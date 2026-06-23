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Joe Hart afirma que “há algo de errado” com a bola adidas Trionda na Copa do Mundo de 2026, depois de ter visto o mesmo tipo de gol “muitas vezes demais”
Goleiros têm dificuldade para avaliar a trajetória da bola de Trionda
Em entrevista à BBC, Hart questionou o comportamento da bola adidas Trionda após assistir a vários gols semelhantes durante a Copa do Mundo de 2026. Seus últimos comentários foram feitos após o primeiro gol de Kylian Mbappé na vitória da França por 3 a 0 sobre o Iraque. Ele também citou vários outros incidentes envolvendo goleiros de destaque, incluindo o inglês Jordan Pickford, como evidência de que as características de voo da bola podem estar causando problemas.
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Hart aponta para uma tendência recorrente
Hart argumentou que os goleiros estão tendo uma dificuldade especial para defender chutes sem efeito que voam na altura dos ombros. Segundo o ex-goleiro do Manchester City, o problema se tornou comum demais ao longo do torneio para ser descartado como mera coincidência.
“Estou vendo esse tipo de gol com muita frequência nesta Copa do Mundo para que não haja algo de errado com essa bola”, explicou Hart. “É na altura dos ombros: assim que não usam uma técnica de efeito e a bola não se move nem gira, os goleiros têm dificuldade.”
Ao comentar sobre o chute de Mbappé, ele acrescentou: “Kylian Mbappé chuta com a ponta do pé; é claro que há alguns defensores no caminho e isso dificulta para o [goleiro] Ahmed [Basil], mas ele mantém os olhos na bola a partir desse momento. Observe a trajetória da bola: ela não está se movendo.
“Não está bem no canto – não estou criticando o goleiro, porque já vi isso com [Edouard] Mendy, [Luca] Zidane, Pickford – eles simplesmente parecem não conseguir acertar o timing com essa bola de Copa do Mundo em qualquer chute acima da altura dos ombros que não seja com efeito.
“Quando a bola sai do [pé de Mbappé], um goleiro da Copa do Mundo consegue dar um passo à frente e se lançar, mas parece que a bola já está sobre ele antes mesmo que ele consiga fazer contato. Quantas vezes, no mais alto nível, você vê um goleiro tocar na bola e ela entrar? Muito raramente, porque eles são bons o suficiente para, se conseguirem fazer contato, desviá-la para fora.”
Por que Hart acha que os goleiros estão sendo pegos de surpresa
O ex-jogador da seleção da Inglaterra acredita que a questão vai além de erros individuais. Hart argumentou que a velocidade e a falta de efeito em certos chutes estão atrapalhando os instintos e o timing desenvolvidos por goleiros de elite ao longo de anos de treinamento.
“Neste torneio, estou percebendo que os goleiros estão tocando na bola acima da altura dos ombros, mas não conseguem defendê-la”, disse ele. “Algo está acontecendo. É o cálculo mental de um goleiro. Você vê a bola, se posiciona, inicia o movimento e voa atrás dela. Neste torneio, eles estão se posicionando e voando atrás da bola, mas isso simplesmente não está batendo com o que fazem no dia a dia.”
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Uma repetição do caos da Jabulani?
Embora nenhum goleiro em atividade no torneio tenha se juntado a Hart em suas críticas públicas até o momento, a situação está gerando comparações com a infame bola Jabulani da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Aquela bola ficou famosa por ter sido descrita pelos jogadores como sendo de “qualidade de supermercado” devido ao seu movimento imprevisível. A Trionda, projetada com quatro painéis e linhas em relevo estrategicamente posicionadas para garantir estabilidade, deveria evitar tal controvérsia. Com a Copa do Mundo em andamento e mais partidas das oitavas de final ainda por disputar, é provável que o escrutínio sobre o desempenho da Trionda se intensifique.