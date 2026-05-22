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João Félix revela que Cristiano Ronaldo “sofreu” com a pressão da busca pelo título da Liga Profissional da Arábia Saudita, depois que o Al-Nassr conquistou o troféu pela primeira vez em sete anos
Dois gols de Ronaldo põem fim a um longo período sem marcar
O Al-Nassr conquistou o título da Liga Profissional Saudita 2025-26 após uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o Damac, já rebaixado, no Al-Awwal Park na noite de quinta-feira. Ronaldo marcou dois gols espetaculares no segundo tempo, além dos gols de Sadio Mané e Kingsley Coman, garantindo o campeonato com dois pontos de vantagem sobre o rival Al-Hilal. O triunfo monumental encerrou um período de sete anos sem títulos para o clube de Riade, levando Felix, contratado no meio do ano, a revelar a imensa pressão interna que havia afetado profundamente seu lendário compatriota nos bastidores.
- AFP
Felix reflete sobre a conquista nacional
Após ter completado uma fantástica temporada de estreia, após sua transferência muito comentada no verão passado, Félix relembrou sua decisão de se mudar para a Arábia Saudita. Refletindo sobre sua integração pessoal, o status do clube e o alívio avassalador compartilhado com Ronaldo após o apito final, Félix disse à Sport TV: “Havia dúvidas, mas trabalho todos os dias para dar o meu melhor.
"Encontrei-me num ambiente que me favoreceu imenso. O tipo de jogo, a posição, os companheiros que tinha ao meu redor. Acabou por ser uma temporada fantástica, que terminou da melhor maneira. Quando tomo uma decisão, penso nela. A oportunidade de vir para o Al Nassr não foi algo que considerei de um dia para o outro. A partir do momento em que aceitei, me dediquei totalmente. Às vezes as coisas correm bem, outras vezes não. Desta vez, acho que correu na perfeição."
Ele acrescentou: “É especial, pois foi um período de muita controvérsia. Vencer com o Al Nassr na Arábia Saudita não é fácil. As pessoas em Portugal provavelmente não sabem disso. Há muita coisa acontecendo fora do futebol aqui. O Al Nassr, infelizmente, é um clube pequeno e é difícil ganhar o campeonato. Conseguimos, é um dia memorável para os torcedores e para o clube.
“O Cris tem tentado conquistar o seu primeiro título aqui, principalmente o campeonato. Eu sei, porque estou com ele todos os dias, o quanto ele sofre com isso, sei o quanto ele queria vencer. Fui dar-lhe um abraço. Melhor jogador do campeonato saudita? Houve muitos jogadores que tiveram boas temporadas. Com o Al Nassr a ser campeão, acho que o título tem de ser para mim ou para o Cris.”
O foco volta-se para o cenário global
Com a hierarquia nacional estabelecida e os prêmios individuais em disputa acirrada, o foco dos jogadores internacionais do Al-Nassr muda rapidamente para os compromissos com a seleção nacional. Félix rapidamente deixou de lado as comemorações do campeonato para se concentrar nos objetivos do seu país no próximo torneio internacional.
Ao discutir as chances da seleção na Copa do Mundo, Félix acrescentou: “Agora temos alguns dias para descansar, aproveitar o tempo com a família, um pouco em Portugal. Recomeçamos no dia 1º. A partir daí, é hora de esquecer o campeonato. Favoritos para a Copa do Mundo? Queremos dar o nosso melhor. É jogo a jogo e as coisas vão se encaixar naturalmente. Temos um ótimo grupo e, com um pouco de sorte, acredito que podemos ganhar [a Copa do Mundo].”
- AFP
A campanha para a Copa do Mundo se aproxima
Os recém-coroados campeões precisam deixar rapidamente para trás as comemorações do clube, já que os compromissos internacionais passam a ter prioridade imediata. Ronaldo e Félix partirão para a concentração da seleção portuguesa no dia 1º de junho, levando consigo o ímpeto para uma fase de grupos extremamente desafiadora, na qual enfrentarão a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia.