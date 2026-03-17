Joelinton dá sua opinião sobre Nick Woltemade no meio-campo do Newcastle antes do confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Barcelona

A viagem ao Camp Nou do Spotify tem um significado especial para Joelinton, que já esteve na cidade anteriormente para tratamentos de lesões. Ele admite que está muito mais feliz por estar lá como jogador, buscando garantir um resultado histórico após o empate em 1 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões do Newcastle.

“Estive em Barcelona algumas vezes nas últimas temporadas para tomar injeções, mas estou feliz por estar lá para jogar desta vez!”, acrescentou. “Espero que possamos ir ao Camp Nou e ter um bom desempenho. Temos confiança e acreditamos que podemos passar de fase. Para ser sincero, nos últimos jogos temos jogado muito melhor e conquistado pontos contra o Chelsea e o Man United. Também seguramos o Barcelona e estamos cada vez mais confiantes a cada partida. Se continuarmos nos esforçando e tentando, ainda podemos alcançar nossos objetivos nesta temporada.”