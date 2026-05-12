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Adhe Makayasa

Traduzido por

Joe Gomez não tem certeza se continuará no Liverpool na próxima temporada, já que admite que “tudo pode acontecer” na janela de transferências do verão

Mercado da bola
J. Gomez
Liverpool
Premier League

Joe Gomez colocou em dúvida seu futuro a longo prazo em Anfield ao admitir que não tem certeza se continuará no Liverpool após a temporada atual. Com o contrato do versátil zagueiro chegando ao fim no final da próxima temporada, ele reconheceu que a próxima janela de transferências de verão pode encerrar definitivamente sua passagem de 11 anos pelo clube.

  • A competição se acirra em Anfield

    Gomez encontra-se em uma encruzilhada ao se aproximar dos últimos 12 meses de seu contrato. Apesar de ser uma figura experiente, o jogador de 28 anos viu seu tempo de jogo diminuir significativamente sob o comando de Arne Slot, tendo sido titular em apenas seis partidas da Premier League em cada uma das duas últimas temporadas. O clube também tem buscado sucessores de forma proativa, garantindo a contratação dos jovens zagueiros Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet para reforçar uma defesa que já conta com Virgil van Dijk e Ibrahima Konate.

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    Incerteza na janela

    Ao falar sobre a possibilidade de uma saída no meio do ano, o versátil zagueiro adotou uma postura filosófica em relação à sua passagem pelo clube. Gomez disse: “Acho que tudo pode acontecer. Não sei é a resposta honesta. Só me resta mais um ano, então não sei, mas o que tiver que ser, será, eu acho. Mas sou muito grato por ter passado esse tempo aqui neste clube. Sempre serei grato por ter passado 11 anos em um lugar como este. Tudo o que posso fazer é ser grato e vamos ver.”

  • Um legado repleto de troféus

    Desde que chegou do Charlton em 2015, Gomez tornou-se uma figura emblemática em Anfield, acumulando 272 partidas e conquistando todos os principais títulos possíveis. Seu palmarés inclui dois títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, a FA Cup e duas Carabao Cups. Embora sua versatilidade na defesa continue sendo um trunfo, o interesse demonstrado no passado pelo Newcastle United e pelo Aston Villa sugere que não faltariam pretendentes caso o Liverpool decidisse vendê-lo antes do término de seu contrato, em 2027.

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    Hora de decidir sobre o Slot

    O Liverpool enfrenta uma decisão crucial: oferecer uma renovação ao seu jogador mais antigo ou facilitar sua transferência para evitar perdê-lo de graça. O elenco provavelmente contará com a experiência dele nas últimas semanas da temporada, enquanto lida com uma intensa carga de jogos no campeonato nacional. No entanto, com Konaté prestes a assinar um novo contrato e Jacquet chegando do Rennes, Gomez precisa demonstrar que continua sendo valioso para permanecer na rotação do time titular durante um verão agitado de transições.

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