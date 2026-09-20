João Martins valoriza Weverton, mas admite falha do Palmeiras: "Falta de eficácia"

Weverton foi decisivo para impedir que o Palmeiras encontrasse o caminho das redes. O goleiro fez 11 defesas e apareceu em momentos importantes para preservar o empate. João Martins reconheceu o mérito do adversário, mas também colocou sobre o próprio time a responsabilidade pelo resultado.

"Quando um goleiro tem o rendimento que ele teve, é difícil não dar mérito, não dar os parabéns e olhar para a nossa ineficiência ou falta de eficácia no que é mais importante no futebol, que é fazer gol. Foi só isso o que faltou, assumir nossa responsabilidade, a falta de eficácia, e dar parabéns ao Weverton."

O resultado levou o Palmeiras aos 57 pontos, enquanto o Flamengo ainda pode abrir vantagem na liderança caso vença o Red Bull Bragantino. Mesmo assim, João Martins vê espaço para recuperação na reta final e ressaltou que ainda haverá o confronto direto entre as equipes.