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João Palhinha, emprestado pelo Bayern de Munique, fala sobre seu futuro após o “grande alívio” pela permanência do Tottenham na Premier League
Meio-campista garante a permanência na primeira divisão
Palhinha manifestou abertamente seu desejo de prolongar sua permanência no Tottenham após o término do seu empréstimo de uma temporada pelo Bayern. O jogador da seleção portuguesa se tornou o grande herói na última rodada da temporada, marcando o gol decisivo da vitória contra o Everton. Sua contribuição decisiva garantiu que o Spurs mantivesse sua permanência na Premier League, terminando com dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento e encerrando uma campanha incrivelmente tensa.
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Palhinha almeja um casamento definitivo
Tendo-se tornado um dos favoritos da torcida, o meio-campista de 30 anos indicou que está pronto para acionar a cláusula de rescisão definitiva, avaliada em € 30 milhões (R$ 100 milhões). Refletindo sobre sua ligação emocional com o clube, Palhinha disse: “Desde o primeiro dia em que cheguei, me sinto em casa. Pela torcida, pelo público. É um grande clube. Quem não gostaria de jogar pelo Tottenham e ficar aqui? Tenho tudo aqui. Mas isto é como um casamento. O que posso dizer é que gostaria muito de ficar aqui e estou a gostar muito desta temporada com este clube – mesmo sendo uma temporada difícil.”
Palhinha prevê um futuro promissor para o Spurs
O Tottenham conseguiu evitar o rebaixamento após uma contratação decisiva para o cargo de técnico, trazendo Roberto De Zerbi, que conquistou 11 pontos nos sete jogos que comandou, garantindo a permanência dos Spurs na primeira divisão.
Palhinha, que marcou seu quinto gol no campeonato nesta temporada – um recorde na carreira –, continua confiante de que o clube vai aproveitar essa recuperação para crescer. Ele acrescentou: “Acho que a próxima temporada será, espero, bem diferente, e acredito nisso de verdade. Esta temporada vai ajudar o Tottenham no futuro. Analisar a temporada, o que fizemos de errado, o que fizemos de certo, e isso vai ser uma grande melhora e um grande alívio depois da temporada.”
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De Zerbi exige uma execução rápida
De Zerbi já confirmou publicamente que deseja “100%” que a contratação definitiva seja concretizada, deixando a decisão final a cargo da diretoria. Embora Palhinha tenha contrato com o Bayern até junho de 2028, espera-se que o gigante bávaro autorize a saída para liberar espaço salarial, o que significa que a diretoria do Tottenham deve agora ativar a opção rapidamente durante a janela de transferências de verão para impedir que clubes rivais se antecipem na contratação do robusto meio-campista.