João Pedro tão bom quanto Harry Kane?! O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, coloca o atacante em grande forma na mesma “categoria” que o artilheiro da Inglaterra, Erling Haaland e Kylian Mbappé

Quando questionado se seu atacante estava no mesmo nível dos grandes nomes da atualidade, como Erling Haaland, Harry Kane e Kylian Mbappé, Rosenior disse em uma coletiva de imprensa: “Joao está nessa categoria agora. Nos dois meses em que estou aqui, ele tem demonstrado consistentemente que é um atacante de nível mundial.

“Eu falo sobre meus jogadores; é desrespeitoso para com Erling [Haaland] compará-los. Não conheço Erling muito bem, mas, de fora, ele parece um atacante magnífico, de classe mundial. Não trocaria Joao por ninguém neste momento — ele está demonstrando todas as qualidades e atributos que eu quero ver.

“O melhor para o Joao é a sua idade — ele ainda pode melhorar, e já notei várias áreas em que ele pode evoluir. Mas o nível em que ele está atuando agora é de classe mundial, e é meu trabalho, do clube e dele mantê-lo nesse nível.”