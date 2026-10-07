Liverpool, Chelsea e Arsenal têm grande interesse em levar Jarell Quansah de volta à Premier League. O jogador de 23 anos deixou Anfield para acertar com o Bayer Leverkusen em 2025 e, desde então, se tornou um ativo muito cobiçado.

O BILD informou recentemente que o Arsenal teve uma proposta de £ 55 milhões rejeitada neste verão, enquanto o Real Madrid também identificou Quansah como um alvo prioritário no mercado de transferências. No entanto, o planejamento contratual inteligente do Liverpool lhe dá uma vantagem monumental. Quansah também segue impressionando em nível internacional, tendo sido titular em três dos quatro jogos da Inglaterra na Liga das Nações.