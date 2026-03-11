Quem é João Vitor, primeiro jogador da história da Portuguesa a entrar na seleção do Paulistão

A temporada de 2026 já entrou para a história da Portuguesa. Um dos responsáveis por esse momento marcante foi o lateral-direito João Vitor, que se tornou o primeiro jogador do clube a integrar a seleção oficial do Campeonato Paulista.

Aos 23 anos, o defensor foi eleito o melhor lateral-direito do estadual e passou a fazer parte do time ideal da competição, escolhido pela Federação Paulista de Futebol. O anúncio foi feito durante a cerimônia de premiação do torneio, realizada na zona oeste de São Paulo, na última segunda-feira (9).

Titular absoluto durante a campanha da Lusa, João Vitor disputou todos os nove jogos da equipe no Paulistão e contribuiu com uma assistência, além de se destacar principalmente pelo desempenho defensivo.