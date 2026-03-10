Getty
Joey Barton preso por suspeita de agressão após suposta briga com taco de golfe
Investigação aberta sobre suposta briga
O Daily Mail relata que Barton foi “um dos dois homens detidos após uma briga perto do Huyton and Prescot Golf Club”. O jornal continua relatando que os serviços de emergência foram chamados após denúncias de agressão.
De acordo com o Mail, “uma discussão começou dentro do clube”. À medida que o suposto confronto se intensificava, “há uma sugestão de que uma arma foi posteriormente trazida de fora do prédio e que Barton pode ter agido em legítima defesa”.
Um homem teria sido levado ao hospital para “avaliação dos ferimentos no rosto e nas costelas”. Uma investigação sobre o ocorrido foi aberta.
Declaração da Polícia de Merseyside
Um porta-voz da Polícia de Merseyside disse em comunicado oficial: “Podemos confirmar que duas pessoas foram presas após denúncias de agressão em Huyton no domingo, 8 de março. Por volta das 21h, os serviços de emergência foram chamados a Fairway após denúncias de que um homem havia sido agredido perto do Huyton and Prescot Golf Club. A vítima foi levada ao hospital para avaliação dos ferimentos no rosto e nas costelas.
“Um homem de 50 anos e outro de 43 anos foram presos sob suspeita de lesão corporal grave, conforme previsto na seção 18. Ambos estão atualmente sob custódia, onde serão interrogados por detetives. As investigações sobre o incidente continuam.”
Barton assistiu ao jogo Newcastle x Man City pela FA Cup
O incidente em questão teria ocorrido no dia seguinte ao retorno de Barton ao St James’ Park para assistir ao Newcastle na quinta rodada da FA Cup contra outro de seus ex-clubes, o Manchester City.
Não há atividade na conta do X de Barton — que tem 2,5 milhões de seguidores e onde ele se refere a si mesmo como um “crítico cultural” — desde 8 de março.
Sentença de Barton no caso Aluko
Em dezembro de 2025, Barton recebeu uma sentença de seis meses de prisão, suspensa por 18 meses, após ser considerado culpado por enviar comunicações eletrônicas extremamente ofensivas com a intenção de causar angústia ou ansiedade ao apresentador Jeremy Vine e às comentaristas de futebol Lucy Ward e Eni Aluko.
O homem de 43 anos também foi condenado a cumprir 200 horas de trabalho comunitário não remunerado e a pagar mais de £ 20.000 em custas judiciais.
