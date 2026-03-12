Getty Images
João Pedro para o Arsenal?! Estrela do Chelsea cotada para transferência surpreendente para rivais londrinos
Uma estrela em ascensão em Stamford Bridge
A forma de Pedro tem sido sensacional em 2026, com o jogador de 24 anos marcando 11 gols nas últimas 13 partidas. Essa sequência impressionante levou o atual técnico do Chelsea, Liam Rosenior, a afirmar que o jogador da seleção brasileira está no mesmo nível de Erling Haaland, Harry Kane e Kylian Mbappé.
Pedro poderia se juntar ao Arsenal?
Apesar do sucesso no oeste de Londres, o ex-companheiro de equipe de Pedro acredita que ele está pronto para conquistas ainda maiores. Keinan Davis, que jogou ao lado do atacante durante o tempo em que estiveram no Watford, sugeriu que uma transferência para o Arsenal, arquirrival do Chelsea, não está fora de questão, em entrevista à talkSPORT.
Embora Viktor Gyokeres, contratado no verão, tenha marcado 15 gols em todas as competições pelo time de Arteta, ainda há preocupações sobre sua contribuição geral para a construção das jogadas. Isso alimentou especulações de que o Arsenal pode procurar um atacante mais completo no verão.
Companheiro de equipe elogia talento brasileiro
Em entrevista à talkSPORT sobre o potencial do atacante, o atual atacante da Udinese, Davis, foi enfático sobre a capacidade de Pedro de chegar ao topo. “Sim, com certeza. Você viu a qualidade dele nos treinos”, disse Davis. “Mesmo jogando com ele, ele é brasileiro, então tem aquele talento e confiança em si mesmo, sabendo que é um jogador muito bom.”
Davis também mencionou o caráter do jogador do Chelsea, observando que seu temperamento combina com seu talento. “Ele é um cara legal também. Não é desrespeitoso nem nada parecido; é simplesmente uma pessoa excelente”, acrescentou. “Então, sim, dá para ver claramente que ele pode dar grandes passos. Vê-lo no Chelsea agora é como... mesmo que ele fosse para o Arsenal ou algo assim, eu não ficaria surpreso. Ele é muito bom.”
O caminho à frente para o Chelsea
A importância de Pedro para o Chelsea foi ainda mais destacada pelo seu recente hat-trick contra o Aston Villa, rival do top 4, e por um gol crucial na vitória da FA Cup sobre o Wrexham. No entanto, ele não conseguiu influenciar o placar durante a difícil derrota do Chelsea por 5 a 2 para o PSG na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde acabou sendo substituído por Liam Delap enquanto o Blues lutava em Paris.
