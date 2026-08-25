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'Jogada clássica de empresário' - Por que a ida de Vinicius Junior para o Arsenal nunca esteve em pauta, enquanto ex-detentor do recorde da Premier League reage ao surpreendente papo sobre transferência
Vini Jr foi ligado ao Arsenal antes de assinar novo acordo com o Real Madrid
Quando Vinicius entrou nos 12 meses finais de seu contrato anterior no Santiago Bernabéu, surgiram rumores sobre uma possível mudança de ares para o ‘Galáctico’ de 26 anos. Dizia-se que seus representantes estavam sondando o interesse de clubes de toda a Europa e da Arábia Saudita.
Termos lucrativos podem ser encontrados no Oriente Médio, onde Cristiano Ronaldo segue atuando, enquanto equipes inglesas dispostas a gastar alto estão sempre no mercado em busca de jogadores comprovados no mais alto nível.
Vini Jr. já foi candidato à Bola de Ouro em um passado não muito distante e segue como um exemplo de consistência em Madri. Ele teria desempenhado um papel importante no Arsenal, que se separou de Leandro Trossard neste verão e está se preparando para autorizar a venda de Gabriel Martinelli.
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Por que a transferência de Vinicius nunca esteve nos planos do Arsenal
Christos Tzolis se adaptou rapidamente após sua mudança para o norte de Londres - tendo passado anteriormente pelo Norwich - mas Vinicius teria sido uma contratação de peso para Mikel Arteta no lado esquerdo do Arsenal.
Ele assinou um novo contrato com o Real até 2032, com Barry, que falava por cortesia do BetVictor Online Casino, dizendo à GOAL sobre uma especulação que sempre careceu de fundamento: “Fiquei empolgado ao ver Vinicius Junior ligado à Premier League. Teria sido ótimo vê-lo por aqui.
“De longe, pareceu uma tática clássica de agente. Se eles estavam em negociações, trazer outro clube gigantesco obviamente despertaria interesse e ajudaria a turbinar esse contrato para atender às exigências antes da assinatura. Foi uma jogada clássica de agente, na minha opinião.
“Ao mesmo tempo, teria sido ótimo vê-lo na Premier League, já que ele é uma das estrelas do mundo no momento.”
Álvarez poderia voltar à Inglaterra no Emirates Stadium?
Embora no fim tenha perdido a disputa por Vinicius, o Arsenal vê outra investida em La Liga ser cogitada. O argentino Julian Alvarez, campeão da Copa do Mundo e com experiência na Premier League pelos tempos de Manchester City, está procurando uma forma de deixar o Atlético de Madrid.
Barry, que perdeu para James Milner o recorde histórico de partidas na Premier League na temporada passada, acrescentou sobre a conversa a respeito de um retorno de Alvarez à elite inglesa: “Fiquei surpreso ao ver que Julian Alvarez quer sair do Atlético, mas entendo por que eles vão mantê-lo. Ele é um grande jogador, sua taxa de trabalho é incrível.
“Ele seria um grande companheiro de equipe, tenho certeza, para jogar ao lado. Fiquei surpreso com as ligações com o Arsenal. Acho que provavelmente é parecido com o que eles já têm.
“Não tenho certeza de que eles precisariam dele, mas definitivamente haveria interesse de outros clubes da Premier League. Mas, sim, acho que, se [Diego] Simeone estiver tão decidido a mantê-lo, tenho certeza de que ele ficará por pelo menos mais um ano.”
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Prazo final da transferência: janela de verão aberta até 1º de setembro
O Barcelona, que está com poucas opções para a posição de centroavante, também tem sondado Alvarez. Os atuais campeões da Espanha, porém, têm encontrado dificuldades recentemente para levantar recursos para transferências, e isso pode deixar a porta aberta para o Arsenal entrar na disputa.
O Arsenal, que iniciou a defesa de seu título da primeira divisão com uma vitória tranquila sobre o Coventry no começo da campanha 2026-27, tem até 1º de setembro para concluir qualquer negócio de última hora. Vini Jr não vai se juntar ao elenco, mas os rumores sobre o futuro de Alvarez parecem destinados a continuar até o prazo final da janela de verão.
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