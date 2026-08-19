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Joao Pedro assume a camisa 9 do Chelsea de Liam Delap, enquanto múltiplas mudanças no elenco são confirmadas
Joao Pedro fica com a camisa 9
O Chelsea fez mudanças significativas na numeração de seu elenco para a nova temporada, segundo a talkSPORT, com destaque para Pedro herdando a camisa 9. Pedro assume a camisa após uma campanha anterior estelar, na qual foi eleito o Jogador do Ano, com 20 gols e nove assistências em todas as competições.
Consequentemente, Delap foi rebaixado para a camisa 12. Delap, que usava a 9 desde que chegou do Ipswich Town em 2025, agora está fortemente ligado a uma saída de Stamford Bridge. O atacante marcou apenas três gols em 47 jogos na temporada passada e, segundo relatos, está disponível para transferência antes do fechamento da janela.
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Delap avalia suas opções de transferência
Apesar de ainda ter cinco anos de contrato no vínculo atual, Delap está entre vários atacantes considerados para sair. O Chelsea tem Nicolas Jackson e Marc Guiu à disposição, o que o empurra ainda mais para baixo na hierarquia. Ele prefere permanecer na Inglaterra para a próxima temporada, na esperança de que surjam ofertas dentro da Premier League.
O Como, da Itália, já demonstrou interesse em contar com o jogador, mas Delap está disposto a esperar por oportunidades no mercado doméstico. Além dessas mudanças no ataque, o Chelsea renovou vários outros números do elenco em diferentes setores do campo, enquanto o técnico Xabi Alonso prepara sua equipe para os desafios que virão.
Fofana e Rogers recebem novos números
Em outra parte do elenco, Wesley Fofana recebeu um novo número e herdou a camisa 3, usada anteriormente pelo ex-defensor do Chelsea Marc Cucurella. Fofana já vestiu as camisas 33 e 29 pelo Chelsea desde que chegou do Leicester City há quatro anos.
Enquanto isso, Morgan Rogers, contratação recorde britânica, usará a camisa 17 no time de Alonso nesta temporada, seguindo os passos de ex-estrelas do Chelsea como Eden Hazard, Mohamed Salah e Raheem Sterling. Além disso, Mykhailo Mudryk recebeu a camisa 33 após ser liberado para voltar a jogar, deixando vaga sua antiga camisa 10, que agora pertence a Cole Palmer.
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Qual é o próximo passo do Chelsea?
O Chelsea começa sua temporada fora de casa contra o rival local Fulham na noite de segunda-feira. Enquanto Alonso busca finalizar seu elenco, o clube tem decisões a tomar em relação às transferências de saída, particularmente no caso de Delap. Os torcedores acompanharão com expectativa o jogo em Craven Cottage para ver como Pedro e as estrelas que receberam nova numeração vão se sair, enquanto tentam iniciar a campanha nacional com uma vitória.
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