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João Félix assume a liderança na ausência de Cristiano Ronaldo! O astro português explica como lidou com a seca de gols de 14 jogos pelo Al-Nassr
Acabando com a longa espera por um gol
Os dois gols de Felix contra o Al-Khaleej foram um lembrete oportuno de sua eficiência. A virada aconteceu de forma espetacular durante a goleada de 5 a 0 sobre o Al-Khaleej. Felix marcou o terceiro e o quarto gols do Al-Nassr, sendo que o segundo foi o mais bonito de todos. Ele controlou com maestria um passe preciso de Angelo com o pé direito, desviando-o para o esquerdo antes de chutar de voleio, sem chances para o goleiro Anthony Moris. O Al-Nassr conquistou a vitória com facilidade, apesar da ausência do astro Cristiano Ronaldo, que continua fora de ação devido a uma lesão.
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Maturidade diante da pressão
Enquanto os torcedores e a mídia começavam a se concentrar na sua sequência de 14 jogos sem marcar um gol, Felix insistiu que nunca perdeu o sono por causa das estatísticas. O jogador de 26 anos atribuiu sua postura serena à experiência que acumulou no mais alto nível do futebol europeu. Em declarações após o apito final, ele ofereceu uma visão sincera sobre seu estado de espírito durante esse período difícil.
“Isso vem com a maturidade”, explicou Félix ao site oficial da liga. “Não sou novato no esporte, então sei como lidar com esse tipo de situação. Se não estou marcando gols, tudo bem. Isso acontece. Mas às vezes chuto mal e a bola entra, e às vezes chuto bem e ela não entra. Então, só preciso manter a calma, ficar tranquilo, porque os gols vão aparecer quando eu precisar.”
Assumindo a liderança na disputa pelo título
O momento em que Felix voltou à boa forma não poderia ser melhor para o Al-Nassr. Faltando apenas oito rodadas para o fim da temporada, o clube de Riade lidera a tabela, com três pontos de vantagem sobre o rival local Al-Hilal e cinco sobre o Al-Ahli. A disputa pelo título da Liga Saudita tornou-se uma batalha entre quatro equipes, com o Al-Qadsiah, de Brendan Rodgers, também entrando na briga, a apenas sete pontos da liderança.
Felix está bem ciente da competição ao redor, mas acredita que o Al-Nassr é dono do seu próprio destino. “Sim, é claro que sabemos os resultados [dos nossos rivais pelo título]”, disse ele. “Ontem assistimos ao jogo [Al-Qadsiah x Al-Ahli]. Hoje, ainda não sei o placar do Al-Hilal, mas estamos em primeiro. Se fizermos o nosso trabalho, vamos ganhar o campeonato. Dependemos apenas de nós mesmos. E esse é o nosso foco.”
O que vem a seguir para Felix?
O Al-Nassr receberá o Al-Najma em sua próxima partida, buscando manter a liderança da tabela. Além dos dois gols marcados, Felix encerrou a partida com sua 11ª assistência na temporada, o que o colocou no topo da tabela de criatividade do campeonato. Com 15 gols marcados no campeonato até o momento, o atacante está encontrando seu ritmo no momento certo, enquanto o Al-Nassr busca conquistar o título. “Estamos bem; estamos no caminho certo”, disse Felix.
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