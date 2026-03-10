Getty
Joey Barton ficou detido durante um mês por alegada agressão com um taco de golfe que deixou a vítima em estado grave e em risco de perder a visão num olho
Barton mantido em prisão preventiva após comparecer ao tribunal de Liverpool
Enquanto O'Grady recebeu liberdade condicional, Barton permanecerá atrás das grades até sua próxima audiência marcada para 7 de abril. O jogador de 43 anos, que disputou uma partida pela seleção inglesa durante uma longa carreira na primeira divisão, chegou ao tribunal na tarde de terça-feira em uma van da prisão e falou apenas para confirmar seus dados pessoais. O incidente representa uma escalada legal significativa para o ex-técnico do Fleetwood Town e do Bristol Rovers, que continua sendo uma figura controversa desde que se aposentou do futebol profissional em 2017.
Vítima fica com ferimentos graves após briga em clube de golfe
A vítima da suposta agressão foi identificada em tribunal como Kevin Lynch, treinador de futebol fora da liga e diretor escolar. Os serviços de emergência foram chamados a Fairway, perto do Huyton and Prescot Golf Club, por volta das 21h de domingo, após relatos de uma violenta briga. A promotora Chelsea Kearns disse ao tribunal que uma testemunha descreveu ter visto um homem sendo agredido depois que Barton e a vítima supostamente se envolveram em uma “discussão acalorada” que começou dentro do clube e se transferiu para o exterior.
Profissionais médicos descreveram o estado de Lynch como grave, mas estável, embora os ferimentos sofridos sejam significativos. O tribunal foi informado de que a vítima de 51 anos sofreu ferimentos nas costelas e no rosto, e há uma grande preocupação de que ele possa perder a visão de um olho como resultado do confronto. A polícia de Merseyside confirmou que a investigação está em andamento, com os policiais já tendo realizado inquéritos de porta em porta e analisado as imagens das câmeras das campainhas da área residencial ao redor.
Problemas legais aumentam para Barton, juntamente com o processo por difamação de Aluko
A prisão encerrou um período desastroso para Barton, coincidindo com uma derrota judicial histórica no Tribunal Superior. No mesmo dia da audiência sobre a agressão, foi confirmado que a ex-jogadora da seleção inglesa Eni Aluko havia vencido um importante processo por difamação contra ele. Barton foi condenado a pagar mais de £ 300.000 em indenização e custas judiciais após o que foi descrito como uma campanha direcionada de assédio digital e difamação contra a apresentadora.
O tribunal responsável pelo caso de difamação ouviu que Barton havia publicado 48 posts direcionados a Aluko, incluindo imagens altamente ofensivas. A equipe jurídica de Barton acabou admitindo que sua conduta constituía assédio, o que resultou em uma multa total de £ 339.000. Esses desdobramentos civis e criminais ocorreram poucos meses depois que Barton recebeu uma pena de prisão suspensa por crimes de comunicação envolvendo Jeremy Vine e Lucy Ward, complicando ainda mais sua situação atual perante o sistema judicial, enquanto aguarda julgamento pelo incidente de Huyton.
A Polícia de Merseyside continua a investigar o incidente ocorrido na noite de domingo.
Um porta-voz da Polícia de Merseyside forneceu uma declaração detalhada sobre as acusações: “Podemos confirmar que dois homens foram acusados após uma agressão em Huyton na noite de domingo, 8 de março. Por volta das 21h, os serviços de emergência foram chamados a Fairway devido a relatos de um homem que havia sido agredido perto do Huyton and Prescot Golf Club. A vítima foi levada ao hospital para avaliação de ferimentos graves no rosto e no corpo. Ele está em estado grave, mas estável, no hospital.”
A polícia confirmou que Joseph Anthony Barton e Gary O'Grady foram acusados de lesão corporal com intenção, nos termos da Seção 18. Embora a defesa tenha sugerido em relatórios iniciais que o confronto pode ter sido um ato de legítima defesa por parte de Barton, a gravidade dos ferimentos da vítima levou o tribunal a adotar uma postura firme em relação à prisão preventiva. Com Barton agora prestes a passar o próximo mês sob custódia, o mundo do futebol observa enquanto uma de suas figuras mais polêmicas enfrenta seu desafio legal mais sério até o momento.
