O Bayern de Munique chegou a um acordo definitivo com o gigante português Benfica para a transferência em definitivo de Palhinha. Segundo informações da Sky Sport, os dois clubes finalmente acertaram uma taxa que sinaliza o fim da passagem do meio-campista pela Baviera. As negociações, que vinham acontecendo há várias semanas, foram concluídas com um pacote total que pode fazer com que o recordista de títulos da Alemanha receba até € 20 milhões pelo volante de 31 anos.

Embora o valor máximo potencial do negócio chegue à marca de € 20 milhões, entende-se que os valores garantidos são ligeiramente menores. As informações sugerem que a receita realista para o Bayern de Munique provavelmente ficará entre € 18 milhões e € 19 milhões, uma vez que os vários bônus relacionados a desempenho sejam contabilizados.