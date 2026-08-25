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Vinicius Junior Arsenal crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

'Jogada clássica de empresário' - Por que a ida de Vinicius Junior para o Arsenal nunca esteve em pauta, enquanto ex-detentor do recorde da Premier League reage ao surpreendente papo sobre transferência

Vinicius Junior
Arsenal
Real Madrid
Premier League
Atlético de Madrid
J. Alvarez
La Liga

As ligações de Vinicius Junior com o Arsenal foram uma "jogada clássica de agente", disse a lenda da Premier League Gareth Barry à GOAL, com nunca tendo havido muita chance de a superstar brasileira deixar o Real Madrid pelo Emirates Stadium. Depois de gerar rumores surpreendentes de transferência, o atacante sul-americano acabou se comprometendo com um novo contrato na Espanha, com o Arsenal explorando opções alternativas.

  • Vini Jr foi ligado ao Arsenal antes de assinar novo acordo com o Real Madrid

    Quando Vinicius entrou nos 12 meses finais de seu contrato anterior no Santiago Bernabéu, surgiram rumores sobre uma possível mudança de ares para o ‘Galáctico’ de 26 anos. Dizia-se que seus representantes estavam sondando o interesse de clubes de toda a Europa e da Arábia Saudita.

    Termos lucrativos podem ser encontrados no Oriente Médio, onde Cristiano Ronaldo segue atuando, enquanto equipes inglesas dispostas a gastar alto estão sempre no mercado em busca de jogadores comprovados no mais alto nível.

    Vini Jr. já foi candidato à Bola de Ouro em um passado não muito distante e segue como um exemplo de consistência em Madri. Ele teria desempenhado um papel importante no Arsenal, que se separou de Leandro Trossard neste verão e está se preparando para autorizar a venda de Gabriel Martinelli.

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  • Vinicius Junior Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    Por que a transferência de Vinicius nunca esteve nos planos do Arsenal

    Christos Tzolis se adaptou rapidamente após sua mudança para o norte de Londres - tendo passado anteriormente pelo Norwich - mas Vinicius teria sido uma contratação de peso para Mikel Arteta no lado esquerdo do Arsenal.

    Ele assinou um novo contrato com o Real até 2032, com Barry, que falava por cortesia do BetVictor Online Casino, dizendo à GOAL sobre uma especulação que sempre careceu de fundamento: “Fiquei empolgado ao ver Vinicius Junior ligado à Premier League. Teria sido ótimo vê-lo por aqui.

    “De longe, pareceu uma tática clássica de agente. Se eles estavam em negociações, trazer outro clube gigantesco obviamente despertaria interesse e ajudaria a turbinar esse contrato para atender às exigências antes da assinatura. Foi uma jogada clássica de agente, na minha opinião.

    “Ao mesmo tempo, teria sido ótimo vê-lo na Premier League, já que ele é uma das estrelas do mundo no momento.”

  • Álvarez poderia voltar à Inglaterra no Emirates Stadium?

    Embora no fim tenha perdido a disputa por Vinicius, o Arsenal vê outra investida em La Liga ser cogitada. O argentino Julian Alvarez, campeão da Copa do Mundo e com experiência na Premier League pelos tempos de Manchester City, está procurando uma forma de deixar o Atlético de Madrid.

    Barry, que perdeu para James Milner o recorde histórico de partidas na Premier League na temporada passada, acrescentou sobre a conversa a respeito de um retorno de Alvarez à elite inglesa: “Fiquei surpreso ao ver que Julian Alvarez quer sair do Atlético, mas entendo por que eles vão mantê-lo. Ele é um grande jogador, sua taxa de trabalho é incrível.

    “Ele seria um grande companheiro de equipe, tenho certeza, para jogar ao lado. Fiquei surpreso com as ligações com o Arsenal. Acho que provavelmente é parecido com o que eles já têm.

    “Não tenho certeza de que eles precisariam dele, mas definitivamente haveria interesse de outros clubes da Premier League. Mas, sim, acho que, se [Diego] Simeone estiver tão decidido a mantê-lo, tenho certeza de que ele ficará por pelo menos mais um ano.”

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  • Julian Alvarez Arsenal crestGetty/GOAL

    Prazo final da transferência: janela de verão aberta até 1º de setembro

    O Barcelona, que está com poucas opções para a posição de centroavante, também tem sondado Alvarez. Os atuais campeões da Espanha, porém, têm encontrado dificuldades recentemente para levantar recursos para transferências, e isso pode deixar a porta aberta para o Arsenal entrar na disputa.

    O Arsenal, que iniciou a defesa de seu título da primeira divisão com uma vitória tranquila sobre o Coventry no começo da campanha 2026-27, tem até 1º de setembro para concluir qualquer negócio de última hora. Vini Jr não vai se juntar ao elenco, mas os rumores sobre o futuro de Alvarez parecem destinados a continuar até o prazo final da janela de verão.