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João Palhinha está prestes a retornar a Portugal, já que o Bayern chega a um acordo de € 20 milhões com o Benfica
Benfica e Bayern chegam a um acordo comum
O Bayern de Munique chegou a um acordo definitivo com o gigante português Benfica para a transferência em definitivo de Palhinha. Segundo informações da Sky Sport, os dois clubes finalmente acertaram uma taxa que sinaliza o fim da passagem do meio-campista pela Baviera. As negociações, que vinham acontecendo há várias semanas, foram concluídas com um pacote total que pode fazer com que o recordista de títulos da Alemanha receba até € 20 milhões pelo volante de 31 anos.
Embora o valor máximo potencial do negócio chegue à marca de € 20 milhões, entende-se que os valores garantidos são ligeiramente menores. As informações sugerem que a receita realista para o Bayern de Munique provavelmente ficará entre € 18 milhões e € 19 milhões, uma vez que os vários bônus relacionados a desempenho sejam contabilizados.
- AFP
Passagem frustrante por Munique chega ao fim
Para Palhinha, a mudança representa um retorno para casa e uma oportunidade de revitalizar uma carreira que estagnou na Alemanha. O internacional português se transferiu para a Allianz Arena no verão de 2024 por uma quantia substancial de € 51 milhões, vindo do Fulham. No entanto, apesar do alto valor da transferência e das grandes expectativas, ele não conseguiu se firmar como titular regular, fazendo apenas 25 partidas pelo Bayern de Munique sem registrar um único gol ou assistência.
Na temporada passada, o volante foi emprestado ao Tottenham Hotspur, da Premier League, fazendo 45 partidas em todas as competições, com sete gols marcados e três assistências, o que reforçou ainda mais a ideia de que seu futuro a longo prazo não estava em Munique. A diretoria do Bayern acabou deixando claro que não buscava mais soluções temporárias em relação ao jogador.
Eberl esclarece prioridades do planejamento do elenco
A saída de Palhinha faz parte de uma reformulação mais ampla na Säbener Strasse. Durante a apresentação oficial do novo reforço Nathaniel Brown, Max Eberl foi sincero sobre a direção que o clube está tomando. O diretor esportivo do Bayern, Eberl, esclareceu durante a coletiva de imprensa que os planos do FC Bayern para a próxima temporada não incluem Bryan Zaragoza, Palhinha e Sacha Boey, enquanto o clube busca remodelar a dinâmica do time principal.
Embora o Aston Villa tenha mantido conversas nos últimos dias para garantir sua contratação, Palhinha agora está à beira de retornar à sua terra natal, ainda que para defender um rival direto. O jogador de 31 anos teve anteriormente uma passagem bem-sucedida pelo Sporting CP, onde desempenhou papel fundamental na conquista do título da Primeira Liga de 2020–21, além de duas Taças da Liga (2020–21, 2021–22) e da Supertaça Cândido de Oliveira de 2021.
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A estreia do Bayern na temporada e a defesa do título
O Bayern de Munique entra na nova temporada após conquistar a dobradinha nacional na campanha passada, vencendo tanto o título da Bundesliga quanto a DFB-Pokal. O gigante bávaro iniciará sua temporada 2026–27 no sábado, quando enfrentará o Borussia Dortmund na Supercopa da DFL, antes de estrear na defesa do título da Bundesliga em casa contra o VfB Stuttgart em 28 de agosto.
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