Joey Barton ficou detido durante um mês por alegada agressão com um taco de golfe que deixou a vítima em estado grave e em risco de perder a visão num olho

A vítima da suposta agressão foi identificada em tribunal como Kevin Lynch, treinador de futebol fora da liga e diretor escolar. Os serviços de emergência foram chamados a Fairway, perto do Huyton and Prescot Golf Club, por volta das 21h de domingo, após relatos de uma violenta briga. A promotora Chelsea Kearns disse ao tribunal que uma testemunha descreveu ter visto um homem sendo agredido depois que Barton e a vítima supostamente se envolveram em uma “discussão acalorada” que começou dentro do clube e se transferiu para o exterior.

Profissionais médicos descreveram o estado de Lynch como grave, mas estável, embora os ferimentos sofridos sejam significativos. O tribunal foi informado de que a vítima de 51 anos sofreu ferimentos nas costelas e no rosto, e há uma grande preocupação de que ele possa perder a visão de um olho como resultado do confronto. A polícia de Merseyside confirmou que a investigação está em andamento, com os policiais já tendo realizado inquéritos de porta em porta e analisado as imagens das câmeras das campainhas da área residencial ao redor.