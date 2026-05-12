Joe Gomez não tem certeza se continuará no Liverpool na próxima temporada, já que admite que “tudo pode acontecer” na janela de transferências do verão

Ao falar sobre a possibilidade de uma saída no meio do ano, o versátil zagueiro adotou uma postura filosófica em relação à sua passagem pelo clube. Gomez disse: “Acho que tudo pode acontecer. Não sei é a resposta honesta. Só me resta mais um ano, então não sei, mas o que tiver que ser, será, eu acho. Mas sou muito grato por ter passado esse tempo aqui neste clube. Sempre serei grato por ter passado 11 anos em um lugar como este. Tudo o que posso fazer é ser grato e vamos ver.”