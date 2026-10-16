O recente veredito de culpa do Manchester City por múltiplas violações das regras financeiras da Premier League lançou uma sombra sobre suas conquistas passadas. As infrações ocorreram entre 2009 e 2018, período de amplo domínio do clube nas competições nacionais. Ao longo desses nove anos, o City conquistou três títulos da Premier League, além de três Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Ex-jogadores daquela época passaram a enfrentar intenso escrutínio da imprensa. Keane, ídolo do Manchester United, provocou debate recentemente ao afirmar que os astros da geração de ouro do City deveriam “jogar suas medalhas da Premier League no lixo” após as conclusões dos órgãos reguladores.

Hart, que disputou 348 partidas pelo City e conquistou cinco títulos importantes durante o período investigado, rejeitou categoricamente a sugestão do irlandês.



