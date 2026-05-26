João Palhinha, emprestado pelo Bayern de Munique, fala sobre seu futuro após o “grande alívio” pela permanência do Tottenham na Premier League

O Tottenham conseguiu evitar o rebaixamento após uma contratação decisiva para o cargo de técnico, trazendo Roberto De Zerbi, que conquistou 11 pontos nos sete jogos que comandou, garantindo a permanência dos Spurs na primeira divisão.

Palhinha, que marcou seu quinto gol no campeonato nesta temporada – um recorde na carreira –, continua confiante de que o clube vai aproveitar essa recuperação para crescer. Ele acrescentou: “Acho que a próxima temporada será, espero, bem diferente, e acredito nisso de verdade. Esta temporada vai ajudar o Tottenham no futuro. Analisar a temporada, o que fizemos de errado, o que fizemos de certo, e isso vai ser uma grande melhora e um grande alívio depois da temporada.”