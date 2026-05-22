João Félix revela que Cristiano Ronaldo “sofreu” com a pressão da busca pelo título da Liga Profissional da Arábia Saudita, depois que o Al-Nassr conquistou o troféu pela primeira vez em sete anos

Após ter completado uma fantástica temporada de estreia, após sua transferência muito comentada no verão passado, Félix relembrou sua decisão de se mudar para a Arábia Saudita. Refletindo sobre sua integração pessoal, o status do clube e o alívio avassalador compartilhado com Ronaldo após o apito final, Félix disse à Sport TV: “Havia dúvidas, mas trabalho todos os dias para dar o meu melhor.

"Encontrei-me num ambiente que me favoreceu imenso. O tipo de jogo, a posição, os companheiros que tinha ao meu redor. Acabou por ser uma temporada fantástica, que terminou da melhor maneira. Quando tomo uma decisão, penso nela. A oportunidade de vir para o Al Nassr não foi algo que considerei de um dia para o outro. A partir do momento em que aceitei, me dediquei totalmente. Às vezes as coisas correm bem, outras vezes não. Desta vez, acho que correu na perfeição."

Ele acrescentou: “É especial, pois foi um período de muita controvérsia. Vencer com o Al Nassr na Arábia Saudita não é fácil. As pessoas em Portugal provavelmente não sabem disso. Há muita coisa acontecendo fora do futebol aqui. O Al Nassr, infelizmente, é um clube pequeno e é difícil ganhar o campeonato. Conseguimos, é um dia memorável para os torcedores e para o clube.

“O Cris tem tentado conquistar o seu primeiro título aqui, principalmente o campeonato. Eu sei, porque estou com ele todos os dias, o quanto ele sofre com isso, sei o quanto ele queria vencer. Fui dar-lhe um abraço. Melhor jogador do campeonato saudita? Houve muitos jogadores que tiveram boas temporadas. Com o Al Nassr a ser campeão, acho que o título tem de ser para mim ou para o Cris.”