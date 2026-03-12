Apesar do sucesso no oeste de Londres, o ex-companheiro de equipe de Pedro acredita que ele está pronto para conquistas ainda maiores. Keinan Davis, que jogou ao lado do atacante durante o tempo em que estiveram no Watford, sugeriu que uma transferência para o Arsenal, arquirrival do Chelsea, não está fora de questão, em entrevista à talkSPORT.

Embora Viktor Gyokeres, contratado no verão, tenha marcado 15 gols em todas as competições pelo time de Arteta, ainda há preocupações sobre sua contribuição geral para a construção das jogadas. Isso alimentou especulações de que o Arsenal pode procurar um atacante mais completo no verão.