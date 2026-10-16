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Joe Hart rebate Roy Keane após ídolo do Manchester United dizer a jogadores do Manchester City para “jogarem fora” as medalhas da Premier League após veredicto de culpabilidade
As consequências do veredicto que considerou o Manchester City culpado
O recente veredito de culpa do Manchester City por múltiplas violações das regras financeiras da Premier League lançou uma sombra sobre suas conquistas passadas. As infrações ocorreram entre 2009 e 2018, período de amplo domínio do clube nas competições nacionais. Ao longo desses nove anos, o City conquistou três títulos da Premier League, além de três Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.
Ex-jogadores daquela época passaram a enfrentar intenso escrutínio da imprensa. Keane, ídolo do Manchester United, provocou debate recentemente ao afirmar que os astros da geração de ouro do City deveriam “jogar suas medalhas da Premier League no lixo” após as conclusões dos órgãos reguladores.
Hart, que disputou 348 partidas pelo City e conquistou cinco títulos importantes durante o período investigado, rejeitou categoricamente a sugestão do irlandês.
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Hart rejeita exigência de Keane por uma medalha
Em entrevista à Sky Vegas, Hart deixou claro que não pretende abrir mão de suas conquistas. O ex-jogador da seleção inglesa ressaltou que Keane fala como alguém de fora, sem viver a realidade da situação.
“É, bom para ele. Bom, você pode mostrar essa se quiser, porque ele fala como as pessoas talvez gostariam de se sentir”, disse Hart em resposta aos comentários de Keane. “Ele não está nessa situação, nunca esteve nessa situação, então é muito fácil dizer esse tipo de coisa, mas eu estou nessa situação e certamente não me sinto assim.”
Orgulho permanece apesar de recurso iminente
Hart optou por não comentar em detalhes as implicações mais amplas do veredicto até que o processo de recurso do Manchester City seja formalmente concluído. O ex-goleiro chegou a recusar uma participação na televisão americana para evitar ser envolvido em debates sensacionalistas sobre a possibilidade de perder seus títulos.
Ao explicar por que recusou o convite no The Overlap Daily, Hart disse: “Me perguntaram sobre isso, e acabei não indo à TV nos Estados Unidos porque disseram que não queriam que aquilo se tornasse algo que não precisava ser. Perguntaram se... seu nome aparece e consta que você tem dois títulos da liga. O que vou fazer a respeito? O que eu poderia fazer?”
Independentemente do resultado final do processo, Hart insiste que suas lembranças continuam intactas. “Certamente não entro numa sala e coloco as medalhas sobre a mesa. Não me importo nem um pouco”, afirmou. “Tenho muito orgulho de ter erguido aqueles troféus e de ter trabalhado tão duro quanto qualquer outra pessoa na Premier League ou em qualquer liga, até nas ligas de domingo. Trabalhei tão duro quanto todos eles. E não havia nada melhor do que receber uma medalha no pescoço.”
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Aguardando a decisão judicial definitiva
As repercussões da investigação da Premier League estão longe de terminar, e o processo de recurso do Manchester City deve determinar as consequências finais da decisão que considerou o clube culpado. Enquanto se prepara para os próximos passos na Justiça, ex-jogadores continuarão a enfrentar perguntas sobre o legado que deixaram em Manchester.
Para Hart, as decisões que estão por vir não mudam a forma como ele vê a própria trajetória. “Seja o que for que aconteça nos próximos dois meses, isso não vai afetar o que sinto em relação ao meu futebol e à minha carreira, porque não vejo as coisas dessa maneira”, concluiu. “Estou muito feliz e orgulhoso por tudo o que fiz, mas não faço mais isso. Não acho que os troféus me definam.”
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