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Joey Barton foi preso sob suspeita de lesão corporal após uma suposta briga em um clube de golfe
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Foi aberta uma investigação sobre uma suposta briga
O Daily Mail informa que Barton foi “um dos dois homens detidos após uma briga perto do Huyton and Prescot Golf Club”. O jornal acrescenta que os serviços de emergência foram chamados após denúncias de agressão.
Um homem teria sido levado ao hospital para “avaliação dos ferimentos no rosto e nas costelas”. Foi aberta uma investigação sobre o ocorrido.
Comunicado da Polícia de Merseyside
Um porta-voz da Polícia de Merseyside declarou em comunicado oficial: “Podemos confirmar que duas pessoas foram detidas na sequência de denúncias de uma agressão ocorrida em Huyton no domingo, 8 de março. Por volta das 21h, os serviços de emergência foram chamados à Fairway após relatos de que um homem havia sido agredido nas proximidades do Huyton and Prescot Golf Club. A vítima foi levada ao hospital para avaliação dos ferimentos no rosto e nas costelas.
“Um homem de 50 anos e outro de 43 anos foram presos sob suspeita de lesão corporal grave, nos termos da seção 18. Ambos estão atualmente sob custódia, onde serão interrogados por detetives. As investigações sobre o incidente continuam em andamento.”
Barton assistiu ao jogo da FA Cup entre Newcastle e Manchester City
Alega-se que o incidente em questão tenha ocorrido no dia seguinte ao retorno de Barton ao St James’ Park para assistir ao jogo do Newcastle pela quinta rodada da FA Cup contra outro de seus ex-clubes, o Manchester City.
Não há atividade na conta do Barton no X — que tem 2,5 milhões de seguidores e na qual ele se autodenomina “crítico cultural” — desde 8 de março.
A sentença de Barton no caso Aluko
Em dezembro de 2025, Barton foi condenado a seis meses de prisão, com pena suspensa por 18 meses, após ser considerado culpado de enviar mensagens eletrônicas gravemente ofensivas com a intenção de causar angústia ou ansiedade ao apresentador Jeremy Vine e às comentaristas de futebol Lucy Ward e Eni Aluko.
O homem de 43 anos também foi condenado a cumprir 200 horas de trabalho comunitário não remunerado e a pagar mais de £ 20.000 em custas judiciais.