João Vitor Portuguesa 2026Portuguesasaf
Gabriel Marin

Quem é João Vitor, primeiro jogador da história da Portuguesa a entrar na seleção do Paulistão

Lateral-direito de 23 anos se destacou defensivamente no estadual e foi eleito o melhor da posição no campeonato

A temporada de 2026 já entrou para a história da Portuguesa. Um dos responsáveis por esse momento marcante foi o lateral-direito João Vitor, que se tornou o primeiro jogador do clube a integrar a seleção oficial do Campeonato Paulista.

Aos 23 anos, o defensor foi eleito o melhor lateral-direito do estadual e passou a fazer parte do time ideal da competição, escolhido pela Federação Paulista de Futebol. O anúncio foi feito durante a cerimônia de premiação do torneio, realizada na zona oeste de São Paulo, na última segunda-feira (9).

Titular absoluto durante a campanha da Lusa, João Vitor disputou todos os nove jogos da equipe no Paulistão e contribuiu com uma assistência, além de se destacar principalmente pelo desempenho defensivo.

    Destaque no campeonato estadual

    A regularidade foi um dos fatores que colocaram João Vitor entre os melhores do campeonato. O lateral terminou o torneio como o jogador da Portuguesa com mais desarmes e ficou na quarta posição entre todos os atletas do estadual nesse quesito.

    Logo nas primeiras rodadas, os números já chamavam atenção. Em avaliações estatísticas, ele chegou a registrar a melhor média entre os laterais do torneio e uma das maiores notas gerais da competição.

    O desempenho ajudou a Portuguesa a fazer sua melhor campanha no Paulistão desde 2009. A equipe chegou às quartas de final, quando acabou eliminada pelo Corinthians, nos pênaltis.

    Caminho até o Canindé

    Antes de brilhar no Canindé, João Vitor passou por diferentes clubes do futebol brasileiro. Com passagens pela categorias de base do Goiânia e do Fluminense, o lateral iniciou sua carreira profissional no Monsoon.

    Depois, acumulou empréstimos por São Luiz-RS, Juventude e Londrina, onde ganhou maior projeção. Pelo clube paranaense, disputou 35 partidas na temporada de 2025 e participou da campanha que levou o time ao acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.

    O bom desempenho no futebol paranaense chamou a atenção da Portuguesa, que anunciou sua contratação no fim de 2025 com contrato válido até 2027.

    Marca inédita para a Portuguesa

    Apesar da tradição no futebol paulista, a Portuguesa nunca havia colocado um atleta na seleção oficial do Campeonato Paulista até a edição de 2026.

    Além de João Vitor, o clube ainda teve outros cinco representantes entre os indicados ao time ideal do torneio: o zagueiro Gustavo Henrique, os volantes Gabriel Pires e Zé Vitor, o atacante Everton Maceió e o técnico Fábio Matias. Nenhum deles, porém, entrou na seleção final.

    O próprio lateral destacou o significado do prêmio após a premiação. Para ele, o reconhecimento individual é resultado direto do desempenho coletivo da equipe ao longo do campeonato.

    Futuro e interesse no mercado

    O destaque no Paulistão já começa a refletir fora de campo. O lateral tem despertado interesse de clubes do futebol brasileiro, especialmente equipes da Série B, que monitoram sua situação para a sequência da temporada.

    Com contrato com a Portuguesa até 2027, João Vitor vive o melhor momento da carreira e se consolida como um dos principais nomes da nova geração do clube rubro-verde.

