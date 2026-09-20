João Martins valoriza Weverton, mas admite falha do Palmeiras: "Falta de eficácia"

O Palmeiras saiu da Arena do Grêmio com um ponto, mas com a sensação de que poderia ter deixado Porto Alegre com uma vitória. Apesar da pressão durante a partida e das oportunidades criadas, o time alviverde não conseguiu superar Weverton e ficou no empate sem gols pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com Abel Ferreira suspenso, João Martins foi o responsável por comandar a equipe à beira do campo. Depois da partida, o auxiliar evitou procurar justificativas e reconheceu que o Palmeiras não foi eficiente para transformar o domínio em vantagem no placar. Para ele, a atuação do goleiro gremista também merece destaque.