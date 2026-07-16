João Gomes fará exames médicos no Aston Villa antes da transferência de 38 milhões de libras do Wolves

De acordo com a BBC, o Aston Villa deu um passo significativo na tentativa de contratar Gomes, com o craque do Wolves prestes a passar por exames médicos nesta quinta-feira. A emissora informa que o negócio totaliza 38 milhões de libras, consistindo em um pagamento inicial de 34 milhões de libras e mais 4 milhões de libras estruturados em bônus vinculados ao desempenho.

O jogador de 25 anos, que integra a seleção brasileira, tem se destacado pelo Wolves desde que chegou à Inglaterra, mas a oportunidade de permanecer na Premier League em um time classificado para a Liga dos Campeões se mostrou boa demais para ser recusada. Gomes já deixou a base temporária do Wolves em Portugal para viajar a Birmingham e concluir as formalidades da transferência.







