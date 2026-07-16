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Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

João Gomes fará exames médicos no Aston Villa antes da transferência de 38 milhões de libras do Wolves

Mercado da bola
J. Gomes
Aston Villa
Wolverhampton
Premier League

O Aston Villa está prestes a concretizar um importante reforço para o meio-campo, com João Gomes supostamente prestes a passar por exames médicos antes de se transferir do Wolverhampton Wanderers, rival da região de West Midlands. O meio-campista brasileiro já deixou o campo de treinamento de pré-temporada do Wolves em Portugal para finalizar os detalhes de sua transferência para o Villa Park.

  • O Villa fecha a contratação do jogador em um negócio de 38 milhões de libras

    De acordo com a BBC, o Aston Villa deu um passo significativo na tentativa de contratar Gomes, com o craque do Wolves prestes a passar por exames médicos nesta quinta-feira. A emissora informa que o negócio totaliza 38 milhões de libras, consistindo em um pagamento inicial de 34 milhões de libras e mais 4 milhões de libras estruturados em bônus vinculados ao desempenho.

    O jogador de 25 anos, que integra a seleção brasileira, tem se destacado pelo Wolves desde que chegou à Inglaterra, mas a oportunidade de permanecer na Premier League em um time classificado para a Liga dos Campeões se mostrou boa demais para ser recusada. Gomes já deixou a base temporária do Wolves em Portugal para viajar a Birmingham e concluir as formalidades da transferência.



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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Preenchendo a lacuna na sala de máquinas do Emery

    Unai Emery tem buscado desesperadamente reforçar suas opções no meio-campo após uma série de saídas de jogadores de destaque e lesões. O clube aprovou recentemente a venda de Youri Tielemans ao Manchester United por 35 milhões de libras, deixando uma lacuna criativa no meio-campo que exigia atenção imediata.

    A situação no Villa Park ficou ainda mais complicada devido ao problema físico de Amadou Onana. O ex-jogador do Everton ficou fora dos gramados até o ano que vem após sofrer uma grave lesão no joelho enquanto defendia a seleção da Bélgica na Copa do Mundo, forçando a diretoria do Villa a acelerar seus planos de contratações para esta janela de transferências.

  • Wolverhampton Wanderers v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    O brasileiro superou a concorrência

    O Villa não era o único clube acompanhando a situação de Gomes, já que o Atlético de Madrid também havia demonstrado grande interesse em contratá-lo. No entanto, o gigante espanhol não conseguiu fechar o negócio, permitindo que o Villa assumisse a liderança nas negociações e garantisse a contratação de um jogador que já provou seu valor na primeira divisão inglesa.

    Apesar das dificuldades do Wolves na última temporada, que o levou a terminar na lanterna da tabela e sofrer o rebaixamento para a Championship, Gomes continuou sendo um destaque na campanha do time. Ele disputou 41 partidas na última temporada e soma um total de 130 jogos pelo time de Molineux desde sua chegada do Flamengo em 2023, marcando sete gols durante sua passagem pelo clube.

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  • Johan Manzambi of Freiburg goes forwardGetty Images

    O que vem a seguir para o Villa?

    Não se espera que a chegada de Gomes seja a última contratação do Villa neste verão. Segundo relatos, o clube também estaria prestes a finalizar a contratação do jogador da seleção suíça Johan Manzambi, do Freiburg. Estima-se que essa transação alcance um valor recorde para o clube, superior a 50 milhões de libras.

    Esses reforços chegam em um momento em que o Aston Villa se prepara para uma temporada extremamente exigente, marcada pelo retorno à Liga dos Campeões. Além disso, os Villans estão prontos para um confronto de grande destaque contra o Paris Saint-Germain na final da Supercopa da UEFA, após a histórica conquista da Liga Europa na última temporada, enquanto buscam manter esse notável período de sucesso.

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