"Joga menos e se transfere por mais dinheiro!" - Por que a transferência de £ 45 milhões de James Trafford faz sentido para o goleiro muito bem avaliado, o Leeds e a Inglaterra

Avaliando essa mudança para West Yorkshire, Stack, ex-emprestado do Leeds, disse com exclusividade à GOAL, por cortesia de casino.net: “É inacreditável, ele joga cada vez menos partidas e segue se transferindo por mais dinheiro. É uma loucura. Nunca vi isso.

“Acho que ele tem um potencial enorme. Acho que ele vai ser o camisa 1 da Inglaterra. Eu também gosto do garoto [James] Beadle. Gosto muito dele. Não acho que seja algo garantido, porque vimos no passado goleiros jovens despontarem, terem um pouco de exposição, muita imprensa e, infelizmente, quando chega a pressão, muitas vezes acabam caindo, o que obviamente é uma pena.

“Mas acho que James Trafford mostrou, antes de tudo, quando foi para o Burnley, o goleiro que ele é. Acho que ele estabeleceu um número recorde de jogos sem sofrer gols. E com razão. Saiu por uma taxa alta.

“Mas eu senti que provavelmente era cedo demais para ele ir para o City. Achei que aconteceu um pouco cedo demais. Só porque você teve uma temporada muito boa na Championship, isso não significa automaticamente que vai chegar e ser o camisa 1 da Premier League em um time que briga pelo título. Acho que isso é muita pressão.

“Quando você joga no Man City, não tem tanta coisa para fazer em termos de trabalho de goleiro. Mas, em termos de ser aquele jogador extra, por assim dizer, você realmente precisa estar muito afiado. E acho que ele foi exposto algumas vezes no começo. E acho que isso abalou a confiança dele.

“Mas eu o avalio muito, muito bem. Acho que ele vai ser um goleiro de altíssimo nível. Acho que ele tem todas as ferramentas. A questão é saber se ele consegue juntar tudo isso.”

Stack acrescentou sobre Trafford precisar provar seu valor no mais alto nível, com apenas 32 jogos na Premier League no currículo: “Mas o Burnley era indiscutivelmente o pior time da Premier League. E acho que, naquele momento, normalmente quando você está nessa posição como goleiro, costuma se sair bem não por estar no pior time da liga, mas por ter muito o que fazer como goleiro, ou por ter muito mais pressão colocada sobre seus ombros, porque você vai ser bem mais exigido.

“Não sei se isso foi uma questão de experiência. Quando você está lutando contra o rebaixamento na Premier League, como goleiro, acho que ter alguém experiente é importante. E, de novo, acho que aquele provavelmente era o clube errado naquele momento.”