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Jogada de mestre do Liverpool com a "cláusula de resgate" de £ 59,5 milhões deixa Arsenal, Chelsea e Real Madrid para trás na disputa pela transferência de Jarell Quansah
Trio da Premier League entra na disputa
Liverpool, Chelsea e Arsenal têm grande interesse em levar Jarell Quansah de volta à Premier League. O jogador de 23 anos deixou Anfield para acertar com o Bayer Leverkusen em 2025 e, desde então, se tornou um ativo muito cobiçado.
O BILD informou recentemente que o Arsenal teve uma proposta de £ 55 milhões rejeitada neste verão, enquanto o Real Madrid também identificou Quansah como um alvo prioritário no mercado de transferências. No entanto, o planejamento contratual inteligente do Liverpool lhe dá uma vantagem monumental. Quansah também segue impressionando em nível internacional, tendo sido titular em três dos quatro jogos da Inglaterra na Liga das Nações.
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Liverpool tem a vantagem
O clube incluiu uma cláusula de recompra de £ 59,5 milhões para sua joia da base como parte do acordo com o Leverkusen, válida até junho de 2027. Em entrevista à talkSPORT, o especialista em futebol europeu Andy Brassell explicou: "Se o Liverpool ativar a recompra, não acho que eles [Leverkusen] ficarão decepcionados porque é um valor bastante alto. Se você tem Quansah no time, tem uma versatilidade enorme. Porque ele é alguém que é bom com a bola nos pés, então pode acrescentar ao ataque."
Temporada brilhante no horizonte
Com o Leverkusen voltando a disputar a Liga Europa, Quansah tem uma plataforma ideal para aumentar ainda mais seu prestígio. Brassell acrescentou: "Imagino que, se o Leverkusen tiver uma boa temporada e for bem na Liga Europa, lembre-se de que eles foram finalistas da última vez que estiveram nela [em 2024], a competição está indiscutivelmente mais fraca agora, ele terá muitas oportunidades para mostrar como é bom. E isso abrirá a oportunidade [de se transferir], não apenas de o Liverpool possivelmente comprá-lo, talvez estejamos olhando para isso."
- AFP
Qual é o próximo passo para Quansah?
Uma transferência bombástica parece inevitável no próximo verão, à medida que Quansah continua a brilhar. Brassell concluiu: "Talvez estejamos olhando para uma dupla Jacquet/Quansah nesta época no ano que vem, não sei. Mas eu ficaria surpreso se ele tiver uma boa temporada, e o Leverkusen tiver uma boa temporada, e ele não estiver na vitrine para ser vendido, e não despertar o interesse de mais clubes além do Liverpool no fim da temporada."
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