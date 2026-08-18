Joe Hart revela o maior desafio do Manchester City após a saída de Pep Guardiola, enquanto o Arsenal se prepara para o "escrutínio de campeão"

O Manchester City está entrando em uma nova era corajosa após o fim da histórica e vitoriosa passagem de Guardiola pelo Etihad Stadium. A chegada de Enzo Maresca representa uma mudança significativa na hierarquia do clube, mas o ex-goleiro do City Hart acredita que a diretoria será pragmática em relação ao futuro imediato.

Apesar da decepcionante derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Community Shield, Hart sugere que o clube não vai sobrecarregar seu novo treinador italiano com exigências impossíveis enquanto o elenco passa por uma evolução natural.

Falando no Monday Night Club, da BBC Radio 5 Live, Hart disse: "Acho que o clube não está colocando uma expectativa enorme sobre esta temporada. Acho que eles ainda acreditam que têm o time e têm a qualidade para brigar. Ainda sinto que eles vão querer competir em todas as frentes. Mas o mesmo tipo de pressão, como organização, acho que não vai existir nesta temporada. Não acho que eles serão colocados sob essa pressão internamente."