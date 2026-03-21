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Joey Barton enfrenta uma "ruína financeira" de 1 milhão de libras após ter-lhe sido negada a liberdade sob fiança por acusação de lesão corporal grave
As despesas jurídicas de Barton continuam a aumentar
A magnitude dos prejuízos financeiros de Barton tem sido destaque nas manchetes nas últimas semanas. Ele foi condenado a pagar 339 mil libras, além das custas judiciais, à ex-jogadora da seleção inglesa Eni Aluko neste mês, após compará-la à assassina em série Rose West em publicações nas redes sociais — um veredicto que aumentou significativamente uma conta já astronômica. Isso veio somar-se a um processo por difamação movido pelo apresentador da BBC Radio 2, Jeremy Vine, que processou Barton por postagens no X que o rotulavam falsamente de “pedófilo” e “defensor de pedófilos”.
Vine confirmou no verão passado que Barton havia arcado com suas custas judiciais após perder o caso, afirmando que a batalha custou ao ex-meio-campista “segundo ele, 600 mil libras”. Uma fonte próxima à situação revelou a gravidade da situação, dizendo: “Barton enfrenta sérios problemas, e isso só piorou pelo fato de ele ter se envolvido em tantos processos judiciais. Cada um custa milhares de libras em honorários advocatícios e, se você perder, é ainda pior.”
- AFP
As perspectivas de negócios também estão se deteriorando
Fora dos tribunais, a situação financeira de Barton parece igualmente grave. Sua empresa de direitos de imagem, a Joey Barton Promotions Limited, acumulou dívidas no valor de 76.273 libras. Documentos relacionados à Resolve Energy, uma consultoria de gestão de energia da qual ele é coproprietário com Andrew Taylor, mostram que seus diretores devem um total de 1,8 milhão de libras em empréstimos não pagos. Barton também foi alvo da HMRC (Autoridade Fiscal do Reino Unido) após investir em quatro projetos cinematográficos posteriormente considerados esquemas de evasão fiscal, criados pela controversa empresa Ingenious. É uma situação muito diferente de seus dias como jogador, quando o ex-meio-campista do Manchester City e do Newcastle ganhava 45.000 libras por semana.
Acusação de lesão corporal grave e prisão preventiva
A questão mais urgente neste momento é a acusação de lesão corporal grave. Barton teve sua fiança negada após ser acusado de um suposto ataque ocorrido em um clube de golfe em Liverpool. Ele está atualmente detido preventivamente, enquanto o co-réu Gary O'Grady, de 50 anos, teve fiança concedida. A acusação surge enquanto Barton já está recorrendo de suas condenações nos casos Vine e Aluko, bem como de uma pena suspensa por agredir sua esposa Georgia, de 38 anos, no sudoeste de Londres.
- Getty Images Sport
A queda em desgraça de Barton
Barton construiu sua carreira tanto pelas polêmicas dentro de campo quanto fora dele, mas o volume de disputas judiciais em que se viu envolvido desde que se aposentou tem sido impressionante. As consequências financeiras são agora impossíveis de ignorar para o ex-meio-campista: com as despesas judiciais continuando a aumentar, as dívidas comerciais se acumulando e uma cela de prisão preventiva em vez de um endereço para onde voltar após a fiança, Barton pode finalmente repensar seu estilo de vida controverso.
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