Quando Vinicius entrou nos 12 meses finais de seu contrato anterior no Santiago Bernabéu, surgiram rumores sobre uma possível mudança de ares para o ‘Galáctico’ de 26 anos. Dizia-se que seus representantes estavam sondando o interesse de clubes de toda a Europa e da Arábia Saudita.

Termos lucrativos podem ser encontrados no Oriente Médio, onde Cristiano Ronaldo segue atuando, enquanto equipes inglesas dispostas a gastar alto estão sempre no mercado em busca de jogadores comprovados no mais alto nível.

Vini Jr. já foi candidato à Bola de Ouro em um passado não muito distante e segue como um exemplo de consistência em Madri. Ele teria desempenhado um papel importante no Arsenal, que se separou de Leandro Trossard neste verão e está se preparando para autorizar a venda de Gabriel Martinelli.