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Joe Hart revela o maior desafio do Manchester City após a saída de Pep Guardiola, enquanto o Arsenal se prepara para o "escrutínio de campeão"
Gerenciando as expectativas internas no Etihad
O Manchester City está entrando em uma nova era corajosa após o fim da histórica e vitoriosa passagem de Guardiola pelo Etihad Stadium. A chegada de Enzo Maresca representa uma mudança significativa na hierarquia do clube, mas o ex-goleiro do City Hart acredita que a diretoria será pragmática em relação ao futuro imediato.
Apesar da decepcionante derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Community Shield, Hart sugere que o clube não vai sobrecarregar seu novo treinador italiano com exigências impossíveis enquanto o elenco passa por uma evolução natural.
Falando no Monday Night Club, da BBC Radio 5 Live, Hart disse: "Acho que o clube não está colocando uma expectativa enorme sobre esta temporada. Acho que eles ainda acreditam que têm o time e têm a qualidade para brigar. Ainda sinto que eles vão querer competir em todas as frentes. Mas o mesmo tipo de pressão, como organização, acho que não vai existir nesta temporada. Não acho que eles serão colocados sob essa pressão internamente."
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O ruído externo enfrentado por Maresca
Maresca herda uma equipe que dominou o futebol inglês por quase uma década, e qualquer queda de padrão será recebida com críticas imediatas. O clube atravessa atualmente uma janela de transferências complexa, com negociações em andamento pelo talento de 18 anos do Lille, Ayyoub Bouaddi, em um acordo no valor de £ 85,6 milhões, além do interesse contínuo em Enzo Fernandez, do Chelsea.
Hart alertou que a narrativa em torno do clube pode mudar rapidamente se os resultados não forem favoráveis a Maresca nas primeiras semanas da campanha da Premier League. "Externamente, sempre vai haver barulho", observou Hart. "Maresca será imediatamente alvo de críticas em relação à forma como as pessoas vão querer cair em cima do Manchester City se ele tiver dificuldades."
"Internamente, acho que eles são inteligentes o bastante como negócio para entender que o que está acontecendo agora vai ser difícil."
Arsenal e o peso da coroa
A conversa também se voltou para o principal rival do City, o Arsenal, que finalmente desbancou o time de Manchester para assumir o trono. Depois de ver o City conquistar quatro títulos consecutivos entre 2021 e 2024, a equipe de Mikel Arteta agora é quem tem o alvo nas costas.
Hart, que fez parte dos times do City que não conseguiram defender seus títulos nas temporadas 2012-13 e 2014-15, alertou que o Arsenal está prestes a viver um nível de escrutínio que nunca enfrentou antes.
Ao refletir sobre as próprias experiências durante seus melhores anos no Etihad, Hart admitiu que o sucesso muitas vezes pode levar a uma falsa sensação de segurança, rapidamente desfeita pela realidade da Premier League. "Eu estava me achando intocável naquela época. Cheguei mesmo a pensar que eu era 'o cara'", admitiu Hart.
Ele acrescentou: "E o futebol encontra um jeito, muito rapidamente, de te mostrar que você não é. E quando as coisas começaram a desandar, o que vai acontecer em qualquer temporada, parecia que realmente desandavam, porque de repente você está sob esse tipo de escrutínio de campeão."
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O desafio de se manter no topo
O sentimento predominante de Hart é que, embora chegar ao topo do futebol inglês seja uma conquista incrível, o verdadeiro teste de uma grande equipe é a sua longevidade. "É muito importante como o Arsenal vai lidar com isso, mas Mikel Arteta fez um trabalho brilhante, e ele toma decisões muito importantes e decisões ousadas. E trata-se de como você lida com essa primeira dor. É irônico que chegar ao topo seja a parte fácil, realmente é", concluiu Hart.
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