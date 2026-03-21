Joey Barton enfrenta uma "ruína financeira" de 1 milhão de libras após ter-lhe sido negada a liberdade sob fiança por acusação de lesão corporal grave

A magnitude dos prejuízos financeiros de Barton tem sido destaque nas manchetes nas últimas semanas. Ele foi condenado a pagar 339 mil libras, além das custas judiciais, à ex-jogadora da seleção inglesa Eni Aluko neste mês, após compará-la à assassina em série Rose West em publicações nas redes sociais — um veredicto que aumentou significativamente uma conta já astronômica. Isso veio somar-se a um processo por difamação movido pelo apresentador da BBC Radio 2, Jeremy Vine, que processou Barton por postagens no X que o rotulavam falsamente de “pedófilo” e “defensor de pedófilos”.

Vine confirmou no verão passado que Barton havia arcado com suas custas judiciais após perder o caso, afirmando que a batalha custou ao ex-meio-campista “segundo ele, 600 mil libras”. Uma fonte próxima à situação revelou a gravidade da situação, dizendo: “Barton enfrenta sérios problemas, e isso só piorou pelo fato de ele ter se envolvido em tantos processos judiciais. Cada um custa milhares de libras em honorários advocatícios e, se você perder, é ainda pior.”