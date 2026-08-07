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"Joga menos e se transfere por mais dinheiro!" - Por que a transferência de £ 45 milhões de James Trafford faz sentido para o goleiro muito bem avaliado, o Leeds e a Inglaterra
Batismo de fogo no Burnley e recorde de jogos sem sofrer gols
Produto do lendário sistema de base do Etihad Stadium, Trafford rompeu pela primeira vez os laços com uma potência da Premier League ao seguir para o Burnley em 2023. Aquele acordo foi fechado por £ 15 milhões (US$ 20 milhões) e proporcionou uma verdadeira prova de fogo na elite do futebol inglês.
Depois de perder brevemente a condição de titular, o natural de Cumbria voltou a ganhar destaque na Championship ao registrar uma marca recorde de 29 jogos sem sofrer gols na campanha 2024-25, enquanto o Burnley sofreu apenas 16 gols.
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Guardiola e Donnarumma destruíram sonhos no Manchester City
Esses esforços renderam a Trafford um retorno a Manchester, já que o City acionou uma cláusula de recompra que o fez igualar a oferta de £31 milhões (US$ 42 milhões) do Newcastle pelo então internacional inglês sub-21, que fez parte da conquista do Campeonato Europeu com a Inglaterra sub-21 em 2023.
Pep Guardiola entregou a um reforço milionário a camisa 1 e uma vaga entre os titulares, mas trouxe Gianluigi Donnarumma apenas três jogos depois do início da temporada 2025-26, e Trafford fez só mais uma partida na Premier League a partir dali. Ainda assim, ele conseguiu garantir um lugar nos planos da Inglaterra para a Copa do Mundo.
O Leeds agora o tornou a contratação mais cara da história do clube, com a perspectiva de voltar a ter minutos regulares em campo em Elland Road. A expectativa é de que a transferência beneficie todas as partes, com Trafford pronto para desafiar Jordan Pickford pelo direito de ser a última linha de defesa da Inglaterra.
Trafford volta para brilhar pelo Leeds como contratação recorde de £ 40 milhões
Avaliando essa mudança para West Yorkshire, Stack, ex-emprestado do Leeds, disse com exclusividade à GOAL, por cortesia de casino.net: “É inacreditável, ele joga cada vez menos partidas e segue se transferindo por mais dinheiro. É uma loucura. Nunca vi isso.
“Acho que ele tem um potencial enorme. Acho que ele vai ser o camisa 1 da Inglaterra. Eu também gosto do garoto [James] Beadle. Gosto muito dele. Não acho que seja algo garantido, porque vimos no passado goleiros jovens despontarem, terem um pouco de exposição, muita imprensa e, infelizmente, quando chega a pressão, muitas vezes acabam caindo, o que obviamente é uma pena.
“Mas acho que James Trafford mostrou, antes de tudo, quando foi para o Burnley, o goleiro que ele é. Acho que ele estabeleceu um número recorde de jogos sem sofrer gols. E com razão. Saiu por uma taxa alta.
“Mas eu senti que provavelmente era cedo demais para ele ir para o City. Achei que aconteceu um pouco cedo demais. Só porque você teve uma temporada muito boa na Championship, isso não significa automaticamente que vai chegar e ser o camisa 1 da Premier League em um time que briga pelo título. Acho que isso é muita pressão.
“Quando você joga no Man City, não tem tanta coisa para fazer em termos de trabalho de goleiro. Mas, em termos de ser aquele jogador extra, por assim dizer, você realmente precisa estar muito afiado. E acho que ele foi exposto algumas vezes no começo. E acho que isso abalou a confiança dele.
“Mas eu o avalio muito, muito bem. Acho que ele vai ser um goleiro de altíssimo nível. Acho que ele tem todas as ferramentas. A questão é saber se ele consegue juntar tudo isso.”
Stack acrescentou sobre Trafford precisar provar seu valor no mais alto nível, com apenas 32 jogos na Premier League no currículo: “Mas o Burnley era indiscutivelmente o pior time da Premier League. E acho que, naquele momento, normalmente quando você está nessa posição como goleiro, costuma se sair bem não por estar no pior time da liga, mas por ter muito o que fazer como goleiro, ou por ter muito mais pressão colocada sobre seus ombros, porque você vai ser bem mais exigido.
“Não sei se isso foi uma questão de experiência. Quando você está lutando contra o rebaixamento na Premier League, como goleiro, acho que ter alguém experiente é importante. E, de novo, acho que aquele provavelmente era o clube errado naquele momento.”
Quando Trafford pode fazer sua estreia pelo Leeds
Trafford assinou contrato de cinco anos com o Leeds, com o plano de fincar raízes após se tornar algo como um nômade do esporte. Ele conta com total apoio do técnico do Leeds, Daniel Farke.
Sua estreia pode acontecer em um amistoso de pré-temporada, com o confronto diante do Manchester United marcado para 12 de agosto, enquanto o primeiro jogo oficial deve ser quando o Leeds abrir sua campanha de 2026-27 fora de casa contra o Nottingham Forest em 22 de agosto.
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