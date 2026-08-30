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João Pedro é chamado de 'ingrato' após comemoração polêmica contra o Brighton, enquanto estrela do Chelsea insiste: 'Eu apenas comemoro'
Knockaert detona Pedro, de quem chamou de "ingrato"
A atmosfera em Stamford Bridge já era elétrica enquanto o time de Xabi Alonso buscava manter seu início perfeito na temporada da Premier League, mas a narrativa mudou para a conduta individual após um thriller de muitos gols.
Pedro, que trocou a Costa Sul pelo oeste de Londres, foi alvo da torcida visitante do Brighton desde o apito inicial. A tensão chegou ao limite quando o brasileiro, após perder uma chance importante mais cedo na partida, enfim balançou as redes e optou por comemorar diretamente em frente ao irritado setor visitante.
O ex-ponta do Brighton Anthony Knockaert esteve entre os críticos mais vocais do comportamento do atacante. Ao recorrer ao Instagram para expressar sua insatisfação, o francês não se conteve em sua avaliação sobre a suposta falta de respeito do jogador com seu ex-clube.
Escrevendo na plataforma de rede social, Knockaert disse: "Não se esqueça do que o Brighton fez por você, amigo. Ingrato."
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Astro do Chelsea defende escolha de comemoração
Falando após o apito final, Pedro tratou rapidamente de minimizar a polêmica, insistindo que suas ações foram apenas um reflexo de sua paixão por fazer gols, e não uma provocação direcionada ao seu ex-clube. O atacante explicou que sua comemoração faz parte normalmente do seu jogo, independentemente de quem esteja nas arquibancadas.
Ao abordar a repercussão da partida, Pedro disse à BBC Sport: "Eu apenas comemoro, poderiam ser quaisquer torcedores, qualquer time. Eu só quero fazer a minha comemoração."
Além do drama individual, o atacante fez questão de destacar o progresso coletivo que vem sendo feito sob o novo comando de Alonso no Chelsea. Ele acrescentou: "Começamos muito bem, mas depois sofremos gols. Precisamos ser mais consistentes e não dar energia aos adversários. Dibu [Emiliano Martinez] mostrou mais uma vez sua qualidade. Passo a passo, vamos atingir nosso nível."
Alonso mantém início perfeito apesar do caos
A contribuição de Pedro para a vitória foi significativa, já que ele agora soma dois gols e duas assistências em seus dois primeiros jogos na liga na temporada. Sua atuação rendeu muitos elogios do ex-atacante da Premier League Darren Bent, que comentava a partida pela Sky Sports.
Bent ficou particularmente impressionado com a qualidade técnica mostrada no terceiro gol do Chelsea, destacando o envolvimento de Morgan Rogers e Jorrel Hato na construção da jogada. Ao rever o lance, Bent disse: "Muito boa finalização. Rogers esteve no centro de tudo, ele começa a jogada, depois é Hato com uma arrancada realmente muito boa."
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A profundidade ofensiva alimenta o otimismo do Chelsea
A enorme quantidade de talento ofensivo à disposição de Alonso transformou o Chelsea em uma das equipes mais divertidas de assistir neste início de campanha. Com jogadores como Pedro Neto também balançando as redes, o Chelsea tem múltiplos caminhos para o gol, capazes de superar até as defesas mais organizadas da Premier League.
O próprio Pedro reconheceu essa profundidade, observando que a disputa por vagas e a qualidade em todo o campo estão impulsionando a equipe. Ele comentou: "Na frente, somos muito fortes. O time todo, temos bons jogadores em todas as posições."
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