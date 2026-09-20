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imago-sport-1080328617.jpgZUMA Press Wire
Pedro Augusto Dias

João Martins valoriza Weverton, mas admite falha do Palmeiras: "Falta de eficácia"

Palmeiras
Grêmio x Palmeiras
Grêmio
Brasileirão

Auxiliar de Abel Ferreira reconhece desperdício de oportunidades diante do Grêmio e destaca atuação de Weverton no 0 a 0

O Palmeiras saiu da Arena do Grêmio com um ponto, mas com a sensação de que poderia ter deixado Porto Alegre com uma vitória. Apesar da pressão durante a partida e das oportunidades criadas, o time alviverde não conseguiu superar Weverton e ficou no empate sem gols pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com Abel Ferreira suspenso, João Martins foi o responsável por comandar a equipe à beira do campo. Depois da partida, o auxiliar evitou procurar justificativas e reconheceu que o Palmeiras não foi eficiente para transformar o domínio em vantagem no placar. Para ele, a atuação do goleiro gremista também merece destaque.

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  • João Martins elogia Weverton e admite responsabilidade

    Weverton foi decisivo para impedir que o Palmeiras encontrasse o caminho das redes. O goleiro fez 11 defesas e apareceu em momentos importantes para preservar o empate. João Martins reconheceu o mérito do adversário, mas também colocou sobre o próprio time a responsabilidade pelo resultado.

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    "Quando um goleiro tem o rendimento que ele teve, é difícil não dar mérito, não dar os parabéns e olhar para a nossa ineficiência ou falta de eficácia no que é mais importante no futebol, que é fazer gol. Foi só isso o que faltou, assumir nossa responsabilidade, a falta de eficácia, e dar parabéns ao Weverton."

    O resultado levou o Palmeiras aos 57 pontos, enquanto o Flamengo ainda pode abrir vantagem na liderança caso vença o Red Bull Bragantino. Mesmo assim, João Martins vê espaço para recuperação na reta final e ressaltou que ainda haverá o confronto direto entre as equipes.

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  • Auxiliar projeta reta final e fala sobre desfalques

    O Palmeiras terá um período maior sem jogos por causa da Data Fifa. A comissão técnica, porém, não contará com todos os jogadores durante a pausa, já que parte do elenco será convocada para compromissos internacionais.

    João Martins destacou que o período será importante para recuperar os atletas e retomar alguns aspectos do trabalho antes da sequência decisiva do campeonato.

    "Faltam 16 finais. Jogo a jogo. Já colocamos esse objetivo internamente. Hoje, infelizmente, não conseguimos nossos objetivos. Mais vale um ponto do que nenhum. Se o primeiro colocado ganhar hoje, ficamos a um jogo de distância, ainda temos o confronto direto, por isso tudo está em aberto."

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