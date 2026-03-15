João Félix assume a liderança na ausência de Cristiano Ronaldo! O craque português explica como lidou com a seca de gols de 14 jogos pelo Al-Nassr

Enquanto os torcedores e a mídia começavam a se concentrar na sua sequência de 14 jogos sem marcar um gol, Felix insistiu que nunca perdeu o sono por causa das estatísticas. O jogador de 26 anos atribuiu sua postura serena à experiência que acumulou no mais alto nível do futebol europeu. Em declarações após o apito final, ele ofereceu uma visão sincera sobre seu estado de espírito durante esse período difícil.

“Isso vem com a maturidade”, explicou Félix ao site oficial da liga. “Não sou novato no esporte, então sei como lidar com esse tipo de situação. Se não estou marcando gols, tudo bem. Isso acontece. Mas às vezes chuto mal e a bola entra, e às vezes chuto bem e ela não entra. Então, só preciso manter a calma, ficar tranquilo, porque os gols vão aparecer quando eu precisar.”