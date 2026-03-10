Joey Barton foi preso sob suspeita de lesão corporal após uma suposta briga em um clube de golfe

Um porta-voz da Polícia de Merseyside declarou em comunicado oficial: “Podemos confirmar que duas pessoas foram detidas na sequência de denúncias de uma agressão ocorrida em Huyton no domingo, 8 de março. Por volta das 21h, os serviços de emergência foram chamados à Fairway após relatos de que um homem havia sido agredido nas proximidades do Huyton and Prescot Golf Club. A vítima foi levada ao hospital para avaliação dos ferimentos no rosto e nas costelas.

“Um homem de 50 anos e outro de 43 anos foram presos sob suspeita de lesão corporal grave, nos termos da seção 18. Ambos estão atualmente sob custódia, onde serão interrogados por detetives. As investigações sobre o incidente continuam em andamento.”