Joey Barton preso por suspeita de agressão após suposta briga com taco de golfe

O Daily Mail relata que Barton foi “um dos dois homens detidos após uma briga perto do Huyton and Prescot Golf Club”. O jornal continua relatando que os serviços de emergência foram chamados após denúncias de agressão.

De acordo com o Mail, “uma discussão começou dentro do clube”. À medida que o suposto confronto se intensificava, “há uma sugestão de que uma arma foi posteriormente trazida de fora do prédio e que Barton pode ter agido em legítima defesa”.

Um homem teria sido levado ao hospital para “avaliação dos ferimentos no rosto e nas costelas”. Uma investigação sobre o ocorrido foi aberta.