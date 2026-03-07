Getty/GOAL
João Pedro tão bom quanto Harry Kane?! O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, coloca o atacante em grande forma na mesma “categoria” que o artilheiro da Inglaterra, Erling Haaland e Kylian Mbappé
Hat-trick do brasileiro gera comparações com os grandes nomes do futebol
A busca do Chelsea por um jogador decisivo parece ter chegado ao fim após a exibição magistral do jogador de 24 anos no Villa Park. Seu hat-trick na vitória por 4 a 1 elevou sua contagem na temporada para 17 gols em todas as competições, sendo 14 deles na Premier League.
O mais importante é que todos os gols do atacante na liga foram marcados em jogadas abertas. Essa pureza estatística o colocou no mesmo nível dos artilheiros mais temidos da Europa, proporcionando ao Chelsea a presença de um número nove especialista que faltava há quase uma década.
Rosenior elogia atributos de nível mundial
Quando questionado se seu atacante estava no mesmo nível dos grandes nomes da atualidade, como Erling Haaland, Harry Kane e Kylian Mbappé, Rosenior disse em uma coletiva de imprensa: “Joao está nessa categoria agora. Nos dois meses em que estou aqui, ele tem demonstrado consistentemente que é um atacante de nível mundial.
“Eu falo sobre meus jogadores; é desrespeitoso para com Erling [Haaland] compará-los. Não conheço Erling muito bem, mas, de fora, ele parece um atacante magnífico, de classe mundial. Não trocaria Joao por ninguém neste momento — ele está demonstrando todas as qualidades e atributos que eu quero ver.
“O melhor para o Joao é a sua idade — ele ainda pode melhorar, e já notei várias áreas em que ele pode evoluir. Mas o nível em que ele está atuando agora é de classe mundial, e é meu trabalho, do clube e dele mantê-lo nesse nível.”
Em busca dos gigantes dos gols
Os dados corroboram a postura ousada do técnico. Com uma taxa de conversão de chutes de 24,6%, o brasileiro é atualmente mais eficiente do que Haaland (22,5%) e Mbappé (20,7%). Apenas Haaland e Kane marcaram mais gols sem pênaltis nas principais ligas europeias nesta temporada.
Embora o jogador do Chelsea ainda esteja atrás da consistência de Kane — o capitão da Inglaterra marcou 92 gols desde o início da última temporada, contra 33 do brasileiro —, sua criatividade está se aproximando. Com um total de nove assistências nesta temporada, ele também se tornou uma ameaça versátil, capaz não apenas de marcar gols, mas também de criar chances para seus companheiros.
O foco muda para a glória da taça
O Chelsea agora volta sua atenção para a quinta rodada da FA Cup, onde enfrentará o Wrexham no sábado. O time estará animado após a confortável vitória fora de casa contra o Villa, onde Pedro roubou a cena com seus três gols. Depois disso, o time se preparará para uma partida difícil contra o Paris Saint-Germain no Parc des Princes, na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira à noite.
