nela [em 2024], a competição está indiscutivelmente mais fraca agora, ele terá muitas oportunidades para mostrar como é bom. E isso abrirá a oportunidade [de se transferir], não apenas de o Liverpool possivelmente comprá-lo, talvez estejamos olhando para isso."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-EUR-NATIONS-TRAININGAFP

    Qual é o próximo passo para Quansah?

    Uma transferência bombástica parece inevitável no próximo verão, à medida que Quansah continua a brilhar. Brassell concluiu: "Talvez estejamos olhando para uma dupla Jacquet/Quansah nesta época no ano que vem, não sei. Mas eu ficaria surpreso se ele tiver uma boa temporada, e o Leverkusen tiver uma boa temporada, e ele não estiver na vitrine para ser vendido, e não despertar o interesse de mais clubes além do Liverpool no fim da temporada."