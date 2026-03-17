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Joelinton dá sua opinião sobre Nick Woltemade no meio-campo do Newcastle antes do confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Barcelona
Começo difícil na vida em Tyneside
Woltemade tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade desde sua transferência milionária do Stuttgart para o Newcastle no meio do ano, e agora alterna entre ser titular e ficar no banco. Inicialmente, ele foi escalado como centroavante, mas o técnico do Newcastle, Eddie Howe, tem experimentado recentemente o alemão na função de volante, com resultados mistos. No entanto, Woltemade recebeu elogios de Joelinton, que também passou da posição de atacante para o meio-campo nas primeiras etapas de sua carreira no Newcastle.
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Joelinton elogia estrela alemã
Joelinton não hesitou em reconhecer a ética de trabalho que Woltemade traz para a equipe. Ele acredita que o jogador da seleção alemã provou que consegue lidar com a pressão nos grandes palcos.
“Sempre que o Nick jogou lá, ele se saiu bem”, disse Joelinton, segundo o Chronicle Live. “Acho que ele provou em todos os jogos que disputou que está preparado para dar tudo de si pela equipe, independentemente de onde jogar. É ótimo ver o seu comprometimento, mas espero que ele continue a melhorar. Se ele continuar jogando bem, isso só pode ser ótimo para nós.”
Grande noite da Liga dos Campeões em Barcelona
A viagem ao Camp Nou do Spotify tem um significado especial para Joelinton, que já esteve na cidade anteriormente para tratamentos de lesões. Ele admite que está muito mais feliz por estar lá como jogador, buscando garantir um resultado histórico após o empate em 1 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões do Newcastle.
“Estive em Barcelona algumas vezes nas últimas temporadas para tomar injeções, mas estou feliz por estar lá para jogar desta vez!”, acrescentou. “Espero que possamos ir ao Camp Nou e ter um bom desempenho. Temos confiança e acreditamos que podemos passar de fase. Para ser sincero, nos últimos jogos temos jogado muito melhor e conquistado pontos contra o Chelsea e o Man United. Também seguramos o Barcelona e estamos cada vez mais confiantes a cada partida. Se continuarmos nos esforçando e tentando, ainda podemos alcançar nossos objetivos nesta temporada.”
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Os jogadores de Howe ganham impulso
O Newcastle chega a este confronto após uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, pela Premier League. Esse resultado marcou sua primeira vitória fora de casa contra os Blues em mais de uma década, proporcionando o impulso moral perfeito para sua jornada continental.
Após a viagem à Catalunha na noite de quarta-feira, o Newcastle voltará seu foco para a competição nacional e para o clássico contra o Sunderland. Os Magpies ocupam atualmente a nona posição na tabela da Premier League, com 42 pontos em 30 partidas, nove pontos atrás dos quatro primeiros colocados.
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