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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

João Palhinha, emprestado pelo Bayern de Munique, fala sobre seu futuro após o “grande alívio” pela permanência do Tottenham na Premier League

Mercado da bola
J. Palhinha
Tottenham
Premier League
Bayern de Munique
Bundesliga

João Palhinha, jogador emprestado pelo Bayern de Munique, deu uma importante atualização sobre seu futuro após suas atuações heroicas na dramática campanha do Tottenham Hotspur para se manter na Premier League. O meio-campista português marcou o gol decisivo contra o Everton, garantindo a permanência do clube na primeira divisão, o que gerou imediatamente especulações sobre uma transferência definitiva para o norte de Londres.

  • Meio-campista garante a permanência na primeira divisão

    Palhinha manifestou abertamente seu desejo de prolongar sua permanência no Tottenham após o término do seu empréstimo de uma temporada pelo Bayern. O jogador da seleção portuguesa se tornou o grande herói na última rodada da temporada, marcando o gol decisivo da vitória contra o Everton. Sua contribuição decisiva garantiu que o Spurs mantivesse sua permanência na Premier League, terminando com dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento e encerrando uma campanha incrivelmente tensa.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Palhinha almeja um casamento definitivo

    Tendo-se tornado um dos favoritos da torcida, o meio-campista de 30 anos indicou que está pronto para acionar a cláusula de rescisão definitiva, avaliada em € 30 milhões (R$ 100 milhões). Refletindo sobre sua ligação emocional com o clube, Palhinha disse: “Desde o primeiro dia em que cheguei, me sinto em casa. Pela torcida, pelo público. É um grande clube. Quem não gostaria de jogar pelo Tottenham e ficar aqui? Tenho tudo aqui. Mas isto é como um casamento. O que posso dizer é que gostaria muito de ficar aqui e estou a gostar muito desta temporada com este clube – mesmo sendo uma temporada difícil.”

  • Palhinha prevê um futuro promissor para o Spurs

    O Tottenham conseguiu evitar o rebaixamento após uma contratação decisiva para o cargo de técnico, trazendo Roberto De Zerbi, que conquistou 11 pontos nos sete jogos que comandou, garantindo a permanência dos Spurs na primeira divisão.

    Palhinha, que marcou seu quinto gol no campeonato nesta temporada – um recorde na carreira –, continua confiante de que o clube vai aproveitar essa recuperação para crescer. Ele acrescentou: “Acho que a próxima temporada será, espero, bem diferente, e acredito nisso de verdade. Esta temporada vai ajudar o Tottenham no futuro. Analisar a temporada, o que fizemos de errado, o que fizemos de certo, e isso vai ser uma grande melhora e um grande alívio depois da temporada.”

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    De Zerbi exige uma execução rápida

    De Zerbi já confirmou publicamente que deseja “100%” que a contratação definitiva seja concretizada, deixando a decisão final a cargo da diretoria. Embora Palhinha tenha contrato com o Bayern até junho de 2028, espera-se que o gigante bávaro autorize a saída para liberar espaço salarial, o que significa que a diretoria do Tottenham deve agora ativar a opção rapidamente durante a janela de transferências de verão para impedir que clubes rivais se antecipem na contratação do robusto meio-campista.