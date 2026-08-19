O Chelsea fez mudanças significativas na numeração de seu elenco para a nova temporada, segundo a talkSPORT, com destaque para Pedro herdando a camisa 9. Pedro assume a camisa após uma campanha anterior estelar, na qual foi eleito o Jogador do Ano, com 20 gols e nove assistências em todas as competições.

Consequentemente, Delap foi rebaixado para a camisa 12. Delap, que usava a 9 desde que chegou do Ipswich Town em 2025, agora está fortemente ligado a uma saída de Stamford Bridge. O atacante marcou apenas três gols em 47 jogos na temporada passada e, segundo relatos, está disponível para transferência antes do fechamento da janela.