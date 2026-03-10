Getty/GOAL
João Pedro atribui todo o mérito a Liam Rosenior pela sua melhoria no Chelsea, após comparação com Harry Kane e Erling Haaland
Uma revolução tática em Stamford Bridge
A chegada de Rosenior como sucessor de Enzo Maresca provocou uma transformação notável no rendimento de João. Embora o jogador de 24 anos já fosse uma figura importante, sua eficiência disparou sob o novo regime, com 11 gols e cinco assistências. Este aumento elevou o seu total de golos na temporada para 18, incluindo um hat-trick notável contra o Aston Villa e um golo decisivo na FA Cup contra o Wrexham. A sua natureza clínica é apoiada por uma taxa de conversão de remates de 24,6%, um número que surpreendentemente ultrapassa Haaland (22,4%), mas que só é superado por Kane (31,3%) nesta temporada.
Mantendo o brasileiro em alerta
João acredita que a principal razão para sua melhora dramática é o feedback constante e a atenção pessoal proporcionada por Rosenior. Em entrevista à UEFA, o atacante explicou que as frequentes reuniões no escritório impediram que ele se tornasse complacente. “Quando o novo técnico chegou, ele me disse que já sabia quem eu era e queria me ajudar a evoluir”, revelou Pedro. “Isso é algo que gosto de ouvir de um treinador, porque sem esse feedback é fácil se tornar complacente. Sou um jogador que sempre quer melhorar, para atingir o meu nível máximo de potencial. Também acho que a minha forma se deve em grande parte a essas conversas, ao facto de ele mostrar que quer genuinamente ajudar-me a melhorar. Quando sentimos esse apoio do treinador, naturalmente esforçamo-nos mais.”
Entrando na elite
Rosenior tem sido franco sobre o potencial de classe mundial do seu atacante, colocando-o na mesma categoria dos artilheiros mais temidos da Premier League. Embora reconheça que Joao ainda tem espaço para crescer, o técnico do Chelsea insistiu que não o trocaria por ninguém neste momento, quando questionado sobre uma comparação com Haaland, Kane e Kylian Mbappe. “Joao está nessa categoria agora. Nos dois meses em que estou aqui, ele tem demonstrado consistentemente que é um atacante de classe mundial”, disse Rosenior em uma recente coletiva de imprensa. “Eu falo sobre meus jogadores; é desrespeitoso para com Erling compará-los. Não conheço Erling muito bem, mas, de fora, ele parece um atacante magnífico e de classe mundial. Não trocaria João por ninguém neste momento – ele está demonstrando todas as qualidades e atributos que eu quero ver.”
Em busca da glória e do reconhecimento mundial
O caminho à frente para João envolve manter essa consistência de elite enquanto o Chelsea navega pelos meses finais da temporada, que são de alto risco. Com uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e as quartas de final da FA Cup no horizonte, sua capacidade de entregar resultados em momentos de alta pressão será testada contra as defesas mais sólidas da liga. Além das obrigações com o clube, João pode ser o atacante titular do Brasil na próxima Copa do Mundo, marcando sua transição para o estrelato mundial.
