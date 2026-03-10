João Pedro atribui todo o mérito a Liam Rosenior pela sua melhoria no Chelsea, após comparação com Harry Kane e Erling Haaland

Rosenior tem sido franco sobre o potencial de classe mundial do seu atacante, colocando-o na mesma categoria dos artilheiros mais temidos da Premier League. Embora reconheça que Joao ainda tem espaço para crescer, o técnico do Chelsea insistiu que não o trocaria por ninguém neste momento, quando questionado sobre uma comparação com Haaland, Kane e Kylian Mbappe. “Joao está nessa categoria agora. Nos dois meses em que estou aqui, ele tem demonstrado consistentemente que é um atacante de classe mundial”, disse Rosenior em uma recente coletiva de imprensa. “Eu falo sobre meus jogadores; é desrespeitoso para com Erling compará-los. Não conheço Erling muito bem, mas, de fora, ele parece um atacante magnífico e de classe mundial. Não trocaria João por ninguém neste momento – ele está demonstrando todas as qualidades e atributos que eu quero ver.”