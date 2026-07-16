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João Gomes fará exames médicos no Aston Villa antes da transferência de 38 milhões de libras do Wolves
O Villa fecha a contratação do jogador em um negócio de 38 milhões de libras
De acordo com a BBC, o Aston Villa deu um passo significativo na tentativa de contratar Gomes, com o craque do Wolves prestes a passar por exames médicos nesta quinta-feira. A emissora informa que o negócio totaliza 38 milhões de libras, consistindo em um pagamento inicial de 34 milhões de libras e mais 4 milhões de libras estruturados em bônus vinculados ao desempenho.
O jogador de 25 anos, que integra a seleção brasileira, tem se destacado pelo Wolves desde que chegou à Inglaterra, mas a oportunidade de permanecer na Premier League em um time classificado para a Liga dos Campeões se mostrou boa demais para ser recusada. Gomes já deixou a base temporária do Wolves em Portugal para viajar a Birmingham e concluir as formalidades da transferência.
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Preenchendo a lacuna na sala de máquinas do Emery
Unai Emery tem buscado desesperadamente reforçar suas opções no meio-campo após uma série de saídas de jogadores de destaque e lesões. O clube aprovou recentemente a venda de Youri Tielemans ao Manchester United por 35 milhões de libras, deixando uma lacuna criativa no meio-campo que exigia atenção imediata.
A situação no Villa Park ficou ainda mais complicada devido ao problema físico de Amadou Onana. O ex-jogador do Everton ficou fora dos gramados até o ano que vem após sofrer uma grave lesão no joelho enquanto defendia a seleção da Bélgica na Copa do Mundo, forçando a diretoria do Villa a acelerar seus planos de contratações para esta janela de transferências.
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O brasileiro superou a concorrência
O Villa não era o único clube acompanhando a situação de Gomes, já que o Atlético de Madrid também havia demonstrado grande interesse em contratá-lo. No entanto, o gigante espanhol não conseguiu fechar o negócio, permitindo que o Villa assumisse a liderança nas negociações e garantisse a contratação de um jogador que já provou seu valor na primeira divisão inglesa.
Apesar das dificuldades do Wolves na última temporada, que o levou a terminar na lanterna da tabela e sofrer o rebaixamento para a Championship, Gomes continuou sendo um destaque na campanha do time. Ele disputou 41 partidas na última temporada e soma um total de 130 jogos pelo time de Molineux desde sua chegada do Flamengo em 2023, marcando sete gols durante sua passagem pelo clube.
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O que vem a seguir para o Villa?
Não se espera que a chegada de Gomes seja a última contratação do Villa neste verão. Segundo relatos, o clube também estaria prestes a finalizar a contratação do jogador da seleção suíça Johan Manzambi, do Freiburg. Estima-se que essa transação alcance um valor recorde para o clube, superior a 50 milhões de libras.
Esses reforços chegam em um momento em que o Aston Villa se prepara para uma temporada extremamente exigente, marcada pelo retorno à Liga dos Campeões. Além disso, os Villans estão prontos para um confronto de grande destaque contra o Paris Saint-Germain na final da Supercopa da UEFA, após a histórica conquista da Liga Europa na última temporada, enquanto buscam manter esse notável período de sucesso.
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