Joe Hart afirma que “há algo de errado” com a bola adidas Trionda na Copa do Mundo de 2026, depois de ter visto o mesmo tipo de gol “muitas vezes demais”

Hart argumentou que os goleiros estão tendo uma dificuldade especial para defender chutes sem efeito que voam na altura dos ombros. Segundo o ex-goleiro do Manchester City, o problema se tornou comum demais ao longo do torneio para ser descartado como mera coincidência.

“Estou vendo esse tipo de gol com muita frequência nesta Copa do Mundo para que não haja algo de errado com essa bola”, explicou Hart. “É na altura dos ombros: assim que não usam uma técnica de efeito e a bola não se move nem gira, os goleiros têm dificuldade.”

Ao comentar sobre o chute de Mbappé, ele acrescentou: “Kylian Mbappé chuta com a ponta do pé; é claro que há alguns defensores no caminho e isso dificulta para o [goleiro] Ahmed [Basil], mas ele mantém os olhos na bola a partir desse momento. Observe a trajetória da bola: ela não está se movendo.

“Não está bem no canto – não estou criticando o goleiro, porque já vi isso com [Edouard] Mendy, [Luca] Zidane, Pickford – eles simplesmente parecem não conseguir acertar o timing com essa bola de Copa do Mundo em qualquer chute acima da altura dos ombros que não seja com efeito.

“Quando a bola sai do [pé de Mbappé], um goleiro da Copa do Mundo consegue dar um passo à frente e se lançar, mas parece que a bola já está sobre ele antes mesmo que ele consiga fazer contato. Quantas vezes, no mais alto nível, você vê um goleiro tocar na bola e ela entrar? Muito raramente, porque eles são bons o suficiente para, se conseguirem fazer contato, desviá-la para fora.”