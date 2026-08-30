A atmosfera em Stamford Bridge já era elétrica enquanto o time de Xabi Alonso buscava manter seu início perfeito na temporada da Premier League, mas a narrativa mudou para a conduta individual após um thriller de muitos gols.

Pedro, que trocou a Costa Sul pelo oeste de Londres, foi alvo da torcida visitante do Brighton desde o apito inicial. A tensão chegou ao limite quando o brasileiro, após perder uma chance importante mais cedo na partida, enfim balançou as redes e optou por comemorar diretamente em frente ao irritado setor visitante.

O ex-ponta do Brighton Anthony Knockaert esteve entre os críticos mais vocais do comportamento do atacante. Ao recorrer ao Instagram para expressar sua insatisfação, o francês não se conteve em sua avaliação sobre a suposta falta de respeito do jogador com seu ex-clube.

Escrevendo na plataforma de rede social, Knockaert disse: "Não se esqueça do que o Brighton fez por você, amigo. Ingrato."